Open AI lanzó ChatGPT-4.5, una nueva versión de su modelo de IA: cómo funciona y las diferencias con las anteriores

OpenAI ya permite a usuarios ChatGPT Pro usar la nueva versión 4.5 (REUTERS/Dado Ruvic)

OpenAI lanzó recientemente ChatGPT-4.5, una actualización de su conocido chatbot de inteligencia artificial (IA) que promete avances significativos en precisión y capacidad de respuesta.

Esta nueva versión se destaca por reducir los errores en sus respuestas y ofrecer interacciones que se perciben como más naturales y cercanas a las de un ser humano. La compañía asegura que el modelo tiene un índice más bajo de “alucinaciones”, término utilizado para describir los casos en los que la IA brinda información incorrecta o inventada.

El desarrollo de ChatGPT-4.5 se basa en mejoras en el aprendizaje no supervisado, lo que le permite identificar patrones con mayor eficacia y responder de manera más intuitiva. Aunque no se trata de un modelo diseñado específicamente para razonar como otros sistemas de IA, como los modelos o3 o Grok-3, OpenAI afirmó en un comunicado que esta versión representa una mejor comprensión de la intención del usuario y un “coeficiente emocional” optimizado.

Gráficos de OpenAI sobre la tasa de alucinaciones de ChatGPT-4.5.

Entre sus nuevas funciones, GPT-4.5 ofrece acceso a información actualizada mediante su función de búsqueda, permite la carga de archivos e imágenes y puede utilizar Canvas para escritura y programación. Sin embargo, todavía no admite funciones multimodales como voz, video y compartir pantalla en ChatGPT. OpenAI también mencionó que trabajará para hacer la experiencia del usuario más fluida, con el objetivo de que la IA “simplemente funcione”.

Cabe señalar que, según dijo Brad Lightcap, director de operaciones de la empresa al medio CNBC, la compañía de inteligencia artificial tuvo 400 millones de usuarios activos semanales, un aumento del 33 % en menos de tres meses, a pesar del reciente lanzamiento de DeepSeek. “Hay un efecto general de que la gente realmente desea estas herramientas y ve que estas herramientas son realmente valiosas”, dijo Lightcap. Por otro lado, según el último informe Digital 2025 global realizado por We Are Social y Meltwater, chatgpt.com se ubicó en el octavo puesto del ránking de SimilarWeb de los sitios más buscados entre septiembre y noviembre de 2024. De esta forma, la inteligencia artificial de OpenAI estuvo por detrás de Google, Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, X y Wikipedia.

Sam Altman, el CEO de OpenIA (REUTERS/Amir Cohen)

Quiénes pueden acceder a la nueva versión de ChatGPT

GPT-4.5 se lanzó el 27 de febrero y ya se encuentra disponible para los suscriptores de ChatGPT Pro, el plan de 200 dólares al mes, y luego se habilitará para los usuarios de ChatGPT Plus (20 dólares mensuales) y ChatGPT Team, a partir de la próxima semana. Finalmente, estará disponible para los usuarios de Enterprise y Edu la semana siguiente.

Hasta ahora, OpenAI no anunció una versión gratuita del modelo. La empresa suele reservar sus modelos más avanzados para los planes de pago, por lo que es probable que, si llega una opción sin costo, esta tarde algunos meses en lanzarse y tenga ciertas restricciones.

La interfaz de ChatGPT-4.5.

El anuncio de Sam Altman, el CEO de OpenIA, sobre el lanzamiento de ChatGPT-4.5

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Sam Altman explicó que la introducción del nuevo modelo no será simultánea para todos los usuarios debido a limitaciones en la velocidad de acceso.

Según Altman, la intención inicial de OpenAI era lanzar el modelo para todos al mismo tiempo, pero esto habría implicado restricciones en la velocidad de uso. En su lugar, la empresa ha optado por un despliegue escalonado para permitir conversaciones más largas y fluidas con la nueva versión del modelo.

El directivo expresó confianza en que los usuarios apreciarán las mejoras de GPT-4.5 y elogió el trabajo del equipo de OpenAI, al que calificó de responsable de “quizás el avance científico/técnico más impresionante de las últimas décadas”. “Amo este modelo”, reconoció.

Sam Altman felicitó al equipo de OpenAI en X.

La diferencia con modelos de inteligencia artificial anteriores

La nueva versión de ChatGPT representa una menor tasa de alucinaciones en relación a GPT-4o, OpenAI o1 y OpenAI o3-mini. Además, sus respuestas poseen un mayor nivel de precisión, según que mide la capacidad de los modelos de lenguaje para responder preguntas breves que buscan hechos.

Por otro lado, la empresa realizó una evaluación comparativa entre GPT-4.5 y GPT-4o, basada en la preferencia de probadores humanos en tres tipos de consultas: cotidianas, profesionales y de inteligencia creativa. Los resultados indican que GPT-4.5 fue preferido en el 57 % de las consultas cotidianas, el 63.2 % de las consultas profesionales y el 56.8 % de las consultas relacionadas con inteligencia creativa. Esto sugiere que la nueva versión del modelo presenta mejoras en diversas áreas, aunque con variaciones en el grado de preferencia según el tipo de consulta evaluada.

