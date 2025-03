Criptomonedas: el costo de bitcoin para este 28 de marzo

Bjarne Stroustrup, creador de C++, advierte el peligro de aprender a programar solo con tutoriales online El líder de tecnología instó a los aspirantes a programadores a no depender exclusivamente de tutoriales erróneos en línea, recomendando en su lugar estudios profundos y recursos como textos académicos

El televisor no enciende luego de una tormenta eléctrica: guía práctica para solucionar este problema Otros errores que se pueden reparar con este truco es si la imagen de la pantalla del Smart TV no tiene buena resolución o no conecta a una red WiFi