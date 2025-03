Encuentra tu teléfono en menos de dos minutos con este paso a paso para iPhone y Android

¿Perdiste tu teléfono en modo silencio? Con "Encontrar mi dispositivo" de Google, puedes emitir un sonido desde tu Android y encontrarlo rápidamente sin necesidad de aplicaciones adicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable de nuestras vidas. Desde las primeras horas del día hasta el momento en que nos acostamos, es difícil separarse de él.

Sin embargo, no todos son tan apegados a los dispositivos, y en ocasiones, el teléfono se extravía en lugares insospechados, provocando frustración, sobre todo si está en modo silencio o vibración. Si alguna vez te has encontrado en esta situación, no te preocupes, existe una forma fácil de localizar tu teléfono Android sin necesidad de aplicaciones adicionales ni complicaciones.

Cuando el teléfono está en modo silencio, la opción más obvia de localizarlo, como hacer que alguien te llame, no es viable. El vibrador o el silencio del dispositivo hacen que no emita ningún sonido, lo que dificulta la tarea. Sin embargo, Google ha integrado una herramienta nativa en Android, diseñada precisamente para estas emergencias: “Encontrar mi dispositivo”.

Con la función "Encontrar mi dispositivo" de Google, puedes localizar tu teléfono Android fácilmente, incluso si está en silencio, y hacerlo sonar para encontrarlo en segundos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función permite emitir un sonido fuerte desde tu teléfono, incluso si está en silencio, lo que facilita su localización en segundos.

Cómo se utiliza la función “Encontrar mi dispositivo” en Android

El proceso para ubicar tu teléfono extraviado con esta herramienta es simple y no requiere que instales ninguna aplicación adicional en tu smartphone. Al tratarse de una función nativa de Android, se encuentra disponible en todos los dispositivos que utilicen este sistema operativo, desde marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola, hasta Oppo y Vivo.

El primer paso es tener acceso a un segundo dispositivo que esté conectado a Internet. Puede ser otro teléfono, una tablet o una computadora. A continuación, sigue estos pasos:

Google ha integrado una opción nativa en Android para que puedas encontrar tu teléfono rápidamente, incluso si está en modo silencio o vibración, sin la necesidad de aplicaciones externas - (Google)

Accede a Google : Entra a Google desde tu dispositivo secundario y escribe “Encontrar mi dispositivo” o “Encontrar mi teléfono”.

Inicia sesión en tu cuenta de Google : Se te pedirá ingresar las credenciales de tu cuenta de Gmail asociada al teléfono extraviado. Asegúrate de usar la misma cuenta con la que iniciaste sesión en tu dispositivo Android.

Selecciona tu dispositivo : Una vez que hayas iniciado sesión, verás una lista de todos los dispositivos asociados a tu cuenta. Selecciona el teléfono que has perdido.

Ubicación en tiempo real : Aparecerá un mapa que te mostrará la ubicación exacta de tu teléfono. Esto es útil para tener una referencia sobre dónde se encuentra tu dispositivo, incluso si no puedes escucharlo.

Emite un sonido: En la parte izquierda de la pantalla, encontrarás varias opciones. Haz clic en “Reproducir sonido” y, de inmediato, tu teléfono comenzará a emitir un sonido fuerte, lo que te permitirá localizarlo fácilmente.

Esta función es extremadamente útil y no solo sirve cuando el teléfono está en silencio, también en situaciones en las que no recuerdas en qué lugar lo dejaste. Lo mejor de todo es que no requiere que instales ninguna aplicación adicional; todo está integrado en el sistema operativo Android.

Cómo ubicarlo si tengo un iPhone

Si tu iPhone está en silencio y lo has perdido, "Encontrar mi dispositivo" es la herramienta que necesitas para localizarlo rápidamente, haciendo que suene sin esfuerzo - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Si eres usuario de un iPhone, Apple también ofrece una herramienta similar denominada “Buscar mi iPhone”. Al igual que la función de Android, esta herramienta te permite hacer sonar tu dispositivo, incluso si está en silencio o vibrador. Para utilizarla, sigue estos pasos:

Accede a Google : Escribe “Buscar mi iPhone” en el buscador.

Inicia sesión con tu Apple ID : Necesitarás ingresar las credenciales de tu cuenta Apple.

Selecciona el dispositivo perdido : Una vez dentro, elige el iPhone que has extraviado.

Ubicación y sonido: Verás un mapa con la ubicación exacta de tu teléfono y un botón de “Emitir sonido”. Al presionar este botón, tu iPhone comenzará a sonar, independientemente de su configuración.

En conclusión, tanto Android como iPhone ofrecen soluciones simples y efectivas para localizar un teléfono extraviado, incluso cuando está en silencio. Las funciones “Encontrar mi dispositivo” y “Buscar mi iPhone” permiten emitir sonidos fuertes, facilitando su localización rápida sin necesidad de aplicaciones externas ni configuraciones complicadas.