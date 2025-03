Glosario de tecnología: qué es software gratis

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa software gratuito

Software gratuito es el término que se aplica a un programa informático que no requiere pago para su uso, descarga o distribución. Estas herramientas generalmente se distribuyen con código abierto, lo que significa que los usuarios pueden leer, modificar y compartir el código fuente.

En la actualidad, el software gratuito ha crecido mucho en popularidad, ya que se ve como una forma de obtener aplicaciones y servicios sin tener que pagar. Esto se debe principalmente al hecho de que los usuarios ahora tienen más opciones para descargar programas y herramientas sin tener que comprarlos.

Origen del software gratuito

El software gratuito es un tipo de programa informático que se distribuye sin ningún costo. Estas aplicaciones no son de dominio público, sino que siguen siendo propiedad intelectual de los creadores originales. Los usuarios tienen derecho a utilizar, modificar y redistribuir el software bajo ciertas condiciones preestablecidas.

El concepto de software gratuito existe desde los primeros días del desarrollo informático. A principios de la década de 1970, el movimiento de Software Libre comenzó a ganar impulso en la comunidad informática mundial. Esta iniciativa se centraba en el intercambio y distribución gratuita del código fuente, así como en la promoción del acceso libre y la colaboración entre los programadores.

A medida que el internet cobró más protagonismo, el software gratuito también comenzó a ganar popularidad. Muchos desarrolladores optaron por liberar sus programas al público con fines educativos o para compartir sus ideas creativas sin necesidad de obtener un beneficio monetario directamente por ello.

No obstante, aunque el movimiento fue similar, software libre y software gratuito no son lo mismo. En el siguiente apartado conoceremos las diferencias.

Diferencias entre el software libre y el software gratuito

La diferencia entre el software libre y el software gratuito es una cuestión de derechos de usuario. El software libre se refiere a aquel que otorga a los usuarios la libertad de usar, estudiar, modificar y redistribuir el código fuente del programa sin ningún costo. Por otro lado, el software gratuito es aquel que se puede descargar y utilizar sin costos, pero no otorga los mismos derechos que el software libre.

A continuación se presentan algunas de las principales diferencias entre los dos tipos de software :

El uso . El software libre puede ser utilizado para cualquier propósito sin restricciones, mientras que el uso del software gratuito está sujeto a las condiciones establecidas por el desarrollador.

La modificación . Los usuarios tienen la libertad de modificar y mejorar el código fuente del programa en caso de disponer del conocimiento técnico adecuado para ello con el software libre. Esta acción no está permitida con los programas gratuitos.

La redistribución . Los usuarios tienen la posibilidad de distribuir copias del programa libres y sus derivados siempre respetando los términos de la licencia correspondiente, mientras que este derecho no está permitido con los programas gratuitos.

El coste . El coste asociado al uso del software libre es cero debido a que no se requiere pagar por su descarga ni por su licencia. Sin embargo, hay algunas versiones comerciales del mismo que sí incluyen un precio. Por otra parte, el coste asociado al uso del software gratuito depende exclusivamente del desarrollador ya sea en forma directa (mediante la compra) o indirectamente (mediante publicidad).

En resumen, la principal diferencia entre ambos tipos de softwares radica en su flexibilidad y control para su distribución y modificación. Mientras que el primero ofrece un mayor grado de libertad respecto al segundo. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estas consideraciones antes de optar por un tipo u otro para nuestras necesidades informáticas particulares.

Ejemplos de software gratuito

Los ejemplos de software gratuito son aplicaciones, herramientas y servicios que se ofrecen sin costo alguno. Estas soluciones son ideales para aquellos usuarios que no quieren gastar dinero en software, o simplemente desean probar una solución antes de comprarla.

A continuación, se ofrecen algunos de los mejores ejemplos de software gratuito disponibles actualmente:

Navegadores web . Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari son los navegadores web más populares y todos ellos son completamente gratuitos. Estas soluciones permiten a los usuarios navegar por internet rápida y seguramente.

Reproductores multimedia . VLC Media Player, iTunes y Windows Media Player son algunos de los reproductores multimedia más famosos, todos ellos libres de costo. Estas herramientas permiten a los usuarios reproducir contenido multimedia en su computadora sin ningún problema.

Editores de imágenes . GIMP es un editor de imágenes profesional con muchas funciones avanzadas que pueden ser utilizadas sin costo alguno. Adobe Photoshop es otra opción popular para aquellos que desean editar sus fotos con herramientas profesionales.

Oficina . LibreOffice es una suite ofimática completa con muchas funciones útiles como procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Microsoft Office también ofrece una versión gratuita llamada Office Online para aquellos que desean trabajar en línea con documentos de Microsoft Office.

Antivirus . Existen muchas opciones gratuitas disponibles para proteger la computadora contra virus y malware como Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus y Bitdefender Antivirus Free Edition entre otros. Estas herramientas ayudan a mantener la seguridad del sistema operativo evitando la infección por programas maliciosos.

La tecnología y la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diferentes beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.