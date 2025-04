Amazon estaría dispuesto a comprar TikTok en Estados Unidos, según New York Times

Las empresas no han confirmado los rumores acerca de la oferta. (Fotocomposición: Infobae)

Amazon habría presentado una oferta de último minuto para adquirir TikTok, justo cuando la plataforma se enfrenta a la fecha límite del 5 de abril de 2025 para desprenderse de su propiedad china o enfrentar una posible prohibición en Estados Unidos. Sin embargo, las partes involucradas en las negociaciones no habrían tomado la oferta de Amazon de manera seria, según indicó The New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, la propuesta habría sido enviada mediante una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Por su parte, las empresas tecnológicas involucradas no se han pronunciado oficialmente sobre el rumor de la oferta.

Cabe señalar que Amazon ya mantiene vínculos con TikTok. La aplicación de videos, que cuenta con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, se ha convertido en un importante centro de compras minoristas, donde los influencers recomiendan productos a sus seguidores.

Aunque TikTok tiene su propia tienda online, TikTok Shop, muchos influencers siguen animando a sus audiencias a comprar productos a través de Amazon, lo que les permite obtener comisiones por las transacciones. Además, Amazon ha proporcionado infraestructura técnica para la plataforma.

La red social TikTok puede ser prohibida de Estados Unidos en los próximos días. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El rumor sobre la oferta de Amazon para adquirir TikTok surge en medio de la expectativa por una reunión encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump en la Casa Blanca, en la que se analizarán diversas ofertas para la venta de TikTok. Este encuentro tiene como objetivo evitar que la red social sea prohibida en Estados Unidos, según medios locales.

De acuerdo con las cadenas NBC y CBS News, que citan fuentes cercanas a las discusiones dentro de la Administración, Trump conversaría con sus asesores sobre las ofertas presentadas por empresas estadounidenses a la compañía china ByteDance para comprar TikTok total o parcialmente.

El 5 de abril vence el plazo para que ByteDance se desprenda de TikTok. De no hacerlo, entrará en vigor una ley aprobada en 2024 por el Congreso de Estados Unidos, que obligaría a la plataforma a cesar sus operaciones en el país debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con su vinculación con China.

Trump tendría una reunión para evaluar las ofertas de compra de TikTok en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Wurm/File Photo

Entre los posibles inversores interesados en la compra de TikTok se encuentran empresas como Blackstone, Oracle, así como otras firmas de capital privado, capital de riesgo y destacados actores del sector tecnológico, según CBS.

La reunión en el Despacho Oval contaría con la participación de altos funcionarios de la Administración involucrados en las negociaciones, entre ellos el vicepresidente JD Vance, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mike Waltz y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Por qué TikTok se podría prohibir en Estados Unidos

TikTok podría ser prohibido en Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con su vinculación con China. La aplicación es propiedad de la empresa china ByteDance, lo que ha generado temores de que el gobierno chino pueda tener acceso a los datos personales de los usuarios estadounidenses a través de la plataforma.

Trump extendió la fecha límite inicial de la prohición de TikTok en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las autoridades estadounidenses temen que estos datos puedan ser utilizados para actividades de espionaje o influir en la política y la opinión pública en Estados Unidos.

En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno de Estados Unidos ha considerado varias medidas, incluidas sanciones y la exigencia de que ByteDance se deshaga de su participación en TikTok para evitar la amenaza a la seguridad nacional.

MrBeast quería comprar TikTok

En enero de 2025, cuando TikTok enfrentó su primera fecha límite de posible prohibición en los Estados Unidos, el creador de contenido MrBeast expresó su interés en adquirir la plataforma.

Esta declaración surgió en medio de la creciente presión por parte de legisladores estadounidenses, quienes argumentaban que la app podría representar un riesgo para la seguridad nacional debido a sus vínculos con China. MrBeast, conocido por su influencia en las redes sociales y su éxito empresarial, planteó tanto en X y en su cuenta de TikTok, la posibilidad de adquirir dicha red social.