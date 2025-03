Conoce el beneficio que pocos conocen en PlayStation Plus para ver películas y mucho más

Sony Pictures Core ofrece acceso a películas y anime para suscriptores de PlayStation Plus Premium o Deluxe. (PlayStation)

En la actualidad, muchos jugadores de PlayStation 5 (PS5) y PlayStation 4 (PS4) están familiarizados con los beneficios de su suscripción a PlayStation Plus, como el acceso a juegos gratuitos cada mes o el servicio de almacenamiento en la nube. Aunque hay uno que pocos conocen: la aplicación Sony Pictures Core.

Este es un servicio de streaming que pone a disposición de los suscriptores una amplia lista de películas y anime. Así que para aquellos que no saben cómo funciona esta opción, les contamos los detalles sobre cómo acceder a ella, en qué países está disponible y el tipo de contenido que ofrece.

Qué es Sony Pictures Core

Sony Pictures Core es una aplicación de entretenimiento que pertenece a Sony y que se incluye como uno de los beneficios de la suscripción a PlayStation Plus Premium o Deluxe (la versión para Latinoamérica). Esta plataforma está disponible para los usuarios de PS4 y PS5, para que vean contenido desde su consola.

El servicio está disponible en países como España, México, Estados Unidos y Japón. (SIE)

La app permite alquilar, comprar y, en algunos casos, transmitir de manera instantánea películas y series, todo desde la interfaz de su consola. Además, los miembros de PlayStation Plus Premium o Deluxe disfrutan de beneficios exclusivos que no están disponibles para los usuarios no suscriptores, lo que agrega un valor adicional a su suscripción.

Cómo acceder a Sony Pictures Core

Acceder a Sony Pictures Core en PS5 y PS4 es un proceso sencillo. Para comenzar, los usuarios deben dirigirse a la sección de Contenido multimedia de su consola. Una vez ahí, deben seleccionar TV y vídeo, donde encontrarán la aplicación Sony Pictures Core listada entre las opciones disponibles. La aplicación se puede descargar e instalar directamente desde la PlayStation Store para PS4 o desde la pantalla de medios en PS5.

Una vez instalada, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta de PlayStation Network, utilizando su ID de inicio de sesión (la dirección de correo electrónico asociada). A partir de allí, se podrá navegar por el catálogo de contenido, el cual se encuentra organizado por categorías para facilitar la búsqueda y selección de películas y programas.

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium/Deluxe podrán disfrutar de contenido adicional sin costo extra, mientras que los usuarios no suscriptores pueden alquilar o comprar películas de la plataforma.

Los suscriptores tienen acceso exclusivo cada mes a un catálogo de 100 películas. (PlayStation)

En qué países está disponible

La disponibilidad de Sony Pictures Core varía según la región, y la aplicación está disponible en varios países de todo el mundo. Algunos de los países en los que los usuarios pueden disfrutar del servicio son España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, México y Australia.

Sin embargo, el catálogo de contenido disponible puede variar de acuerdo con la región en la que se encuentren los usuarios, lo que significa que no todos los títulos estarán accesibles en todas las localizaciones. Es importante señalar que el servicio no está disponible en todos los países, por lo que los usuarios deben verificar si la aplicación está disponible en su región antes de intentar descargarla.

Qué tipo de contenido ofrece la aplicación

Sony Pictures Core pone a disposición de sus usuarios una selección de contenido que abarca desde títulos recientes hasta clásicos. Los usuarios pueden alquilar, comprar y, en algunos casos, transmitir directamente películas desde la aplicación.

Entre los títulos más populares y recientes disponibles en el catálogo, se incluyen películas como Spider-Man: Across the Spider-Verse, Uncharted, 65 y Ghostbusters: Afterlife. Además, los suscriptores de PlayStation Plus Premium tienen acceso a un catálogo exclusivo de 100 películas, las cuales se actualizan mensualmente.

Entre los títulos destacados de Sony Pictures Core están Spider-Man: Across the Spider-Verse y Ghostbusters: Afterlife. (Sony Pictures)

Entre las opciones de este catálogo exclusivo, se encuentran Gladiator, Kung Fu Hustle, Los Miserables, Distrito 9, Final Fantasy: The Spirits Within y House of Flying Daggers.

La aplicación también ofrece contenido exclusivo como detrás de cámaras, comentarios de los directores y otros materiales adicionales que permiten sumergirse más profundamente en la experiencia cinematográfica.

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium/Deluxe también pueden disfrutar de contenido relacionado con Crunchyroll, como episodios de Eighty Six, Iruma-Kun y To Your Eternity.

Por otro lado, la aplicación también cuenta con una opción para ver películas en formatos como IMAX Enhanced, 4K HDR y sonido Dolby Atmos.