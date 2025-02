Ranking de las películas más populares en X para ver esta noche

Estas son las películas de las que todos los tuiteros están hablando. (Infobae/Jovani Pérez)

X (antes Twitter) se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de X —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las películas más mencionadas en X en las últimas horas:

1. Homecoming

Menciones: +9



2. Five Nights at Freddy's

Menciones: +5

Un guardia de seguridad con problemas comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

3. Gran Turismo

Menciones: +4

Un jugador adolescente de Gran Turismo gana una serie de competencias de Nissan y luego se convierte en un verdadero piloto de carreras profesional.

4. La mujer rey

Menciones: +4

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

5. Llaman a la puerta

Menciones: +3

La cabaña de una pareja y su hija es invadida por extraños que los toman cautivos y luego exponen su simple propuesta: El mundo está llegando a su fin. Todos lo han visto. Y solo un terrible sacrificio de la familia puede detenerlo.

6. El color púrpura

Menciones: +3

Adaptación musical de la novela de Alice Walker sobre las luchas de toda la vida de una mujer afroamericana que vive en el sur a principios del siglo XX.

7. The Upside (Amigos para siempre) (The Upside)

Menciones: +3

Remake norteamericano del gran éxito del cine francés "Intocable" (2011), que aborda la relación que se desarrolla entre un parapléjico y un desempleado con antecedentes criminales que es contratado como asistente personal para ayudarle en el día a día.

8. Estafadoras de Wall Street

Menciones: +3

Cuatro estrípers de un club al que acuden adinerados ejecutivos de Wall Street idean un plan para estafar a sus clientes. Aunque consiguen su objetivo, cuando una periodista empieza a investigarlas, la avaricia y la envidia ponen en riesgo su unión, su amistad y su libertad.

9. The Gentlemen: Los señores de la mafia

Menciones: +2

Un capo de la droga con un marcado estilo británico intenta vender su imperio a una dinastía de multimillonarios procedentes de Oklahoma.

10. Socias y enemigas (Like a Boss)

Menciones: +2

Dos amigas con ideales muy diferentes deciden comenzar una compañía de belleza juntas. Uno es más práctico, mientras que el otro quiere ganar su fortuna y vivir un estilo de vida lujoso.

Las tendencias de X, un medidor

X, antes Twitter lanzó su sección de tendencias en el 2008. (Etienne Laurent/ EFE)

Aunque X ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red social, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de X un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de X, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.