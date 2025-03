PlayStation abre convocatoria para probar juegos y funciones exclusivas: cómo ser el primero

El ingreso al Programa Beta de PlayStation es gratuito. REUTERS/Claudia Greco

PlayStation ha lanzado su nuevo Programa Beta, que permite a los participantes acceder a versiones de prueba de videojuegos, funciones de la consola PS5, la PlayStation App e incluso de PlayStation.com.

El registro es gratuito y se realiza a través de la página playstation.com/beta-program-at-playstation/, donde se debe seleccionar en la opción ‘Unirse ahora’. Luego, es necesario iniciar sesión con la cuenta de PlayStation.

Es necesario contar con una cuenta de PlayStation que no haya tenido restricciones o infracciones. (PlayStation)

Para registrarse en el Programa Beta de PlayStation, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cuenta válida para PlayStation Network en buen estado con una dirección de correo electrónico actualizada. Es posible que las cuentas con restricciones o infracciones no puedan participar.

Residir en una región en la que el Programa Beta de PlayStation esté disponible .

Cumplir el requisito de edad legal de su región.

“Tener en cuenta que, aunque queremos incluir el máximo número de jugadores posible en nuestros programas beta, puede que a veces recibamos más solicitudes de las que podemos aceptar. Al unirse al programa, se tendrá en cuenta para participar en las betas, pero no se garantiza que sean elegidos”, aclara Sid Shuman, senior director, SIE Content Communications de PlayStation.

Es posible que los cupos del Programa Beta de PlayStation sean limitados. REUTERS/Issei Kato//File Photo

Para qué sirve pertenecer a la beta de PlayStation

Pertenecer a la beta de PlayStation permite a los usuarios acceder de manera anticipada a nuevas funciones, actualizaciones y videojuegos en desarrollo antes de su lanzamiento oficial.

Los participantes pueden probar características y mejoras de la PS5, PlayStation App y PlayStation.com, proporcionando retroalimentación a PlayStation para mejorar el rendimiento y la experiencia de usuario.

Además, ser parte de la beta permite explorar nuevas herramientas y funcionalidades que aún no están disponibles para el público general, lo que da a los usuarios la oportunidad de influir en el desarrollo de la plataforma.

Pertenecer al Programa Beta de PlayStation es una oportunidad para probar funciones antes que nadie. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es clave tener en cuenta que el Programa Beta de PlayStation podría tener algunas desventajas. Primero, los usuarios posiblemente enfrentarían errores o fallos en las nuevas funciones y juegos, ya que estas versiones aún no están completamente optimizadas.

Al ser un software en pruebas, el rendimiento del sistema podría ser inestable, y los participantes deben estar dispuestos a lidiar con posibles problemas técnicos. Asimismo, los participantes no siempre tendrían acceso a contenido completo, ya que las versiones beta son limitadas y pueden cambiar antes del lanzamiento oficial.

Cuáles son los videojuegos disponibles en PlayStation Plus en marzo

PlayStation Plus ha revelado los juegos que los suscriptores podrán descargar sin costo adicional durante el tercer mes de 2025. A partir del 4 de marzo, los miembros de cualquier nivel (Essential, Extra y Premium) tendrán acceso a tres títulos: ‘Dragon Age: The Veilguard’, ‘Sonic Colors: Ultimate’ y ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection’.

Estos juegos se suman a una oferta más amplia disponible para los niveles Extra y Premium de PlayStation Plus, y podrán descargarse hasta el 1 de abril.

Sonic Colors: Ultimate entrega acción veloz y gráficos mejorados en PS4 para enfrentar a Dr. Eggman. (PlayStation)

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es un servicio de suscripción de Sony que ofrece a los usuarios acceso a una serie de beneficios exclusivos para sus consolas PlayStation. Entre sus principales características se incluyen:

Juegos mensuales gratuitos : Los suscriptores reciben una selección de juegos gratuitos cada mes, que pueden descargar y jugar mientras mantengan su suscripción activa.

Multijugador en línea : PlayStation Plus es necesario para jugar en línea en la mayoría de los juegos multijugador en las consolas PS4 y PS5.

Descuentos exclusivos : Los miembros tienen acceso a descuentos especiales en la PlayStation Store para comprar juegos, contenido adicional, y otros productos.

Almacenamiento en la nube: Los suscriptores pueden guardar sus partidas en la nube, lo que les permite acceder a ellas desde cualquier consola PlayStation.

Existen diferentes niveles de suscripción, como Essential, Extra y Premium, que ofrecen distintas ventajas, como una mayor biblioteca de juegos y acceso a funciones de streaming o juegos retrocompatibles.