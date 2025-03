Cuánto años debe durar un teléfono móvil si se cuida de forma adecuada

Para que un teléfono dure cinco años, el usuario debe cuidarlo eficientemente, especialmente su batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comprar un teléfono móvil, es común preguntarse cuánto tiempo debería durar si se le da el cuidado adecuado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, un móvil bien cuidado debería durar alrededor de cinco años.

La OCU señala que los smartphones sin batería extraíble deben soportar más de 1.000 ciclos completos de carga y descarga sin perder más del 20 % de su capacidad inicial. En el caso de dispositivos que permiten cambiar la batería fácilmente, este requisito se reduce a 800 ciclos.

Además, se establece que las baterías deben estar disponibles para su reparación durante siete años desde la venta del producto. Como los ciclos considerados son “completos” (del 100 % al 0 %), y los usuarios suelen cargar sus teléfonos antes de agotar la batería, se estima que 200 ciclos equivalen aproximadamente a un año de uso.

Un teléfono móvil debe durar cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para que un móvil dure cinco años

La OCU comparte cinco consejos para que un móvil dure cinco años:

No se recomienda exponer el teléfono móvil a altas temperaturas. Dejarlo al sol en la playa o dentro del coche durante el verano puede provocar que alcance niveles térmicos superiores a los recomendados por el fabricante, lo cual puede dañar algunos de sus componentes.

La carga rápida debe utilizarse únicamente en situaciones de prisa. Este tipo de carga acelera la degradación de la batería, por lo que se aconseja optar por cargas normales siempre que sea posible. Para ello, se sugiere activar funciones como la carga “optimizada” o “inteligente” que muchos dispositivos ya incorporan.

Se recomienda desinstalar las aplicaciones que no se utilizan. Hacer una revisión periódica permite identificar apps innecesarias, lo que ayuda a liberar memoria y mejorar el rendimiento. En algunos casos, restablecer los valores de fábrica puede ser útil para eliminar archivos o configuraciones no deseadas.

La batería es principal componente que se debe cuidar de un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra práctica útil es eliminar fotos y videos duplicados o innecesarios, conservando solo aquellos archivos que realmente se desean guardar.

El uso de una funda y un protector de pantalla resulta fundamental para proteger el dispositivo frente a caídas o roturas. Se sugiere elegir los accesorios que mejor se adapten al uso y estilo de cada persona.

Cómo saber cuando cambiar de teléfono

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de recomendaciones para quienes se preguntan cuándo es conveniente cambiar de teléfono móvil. En primer lugar, si el dispositivo aún funciona correctamente, pero ha sufrido daños en componentes como la batería, la pantalla o el conector, la OCU sugiere optar por la reparación.

“Si tienes un smartphone con cuyo funcionamiento estás contento, pero se te ha estropeado algún componente (...) lo mejor que puedes hacer es repararlo”, indica la organización.

Si el teléfono aún cumple con todas sus funciones, la OCU desaconseja cambiarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la posibilidad de llevar a cabo reparaciones por cuenta propia, la OCU desaconseja esta práctica por los riesgos que implica y la posible pérdida de la garantía.

Aunque fabricantes como Apple han implementado programas de autoreparación que permiten a los usuarios comprar piezas originales y acceder a manuales técnicos, la OCU advierte que esta alternativa no es sencilla ni más económica. “Ya te advertimos que no es una tarea fácil y que no te ahorrarás ningún euro con respecto a llevarlo al servicio técnico oficial”, señala.

En caso de que el usuario decida adquirir un nuevo dispositivo, la OCU recomienda dar un nuevo uso al terminal antiguo en lugar de almacenarlo sin uso.

Puede regalarse a un familiar, venderse de segunda mano o llevarse a un punto limpio para su reciclaje. Antes de deshacerse de él, es fundamental borrar todos los datos personales. La organización concluye con una llamada a la reutilización y el reciclaje responsable: “No lo almacenes en un cajón, mejor recíclalo en un punto limpio adecuado”.