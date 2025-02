Shakira en Colombia: estas son las canciones que cantará en su tour ‘LMYNL’

Shakira durante la 67.ª edición de los premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de febrero de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Desde el anuncio de su gira mundial el año pasado, la incertidumbre sobre qué canciones interpretará Shakira ha generado gran expectación entre sus seguidores, especialmente considerando su extenso repertorio acumulado a lo largo de varias décadas de carrera. No obstante, el 17 de febrero, la cantante, en colaboración con Apple Music, reveló oficialmente el setlist de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ a través de la plataforma.

Shakira inició su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Brasil, el 11 y 13 de febrero, en un evento que marcó el regreso de la cantante a los escenarios tras siete años de ausencia en una gira mundial.

“Han pasado siete años desde mi última gira, pero esta es la más grande de mi carrera. Es una producción realmente elaborada y he estado trabajando en ella durante 10 meses”, dijo la artista tras su regreso en Río de Janeiro.

Ahora, la barranquillera seguirá su paso por Colombia, Chile, Argentina, México, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, con un repertorio definido en 30 canciones y cerca de dos horas de música.

Shakira viene de ganar el premio Grammy a Mejor albúm latino por 'Las Mujeres Ya No Lloran'. REUTERS/Mario Anzuoni

El setlist que Shakira ha elegido para esta gira refleja su carrera multifacética y su conexión con los diferentes públicos que la siguen desde sus primeros éxitos hasta los más recientes. En las primeras presentaciones de la gira, la artista ha capturado la esencia de su trayectoria, combinando baladas, reggaetón, pop, junto con la puesta en escena que la ha caracterizado durante más de dos décadas.

El setlist de la gira está compuesto por una lista de canciones que incluyen sus clásicos más reconocidos, como ‘Hips Don’t Lie', ‘La Tortura’ y ‘Whenever, Wherever’, junto a sus éxitos más recientes como ‘TQG’, ‘Monotonía’ y ‘Copa Vacía’.

Entre los temas más destacados, encontramos canciones que han marcado etapas particulares en su vida y carrera, ‘Pies descalzos, sueños blancos’ y ‘Antología’, que son infaltables para aquellos que siguen a la colombiana desde sus primeros trabajos, cuando la artista debutó en la década del 90.

Algunas de las canciones se presentan con arreglos y versiones adaptadas al estilo actual de Shakira, sin abandonar la esencia que englobó a los éxitos que catapultaron su carrera.

Además de las canciones que la han acompañado a lo largo de los años, la gira incluye una representación significativa de su último álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, un disco que Shakira revela como clave para superar un período difícil en su vida. “Recuerdo capítulos de mi vida a través de mi propia música, y estos últimos años no fueron un camino de rosas, pero esto me ayudó a atravesarlos”, explicó en una entrevista con Apple Music.

El setlist de 'LMYNL Tour' tiene 30 canciones y cerca de dos horas de duración. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En la entrevista, la cantante asegura que ha aprovechado sus conciertos para conectar de manera directa con su audiencia. En sus palabras, los shows se presentan como una especie de “diálogo” con sus seguidores, en el que se alimentan mutuamente de inspiración y energía.

Shakira’s Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Set List - Apple Music

La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición Estoy Aquí Empire Inevitable Te Felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía La Bicicleta La Tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to You Loca Soltera Como, Donde y Cuando Última Ojos Así Pies Descalzos, Sueños Blancos Antología Poem to a Horse Objection (Tango) Whenever, Wherever Waka Waka (Esto es África) She Wolf Shakira y Bizarrap

Antes de esta gira, la barranquillera llevaba 7 años sin hacer un tour mundial. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Tras empezar su gira que se extenderá hasta finales del 2025, Shakira ha señalado que, durante su ausencia en los escenarios, se ha tomado el tiempo de reflexionar sobre su vida y su carrera, y cómo la música ha sido una herramienta para sanar y crecer.