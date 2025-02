Dedica canciones en Instagram con esta nueva función llena de complicidad y privacidad

Instagram está estrenando un nuevo sticker en mensajes directos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora puedes enviar canciones a través de mensajes directos en Instagram, una función ideal para quienes deseen dedicar música en estos espacios o simplemente compartir melodías con amigos o familiares.

Esta nueva opción fue anunciada por Mark Zuckerberg a través de su canal de difusión de esta red social, junto con otras mejoras en los mensajes directos. La nueva actualización también permite fijar mensajes importantes y traducir textos a hasta 99 idiomas diferentes.

Cómo enviar canciones por mensajes directos de Instagram

Zuckerberg señaló que los usuarios ahora también pueden fijar mensajes en Instagram. (Instagram)

Para enviar una canción por mensajes directos de Instagram, se debe seguir este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil de Instagram y dirigirse a mensajes directos. Seleccionar un chat. Pulsar el ícono de una nota musical y escoger la canción. Enviar el sticker.

Funciones nuevas hay en los mensajes directos de Instagram

Instagram ha añadido nuevas funciones a mensajes directos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram ha añadido nuevas funciones a sus mensajes directos como:

Compartir ubicación en tiempo real.

Instagram ha añadido una nueva funcionalidad a su aplicación móvil, similar a la que ya existe en WhatsApp: la opción de compartir la ubicación en tiempo real.

Esta herramienta está disponible exclusivamente en los mensajes directos, tanto individuales como grupales. A diferencia de WhatsApp, que permite compartir la ubicación en intervalos de 15 minutos, 1 hora o 8 horas, Instagram restringe esta opción a un máximo de 59 minutos.

Esta nueva característica es perfecta para compartir la ubicación precisa en un chat privado, ya sea por motivos de seguridad o para mantenerse informado sobre el paradero de un amigo o familiar.

Fijar mensajes.

Al igual que en WhatsApp, los usuarios de Instagram ahora tienen la opción de fijar mensajes importantes en los mensajes directos. Esta función es útil cuando se quiere mantener a la vista información relevante o recordar un mensaje específico sin tener que buscarlo entre otros chats.

Instagram permite compartir la ubicación por 59 minutos. (Instagram)

Traducir textos.

Para traducir un texto al idioma configurado en la aplicación móvil, solo es necesario mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción ‘Traducir’.

Imaginar con Meta AI.

Esta función permite crear imágenes con inteligencia artificial directamente desde los mensajes. Solo necesitas seleccionar el ícono de ‘+’ y luego elegir la opción ‘Imaginar’, donde podrás agregar la descripción deseada. La inteligencia artificial generará varias opciones para que el usuario elija la que más le guste y proceda a enviarla.

Meta AI.

Meta AI es la inteligencia artificial integrada en Instagram, Facebook, Messenger y WhatsApp. Los usuarios pueden consultarle sobre diversos temas, como sugerencias para una cita divertida, ideas de regalo, creación de menús y mucho más.

Esta función posibilita generar imágenes utilizando inteligencia artificial directamente en los mensajes directos. (Instagram)

Instagram está probando la opción de ‘No me gusta’

Instagram está probando un botón de ‘No me gusta’ en los comentarios de las publicaciones, disponible solo para algunos usuarios como parte de una fase de prueba. Esta función está presente tanto en las publicaciones del feed como en los reels.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó en una publicación en Threads que la plataforma no mostrará un recuento de los comentarios que reciban ‘No me gusta’, y que nadie sabrá si este botón ha sido pulsado en un comentario. Además, mencionó que, con el tiempo, los comentarios marcados como No me gusta’ podrían afectar la clasificación de los mismos.

“Algunos de ustedes pueden haber visto que estamos probando un nuevo botón junto a los comentarios en Instagram. Esto brinda a los usuarios una manera privada de señalar que no están de acuerdo con un comentario en particular”, explicó Mosseri.

“Quiero ser claro: esto es solo una prueba, no habrá un contador de ‘No me gusta’, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram”, añadió Mosseri.