El desafío de viralizar en YouTube, 20 años de cambios y algoritmos implacables

YouTube a los 20 años, la dificultad de destacar en una plataforma masiva - (REUTERS/Dado Ruvic)

YouTube cumplió 20 años de existencia logrando consolidarse como una de las plataformas más poderosas del mundo digital. Con 2.500 millones de usuarios mensuales y una cantidad descomunal de contenido subido, las oportunidades para viralizar un video se han vuelto más complejas y difíciles de alcanzar.

A pesar de la enorme cantidad de horas que los usuarios dedican al sitio, el panorama para los creadores de contenido que intentan destacar se ve cada vez más desalentador.

Por qué es tan difícil viralizar un video en YouTube

El algoritmo de YouTube ha sido diseñado para recomendar contenido a los usuarios de acuerdo con sus intereses, pero su complejidad hace que muchos creadores de contenido enfrenten dificultades para hacer crecer sus canales.

Con más de 500 horas de video subidas por minuto, YouTube enfrenta un reto de saturación. ¿Cómo pueden los creadores emergentes hacer que sus videos sean vistos y virales en medio de tanta competencia? - (REUTERS/Dado Ruvic)

Aunque Google, la empresa madre de YouTube, ha compartido algunas cifras impresionantes, como los 1.000 millones de horas de visualización al día en televisores conectados, los números totales y la distribución de vistas siguen siendo un misterio.

A pesar de tener una base de usuarios masiva, las posibilidades de ser visto por millones siguen siendo remotas, especialmente para aquellos que no cuentan con el respaldo de grandes estudios o marcas.

Según estudios realizados por expertos como Ethan Zuckerman, director de la Iniciativa para la Infraestructura Digital Pública en la Universidad de Amherst, YouTube almacena más de 14.800 millones de videos, y el contenido nuevo sigue creciendo a un ritmo vertiginoso.

Sin embargo, la mayoría de estos videos no son producidos por profesionales o creadores establecidos. Un análisis reciente reveló que solo el 0,21% de los videos contiene algún tipo de monetización, como publicidad o patrocinio, lo que indica que la mayoría del contenido en la plataforma es creado por usuarios no profesionales.

Cómo es el contenido en YouTube realmente

El desafío de viralizar en YouTube, 20 años de cambios y algoritmos implacables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Zuckerman y su equipo encontró que un porcentaje significativo de los videos en YouTube son de baja calidad. Más de la mitad de los videos presentaban cámaras temblorosas, mientras que solo el 18% tenía un audio de alta calidad.

De hecho, el 40% de los videos analizados contenían solo música y carecían de diálogo, lo que sugiere que muchas de las producciones no están pensadas para ofrecer un contenido informativo o entretenido en su totalidad. Esto pone de manifiesto que, a pesar de la enorme cantidad de contenido generado, solo un pequeño porcentaje recibe atención significativa de los usuarios.

Además, las estadísticas muestran que la mayoría de los videos no tienen interacción con la audiencia: el 74% no tiene comentarios y el 89% no tiene “me gusta”. Estos números reflejan una falta de visibilidad real, ya que a pesar de los miles de millones de usuarios que visitan YouTube, la mayoría del contenido no recibe la atención que se esperaría.

La plataforma, celebrando dos décadas, ha transformado su ecosistema. Con un algoritmo críptico y más de 14.800 millones de videos, las oportunidades de viralización se reducen para los creadores independientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 4% de los videos tiene alguna forma de participación activa de los espectadores, lo que hace aún más difícil para los nuevos creadores generar tracción.

¿Es YouTube una plataforma de acceso equitativo?

Aunque YouTube fue inicialmente concebido como una herramienta accesible para cualquier persona que quisiera compartir su contenido, su evolución en una plataforma con una base de usuarios tan masiva ha cambiado las reglas del juego. Hoy en día, los videos más vistos en YouTube pertenecen a grandes creadores de contenido o marcas establecidas.

Incluso los YouTubers emergentes que logran ganar tracción en la plataforma generalmente necesitan inversiones significativas en equipo, marketing y contenido de calidad para competir con los grandes nombres de la industria.

Zuckerman y su equipo han destacado que, a pesar de la cantidad de contenido que se sube cada minuto (más de 500 horas de video por minuto), la mayoría de los videos no logran romper la barrera de la visibilidad. La dura realidad es que para viralizar un video, es necesario competir en un espacio saturado, donde las probabilidades de destacarse entre millones de otros videos son bajas.