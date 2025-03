Dos ladrones compran un boleto de lotería con una tarjeta robada, ganan y el dueño quiere compartir el premio

El hombre afectado por el robo está dispuesto a dividir el premio con los ladrones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jean-David Estele, un hombre de Toulouse, Francia, podría ser la primera persona que se alegra de que le roben su tarjeta de crédito. Los ladrones, al utilizarla para comprar un boleto o billete de lotería, ganaron 500.000 euros, es decir, unos 525.000 dólares.

El 3 de febrero, dos criminales irrumpieron en el automóvil de Estele en Toulouse y usaron su tarjeta para realizar compras en un bar ese mismo día, afirmó el abogado de Estele, Pierre Debuisson, a CNN.

“Es un milagro tanto para los ladrones como para mi cliente”, comentó Debuisson, quien añadió que Estele está dispuesto a dividir el dinero del premio con los ladrones, que parecen estar sin hogar y han desaparecido desde entonces.

El dinero de la boleta no ha sido reclamado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ha pasado con el dinero de la lotería

El dinero del boleto de lotería ganado con la tarjeta de crédito robada de Jean-David Estele aún no ha sido reclamado. El operador nacional de lotería de Francia, Française des Jeux (FDJ), informó al medio citado que no puede confirmar detalles sobre el caso, ya que aún no se ha realizado ninguna solicitud de pago.

Por su parte, la policía francesa, que ha encontrado huellas dactilares de los ladrones, aún no ha logrado identificar a la pareja que compró el boleto. El abogado de Estele, Pierre Debuisson, ha apelado a los criminales para que se presenten y lleguen a un acuerdo.

“Sin la tarjeta de crédito de mi cliente no hubiera sido posible comprar el boleto, pero sin el comportamiento de los ladrones, el boleto tampoco se hubiera comprado”, comentó Debuisson.

La boleta de la lotería trae como premio 525.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado también expresó su esperanza de que los ladrones se pongan en contacto con su oficina para negociar, destacando que Estele, a pesar del robo, está “extremadamente feliz” de haber sido víctima de este crimen.

Estele y su esposa planean usar su parte del dinero ganado para construir una nueva casa. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse, ya que los ladrones han desaparecido y las grabaciones de video disponibles no han permitido identificarlos claramente.

A pesar de todo, Estele no desea presentar cargos y, según Debuisson, “los ladrones no tienen nada que temer de nosotros”.

Qué hacer si me roban la tarjeta de crédito

No todos tienen la misma “suerte” que Estele, por lo que es importante saber qué hacer en caso de un hurto de tarjeta de crédito:

Lo primero que se debe hacer después del hurto, es bloquear la tarjeta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Bloquear la tarjeta.

Lo primero que debe hacer la persona afectada es contactar con el banco o la entidad emisora para reportar el robo y bloquear la tarjeta, evitando así que los ladrones puedan realizar más compras.

Denunciar el robo.

Es fundamental acudir a la policía y presentar una denuncia formal. Esto no solo deja constancia del robo, sino que también proporciona un informe oficial para futuras reclamaciones.

Revisar los movimientos de la tarjeta.

La persona debe revisar su estado de cuenta para detectar cualquier transacción sospechosa. Si se identifican cargos no autorizados, debe notificarlos inmediatamente al banco.

Solicitar una nueva tarjeta.

Para prevenir más fraudes, es necesario pedir una tarjeta de reemplazo con un número diferente. Además, si tiene pagos automáticos o suscripciones vinculadas a la tarjeta robada, deberá actualizarlos con los nuevos datos.

Siempre se debe cambiar la contraseña en caso de hurto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar sobre la protección contra fraudes.

Muchos bancos ofrecen servicios de protección contra fraudes, los cuales podrían ayudar a recuperar el dinero perdido en caso de que se utilicen los datos de la tarjeta de forma indebida.

Cambiar contraseñas y PIN.

Si la tarjeta estaba asociada a alguna cuenta en línea, se recomienda cambiar las contraseñas de esas cuentas para reforzar la seguridad.

Mantener un registro de las acciones tomadas.

Es importante guardar todos los documentos relacionados con el robo, como la denuncia, el bloqueo de la tarjeta y las comunicaciones con el banco, para poder recurrir a ellos si es necesario en el futuro.