Bill Gates y su lado más alocado: historias de LSD, marihuana y decisiones juveniles

Bill Gates contó que dejó de consumir drogas por el deseo de mantener su mente clara y enfocada. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

En un pasaje de su vida que pocos conocían, Bill Gates, cofundador de Microsoft, compartió detalles sobre su consumo de drogas durante su juventud, incluyendo un episodio peculiar bajo los efectos del LSD en una visita al dentista.

En una entrevista con The Independent, Gates abordó este tema con motivo del lanzamiento de su autobiografía titulada ‘Código fuente: mis inicios’, publicada el pasado 4 de febrero. En el libro y la entrevista, el magnate reflexiona sobre las decisiones que tomó en su juventud, los riesgos que asumió y cómo estas experiencias moldearon su perspectiva.

De acuerdo con lo relatado por Gates, su consumo de sustancias como la marihuana y el LSD estuvo motivado en parte por su disposición a experimentar y asumir riesgos. Sin embargo, también reconoció que estas experiencias no tuvieron el impacto positivo que algunos, como Steve Jobs, creían que podrían tener en su creatividad o desempeño profesional.

“Estoy dispuesto a tomar riesgos”, afirmó Gates, pero añadió que su preferencia por mantener una mente lógica y clara lo llevó a abandonar estas prácticas a principios de sus 20 años.

El consejo de Steve Jobs y la respuesta de Gates

En la entrevista, Gates recordó un comentario de Steve Jobs, cofundador de Apple, quien en algún momento le sugirió que consumir LSD podría mejorar su sentido del diseño. Jobs creía que el uso de ácido lisérgico podría ayudar a Gates a desarrollar un enfoque más creativo en los productos de Microsoft. Sin embargo, Gates respondió con humor y autocrítica: “Mira, me tocó el lote equivocado. Yo recibí el lote de la programación y este tipo recibió el de marketing y diseño, ¡así que bien por él!”.

Gates también reflexionó sobre las diferencias entre ambos, destacando que, aunque compartían una energía y liderazgo innovador, sus talentos eran muy distintos. Mientras Jobs sobresalía en diseño y marketing, Gates se enfocaba en la programación y los aspectos técnicos. “Él no sabía lo que significaba una línea de código, pero su capacidad de pensar en diseño, marketing y cosas así... Envidio esas habilidades. No estoy en su liga”, reconoció Gates.

Gates y Jobs fueron dos de los líderes tecnológicos más reconocidos durante el siglo XX.

Un viaje alucinógeno al dentista

Uno de los episodios más llamativos que Gates compartió en su autobiografía fue su experiencia con el LSD antes de una visita al dentista. Según detalló en el libro, consumió ácido la noche previa a una cirugía dental programada, sin prever que los efectos de la droga continuarían al día siguiente. “Parte del viaje fue emocionante, pero tomé la droga sin percatarme de que seguiría bajo sus efectos a la mañana siguiente”, escribió.

Gates describió cómo, ya en el consultorio, se encontró en un estado de confusión mientras observaba al dentista trabajar. “Me senté boquiabierto mirando la cara de mi doctor mientras su taladro zumbaba, sin estar seguro de si lo que estaba viendo y sintiendo realmente estaba sucediendo”, relató. Este episodio lo llevó a prometerse que, si alguna vez volvía a consumir LSD, lo haría en circunstancias más controladas y sin compromisos al día siguiente.

La adolescencia, la marihuana y una búsqueda fallida de aceptación

Gates también habló sobre su consumo de marihuana durante su adolescencia. Según explicó, comenzó a fumar hierba en el instituto con la esperanza de que esto lo hiciera parecer más interesante o “cool” ante sus compañeros, especialmente ante las chicas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esta estrategia no funcionaba y decidió dejarlo. “Pensaba que quizás me haría ‘cool’ y alguna chica pensaría que soy interesante. No sucedió, así que lo dejé”, confesó.

Además, Gates subrayó que su decisión de abandonar el consumo de marihuana estuvo influenciada por su deseo de mantener su mente clara y enfocada. “Me gusta que mi mente funcione y sea lógica”, afirmó, destacando que los efectos de la marihuana, tanto durante el consumo como al día siguiente, no eran compatibles con esta preferencia.

Un momento “cósmico” con Paul Allen

Otro de los episodios que Gates incluyó en su autobiografía fue una experiencia compartida con Paul Allen, cofundador de Microsoft, y otros amigos durante su adolescencia. Según narró, el grupo consumió LSD mientras veían la serie Kung-fu y, bajo los efectos de la droga, decidieron salir al bosque. Allí, dibujaron el símbolo matemático ∃ en el rocío de un coche, un acto que en ese momento les pareció profundamente significativo. “Fue uno de esos momentos que parecen perfectamente cósmicos en el momento, pero completamente ridículos una vez el ácido desaparece”, escribió Gates.