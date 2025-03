Atari crea un smartwatch para llevar los juegos retro en la muñeca

My Play Watch incluye cuatro videojuegos clásicos de Atari: Centipede, Missile Command, Pong y Super Breakout. (Atari)

A más de cuatro décadas del lanzamiento de la legendaria consola Atari 2600, la firma que marcó un hito en la historia del entretenimiento digital regresa al mercado con un dispositivo inesperado: un reloj inteligente con juegos.

Bajo el nombre Atari 2600 My Play Watch, la compañía norteamericana ha presentado un smartwatch que, lejos de competir con los líderes tecnológicos del sector, busca conquistar a un público nostálgico mediante una combinación de estética retro, jugabilidad clásica y funciones básicas de seguimiento físico.

Con un diseño que apela directamente a los recuerdos de los jugadores de la vieja escuela, el My Play Watch se distingue no por su conectividad ni por la inteligencia de sus funciones, sino por su propuesta lúdica: incorporar cuatro videojuegos emblemáticos de Atari en un dispositivo de muñeca. “Puede que no haya nueva consola de Atari, pero al menos la compañía sabe que hay ganas”, señala uno de los artículos que anunció su lanzamiento.

Así es el reloj inteligente de Atari

El dispositivo permite jugar a Centipede, Missile Command, Pong y Super Breakout, cuatro títulos que forman parte del acervo cultural de la generación Atari. Cada uno de ellos se encuentra precargado en el sistema y se controla a través de una corona giratoria —similar a los antiguos paddles— y botones laterales diseñados para imitar la sensación de los mandos originales de la consola.

Sin bluetooth ni WiFi, My Play Watch elimina distracciones y nunca recibe actualizaciones automáticas. (Atari)

La interacción con los juegos está mediada por una pantalla táctil TFT de 2,02 pulgadas, cuyo tamaño resulta suficiente para una experiencia de juego ágil y cómoda en un formato de muñeca. Atari ha desarrollado para este modelo un sistema operativo propio, MyPlayWatch OS, con una interfaz de estilo clásico que remite visualmente al legado gráfico de los años 80.

Los gráficos de la pantalla pueden personalizarse con ilustraciones inspiradas en la Atari 2600, para aquellos que quieran tener una experiencia mucho más nostálgica.

Qué más características tiene el reloj

La estructura del smartwatch está construida con materiales pensados para el uso diario. Presenta una carcasa metálica con bisel reforzado y cuenta con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua —incluso en situaciones como lavar los platos o caminar bajo la lluvia—. Esta combinación de durabilidad y estética vintage se complementa con tres correas intercambiables que retoman elementos visuales de los videojuegos incluidos.

Pantalla táctil TFT de 2,02 pulgadas y sistema operativo MyPlayWatch OS recrean estética visual de los años 80. (Atari)

Uno de los puntos destacados en las campañas promocionales es que el My Play Watch “nunca se actualizará”. En lugar de representar una limitación, Atari lo presenta como un atributo: “Por lo tanto, nunca quedará obsoleto”, afirman.

La razón es clara: el reloj no posee conectividad Bluetooth ni WiFi. Esta ausencia implica que no permite recibir notificaciones del teléfono ni sincronizarse con otras aplicaciones, pero también lo exime de parches de software y actualizaciones automáticas. “Tiene todas tus funciones favoritas de los smartwatch sin el seguimiento ni las distracciones”, sostiene el mensaje de la marca.

A pesar de la falta de conectividad, el Atari 2600 My Play Watch no se limita a ser una consola portátil de pulsera. También incorpora sensores de actividad que permiten medir pasos, calorías quemadas y frecuencia cardíaca. Estos datos se visualizan mediante una interfaz bautizada como Fitness Arcade, que mantiene la coherencia estética del dispositivo: tipografía pixelada, tonos oscuros y referencias visuales a la consola de 1977.

El reloj cuenta con resistencia IP68 y correas intercambiables inspiradas en videojuegos antiguos. (Atari)

No se trata de un sistema avanzado de salud como el de las grandes marcas del sector, pero para usuarios que solo desean un control básico de su actividad física, las funciones integradas podrían resultar suficientes. “Dile hola a tu Fitness Arcade diario”, proclama Atari, aunque la combinación conceptual de arcade y actividad física pueda parecer contradictoria para los más puristas.

El My Play Watch ya se encuentra disponible para su reserva a través del sitio web de Atari, con un precio de lanzamiento de 79,99 dólares. El paquete incluye el reloj, tres correas temáticas y un cargador magnético. Los primeros envíos están programados para el 10 de junio.