Información oficial de OpenAI sobre las preferencias de los usuarios respecto a las preferencias de los usuarios de ChatGPT.

Cómo funciona ChatGPT 4.5

GPT‑4.5 es un modelo con un nivel de inteligencia superior en comparación con OpenAI o1 y OpenAI o3‑mini, que están diseñados para el razonamiento. El nuevo modelo no razona antes de brindar una respuesta, por lo que su fortaleza radica en su versatilidad. “GPT‑4.5 no piensa antes de responder, lo que hace que sus puntos fuertes sean particularmente diferentes de los modelos de razonamiento como OpenAI o1”, informaron desde OpenAI en un comunicado, y señalaron que la creación de este modelo representa “un paso adelante en la ampliación del entrenamiento previo y posterior”.

Esto se debe a que fue entrenado con la técnica de aprendizaje no supervisado que mejora su capacidad para reconocer patrones, establecer conexiones y generar conocimientos creativos sin razonamiento.

Cómo se entrenan los modelos de IA: la diferencia entre aprendizaje no supervisado y razonamiento escalable

El aprendizaje no supervisado es una de las bases fundamentales del desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, permitiendo que las máquinas identifiquen patrones y relaciones en los datos sin intervención humana directa. A diferencia del aprendizaje supervisado, donde un modelo recibe ejemplos etiquetados con sus respuestas correctas, en el aprendizaje no supervisado la IA procesa enormes volúmenes de información sin contar con categorías predefinidas.

Este enfoque permite que el sistema detecte estructuras subyacentes en los datos, agrupe elementos similares y extraiga regularidades que pueden resultar invisibles incluso para los propios programadores. Gracias a este método, los modelos pueden mejorar su comprensión del lenguaje, reconocer contextos complejos y generar respuestas más naturales y matizadas. Este es el caso de tecnologías como GPT-4.5, GPT‑3.5 o GPT‑4.

Uno de los mayores impactos del aprendizaje no supervisado radica en su capacidad para expandir el conocimiento de la IA sin la necesidad de intervención humana constante. Al escalar los recursos computacionales y aumentar el volumen de datos de entrenamiento, los modelos se vuelven más precisos y adaptables a diferentes contextos. GPT-4.5, por ejemplo, logró mejorar su capacidad de interpretación gracias a una exposición más amplia a textos y ejemplos variados y al entrenamiento en supercomputadoras de inteligencia artificial de Microsoft Azure.

Sin embargo, este enfoque no está exento de desafíos: al no contar con una guía explícita que determine qué información es correcta o incorrecta, los modelos pueden generar conclusiones erróneas o incluso “alucinaciones”. Sin embargo, OpenAI aseguró que la nueva versión tiene menos probabilidades de alucinar que sus predecesoras. Para mitigar estos riesgos, se necesita combinar el aprendizaje no supervisado con mecanismos de verificación y refinamiento que permitan mejorar la precisión y confiabilidad del sistema.

La respuesta de ChatGPT-4.5 comparada con la respuesta de ChatGPT-4o

En cuanto al razonamiento escalable, mientras que el aprendizaje no supervisado se centra en la adquisición de conocimiento intuitivo a partir de grandes volúmenes de datos, este tipo de entrenamiento de IA introduce una dimensión adicional al proceso cognitivo de la inteligencia artificial: la capacidad de estructurar respuestas siguiendo una cadena lógica de pensamiento.

Este enfoque permite que los modelos no solo reconozcan patrones y generen respuestas con base en la información almacenada, sino que además sean capaces de descomponer problemas complejos en pasos intermedios antes de llegar a una conclusión. La implementación de este tipo de razonamiento es clave en disciplinas que requieren un alto grado de precisión, como las matemáticas, la programación y la resolución de problemas científicos. Es el ejemplo de los modelos OpenAI o1 y OpenAI o3-mini, que fueron diseñados con este propósito en mente, permitiéndoles abordar problemas de lógica de manera más estructurada y eficiente.

En lugar de generar respuestas basadas únicamente en correlaciones estadísticas, como lo haría un modelo de aprendizaje no supervisado, una IA con razonamiento escalable puede seguir un proceso más metódico para justificar sus conclusiones.

Sin embargo, este enfoque también implica desafíos técnicos, ya que requiere una mayor capacidad de procesamiento y mecanismos sofisticados para evaluar la validez de cada paso en la cadena de razonamiento.

A medida que se avanza en la combinación de estos dos paradigmas —aprendizaje no supervisado y razonamiento escalable—, se está dando forma a una nueva generación de modelos de inteligencia artificial que no solo comprenden mejor el mundo, sino que también pueden reflexionar antes de ofrecer respuestas, aumentando su confiabilidad y aplicabilidad en una amplia gama de campos.