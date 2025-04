Sam Altman sorprende al mundo con su herramienta favorita para pensar (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era de la inteligencia artificial que redefine nuestro mundo, esperaríamos que sus principales arquitectos vivieran inmersos en lo digital. Por eso sorprende descubrir la herramienta predilecta de Sam Altman, CEO de OpenAI, tal como compartió en una fascinante conversación con el escritor y podcaster David Perell para la serie ‘How I Write’ (disponible en YouTube bajo el título ‘Sam Altman’s Method for Clear Thinking’): no una interfaz futurista, sino un humilde cuaderno de espiral.

Nada de elegantes Moleskine – esos icónicos cuadernos, a menudo de tapa negra con banda elástica, asociados con creativos y profesionales, cuyas páginas cosidas no están diseñadas para arrancarse fácilmente. En esa charla (con Perell), el líder tecnológico reveló su método: cuadernos de bolsillo, tapas duras y, sobre todo, hojas que sí se puedan arrancar fácilmente. Su preferencia llega hasta los útiles de escritura, usando bolígrafos específicos como el Uni-ball Micro .5mm. Un enfoque que suena casi rudimentario, viniendo del hombre detrás de ChatGPT y Sora.

Lo crucial no es el objeto, sino el proceso. Estos cuadernos son consumibles. El ejecutivo arranca las páginas una vez procesada la información, dejando montones de papel arrugado. No busca crear un archivo; el cuaderno es un andamio temporal para construir ideas, no un almacén digital sincronizado en la nube.

¿Por qué esta aparente contradicción?

Para Altman, la respuesta es clara: la escritura es, ante todo, una herramienta para pensar, no solo para registrar.

A pesar de dirigir una de las compañías tecnológicas más innovadoras del mundo, Sam Altman confía en la escritura manual para alcanzar claridad mental (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta filosofía choca con la promesa de las apps de notas que actúan como “segundos cerebros”. Pero el CEO de OpenAI sugiere que la fricción física del bolígrafo sobre el papel facilita un procesamiento cognitivo distinto. Admite que ciertas ideas solo surgen en la soledad de escribir o teclear, no en conversaciones. Investigaciones respaldan que tomar notas a mano puede mejorar la comprensión.

La limitación del papel fuerza la síntesis, y el acto de arrancar una hoja, más que destruir, parece liberar la idea una vez que ha catalizado el pensamiento.

La ironía es evidente. Mientras su compañía crea IA capaz de generar textos y mundos visuales, el visionario encuentra claridad en el bucle más básico: pensamiento-mano-papel. No rechaza lo digital —se menciona el uso de voz a texto con IA para pulir ideas—, pero para la génesis del pensamiento claro, lo analógico parece tener un lugar especial.

Esto nos invita a reflexionar: ¿estamos delegando demasiado de nuestro proceso de pensamiento a las máquinas? ¿La facilidad de captura digital atrofia la necesaria “lucha” cognitiva para alcanzar la claridad?

Quizás la solución sea una simbiosis: IA para organizar y escalar, y herramientas simples para la reflexión profunda inicial.

El método de Altman puede parecer peculiar, casi un anacronismo. Pero su enfoque en el pensamiento sobre el almacenamiento es una lección valiosa.

Pensar con claridad podría seguir dependiendo, paradójicamente, de lo más básico: un cuaderno, un bolígrafo y la disposición a llenar —y luego arrugar— la página.