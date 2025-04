Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson en YouTube: tráiler de One Battle After Another

Del escritor/director Paul Thomas Anderson, llega Una Batalla Tras Otra. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti.

Warner Bros. presentó el tráiler oficial de ‘One Battle After Another’ (Una Batalla Tras Otra), la nueva película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, cuyo estreno está previsto para el 26 de septiembre en salas de cine tradicionales y funciones en IMAX. Esta película marca la primera colaboración entre Anderson y Leonardo DiCaprio.

El avance de poco más de dos minutos muestra a DiCaprio caracterizado como un revolucionario errático, vestido con una bata de baño y un gorro de lana, intentando comunicarse desde un teléfono público con lo que parece ser una célula rebelde. Sin embargo, olvida las palabras clave que debe pronunciar para recibir ayuda, lo que da inicio a una serie de situaciones marcadas por el caos y la improvisación.

A partir de allí, el personaje emprende un recorrido por escenarios rurales y urbanos, acompañado por una red de aliados y mentores, entre ellos un sensei interpretado por Benicio del Toro.

El elenco incluye también a Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim, Wood Harris, Shayna McHayle y Chase Infiniti.

Las escenas mostradas en el tráiler revelan una narrativa fragmentada y un ritmo de montaje que sugiere una estructura no lineal, así como un enfoque visual que combina elementos del drama político con referencias al cine de guerrilla. Del Toro aparece en varias escenas junto a DiCaprio, entrenándolo con métodos poco convencionales, incluyendo lanzarlo desde un vehículo en movimiento, en una secuencia que marca el tono del relato.

Según informes de Variety, la producción tuvo un presupuesto superior a los 100 millones de dólares, y se estima que alcanzó los 140 millones. Esto la convierte en la película más costosa de la carrera de Anderson, quien ha sido nominado en once ocasiones a los premios Oscar.

Entre sus títulos anteriores figuran There Will Be Blood (2007), The Master (2012) y Licorice Pizza (2021), por la que fue nominado en las categorías de mejor película, mejor dirección y mejor guion original.

La trama de Una Batalla Tras Otra permaneció en secreto durante meses. Incluso el título no fue confirmado hasta la publicación del tráiler, a pesar de que se había especulado con que el guion estaría basado en ‘Vineland’, novela escrita por Thomas Pynchon y publicada en 1990.

El libro explora la vida de un exmilitante contracultural en la California de los años ochenta, con saltos temporales que remiten a la década de 1960 y al contexto de vigilancia estatal en Estados Unidos. Si bien el tráiler no menciona explícitamente una adaptación, varias de las escenas presentadas remiten a la atmósfera de la obra de Pynchon.

El rodaje se realizó principalmente en locaciones del estado de California, con segmentos adicionales filmados en exteriores de El Paso, Texas.

La fotografía fue capturada en formato de película de 35 mm utilizando cámaras VistaVision, un sistema de filmación que permite una mayor resolución en pantallas panorámicas. La producción fue realizada por Warner Bros. en asociación con Sara Murphy y el fallecido Adam Somner, colaborador frecuente de Anderson en proyectos anteriores.

La participación de DiCaprio en esta cinta representa su primer papel protagónico desde ‘Killers of the Flower Moon’ (2023), dirigida por Martin Scorsese y nominada a diez premios de la Academia.

En esa ocasión, el actor interpretó a Ernest Burkhart en un drama histórico centrado en los asesinatos de miembros de la Nación Osage en Oklahoma. En contraste, Una Batalla Tras Otra presenta un registro más contemporáneo y caótico, en el que DiCaprio asume un personaje marcado por la confusión ideológica y la desintegración familiar.

A lo largo del tráiler, se observan escenas de manifestaciones, entrenamiento paramilitar, enfrentamientos en zonas rurales y momentos de introspección del protagonista, lo que sugiere que la narrativa abordará temas como la militancia política, la paternidad y la pérdida de identidad.

En una de las últimas secuencias del avance, Ferguson grita “¡Viva la revolución!” mientras se lanza al combate junto a su mentor, consolidando el tono de confrontación que atraviesa toda la historia.