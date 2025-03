Instagram se renueva en iPhone: qué pasó con los mensajes directos

El cambio, por ahora, solo está presente en iPhone. (Apple / Instagram)

Instagram ha realizado un cambio en su aplicación móvil para iPhone. Ahora, la barra inferior incluye una pestaña dedicada a los mensajes directos, mientras que en la esquina superior derecha se encuentran las opciones para publicar nuevo contenido y acceder a las notificaciones.

De esta manera, la barra inferior queda organizada con las siguientes pestañas: Inicio, Reels, Mensajes Directos, Explorar y Perfil.

Este rediseño busca facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario, permitiendo un acceso más rápido a las funciones principales de la aplicación.

La incorporación de los mensajes directos en la barra inferior responde a la importancia de la mensajería en la plataforma, mientras que la reubicación de las opciones de publicación y notificaciones busca optimizar el flujo de interacción dentro de la app. Por el momento, este cambio aún no ha llegado a la aplicación móvil en Android.

Los mensajes directos ahora se ubican en la barra inferior de la aplicación para iPhone. (Instagram)

Qué funciones nuevas tienen los mensajes directos de Instagram

Los mensajes directos de Instagram cuentan con nuevas funciones como:

Envío de ubicación en tiempo real.

Instagram ha incorporado una nueva función en su aplicación móvil, similar a la ya existente en WhatsApp: la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real.

Esta herramienta está disponible únicamente en los mensajes directos, tanto en conversaciones individuales como grupales. A diferencia de WhatsApp, que ofrece intervalos de 15 minutos, 1 hora o 8 horas, Instagram limita esta opción a un máximo de 59 minutos.

Esta funcionalidad es ideal para compartir la ubicación exacta en un chat privado, ya sea por razones de seguridad o para mantener informados a amigos o familiares sobre el paradero en tiempo real.

Instagram permite compartir la ubicación por 59 minutos. (Instagram)

Interacción con Meta AI.

Meta AI es la inteligencia artificial incorporada en Instagram, Facebook, Messenger y WhatsApp. Los usuarios pueden interactuar con ella para obtener recomendaciones sobre diversos temas, como ideas para citas divertidas, sugerencias de regalos, creación de menús y otras consultas.

Envío de canciones.

Instagram ha incorporado una nueva función que permite enviar canciones a través de los mensajes directos, ideal para quienes desean dedicar música o compartir sus melodías favoritas con amigos y familiares.

Para utilizar esta opción, primero se debe abrir la aplicación móvil y acceder a la sección de mensajes directos. Luego, se selecciona el chat con la persona deseada, se pulsa el ícono de la nota musical, se elige la canción y, finalmente, se envía el sticker correspondiente.

Instagram ha añadido varias funciones a los mensajes directos. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Fijar mensajes.

Al igual que en WhatsApp, Instagram ahora permite a los usuarios fijar mensajes importantes en los mensajes directos. Esta herramienta resulta práctica para mantener visible información relevante o recordar mensajes específicos sin necesidad de buscarlos entre el historial de conversaciones.

Instagram prueba opción de ‘No me gusta’ en las publicaciones

Instagram está experimentando con un nuevo botón de ‘No me gusta’ en los comentarios de las publicaciones, una función que, por el momento, está disponible solo para algunos usuarios como parte de una fase de prueba. Esta herramienta se encuentra tanto en los comentarios de las publicaciones del feed como en los reels.

La opción de No me gusta solo esta en período de prueba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La plataforma no mostrará un recuento de los comentarios que reciban esta reacción, y tampoco se notificará a los usuarios si alguien pulsa el botón en sus comentarios. Con el tiempo, los comentarios marcados con ‘No me gusta’ podrían influir en su clasificación, desplazando hacia abajo aquellos que no son bien recibidos.

El objetivo de esta función es ofrecer una forma privada para que los usuarios expresen su desacuerdo con ciertos comentarios y contribuir a mantener un ambiente más amigable dentro de la comunidad de Instagram.

“Quiero ser claro: esto es solo una prueba, no habrá un contador de ‘No me gusta’, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram”. explico Adam Mosseri, director de Instagram.