Cinco trucos para aumentar la velocidad de internet en el hogar sin pagar más dinero

Por varios motivos este servicio puede fallar a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los hogares necesitan la mejor velocidad de internet para el desarrollo de actividades cotidianas, como el estudio o trabajo remoto o el consumo de contenido en línea como películas o series, pero en ciertas ocasiones, muchos usuarios enfrentan problemas de conexión que afectan la calidad de la experiencia.

En lugar de optar por planes más caros o cambiar de proveedor de este servicio, existen diversas estrategias que pueden optimizar el rendimiento de la red sin necesidad de hacer un gasto adicional.

Según datos de NordVPN, existen varias medidas prácticas y gratuitas que pueden ayudar a mejorar la velocidad de internet en el hogar. Estos con algunos trucos efectivos que los usuarios pueden implementar para una navegación más rápida y eficiente.

Cómo evitar que las aplicaciones pongan lento el internet

Si se tiene muchas apps en funcionamiento es probable que el dispositivo comience a fallar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más comunes que los usuarios cometen al utilizar internet es mantener abiertas múltiples aplicaciones en sus dispositivos, incluso si no están en uso.

Esto puede parecer inofensivo, pero muchas aplicaciones continúan funcionando en segundo plano, consumiendo recursos como la memoria y el procesador, lo que impacta directamente en la velocidad de la red.

Los expertos sugieren cerrar aquellas aplicaciones que no se estén utilizando, especialmente aquellas que realizan actualizaciones constantes o envían notificaciones. No hacerlo puede no solo ralentizar la conexión, sino ocasionar otros problemas en el dispositivo, como sobrecalentamiento o mal funcionamiento en tareas simples.

En qué momento se debe reiniciar el router de WiFi

Esta acción no provoca problemas en la estabilidad de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las soluciones más simples pero efectivas para mejorar la conexión a internet es reiniciar el router, porque pueden experimentar sobrecarga o fallos que afectan la velocidad, y reiniciarlos puede ayudar a restaurar su rendimiento. Este proceso permite al dispositivo restablecer su conexión a la red, solucionar errores de configuración y eliminar posibles interferencias.

Aunque no existe un consenso sobre la frecuencia con la que se debe reiniciar, este procedimiento no presenta riesgos para la red ni para el dispositivo. De hecho, reiniciar el router regularmente puede prevenir una serie de problemas, como la desconexión inesperada o la disminución de la velocidad de carga.

Por qué se debe cambiar las contraseñas de la red WiFi

La seguridad de la red wifi tiene un impacto directo en la velocidad de internet. Si un usuario sospecha que personas no autorizadas están conectándose a su red, esto puede estar reduciendo el ancho de banda disponible y, por ende, afectando la velocidad de la conexión.

Ciertos dispositivos se pueden conectar a la red sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren cambiar periódicamente la contraseña del router para evitar el acceso no autorizado, lo que también mejora la seguridad de la red doméstica.

El uso de contraseñas fuertes y únicas, así como la actualización constante de las mismas, es una medida preventiva clave. En algunos casos, la congestión de dispositivos conectados al WiFi puede hacer que la conexión se vuelva más lenta, lo que hace aún más importante gestionar correctamente el acceso.

Cómo limpiar el navegador de la computadora

El navegador de internet puede ser un elemento clave en la velocidad de navegación. A medida que se navega, se acumulan cookies, archivos temporales y extensiones que, aunque útiles en su momento, pueden ralentizar el rendimiento general.

El exceso de cookies puede provocar que los sitios web carguen más lentamente, y las extensiones innecesarias pueden consumir recursos valiosos del dispositivo. Eliminar periódicamente estas cookies y limpiar la memoria caché del navegador puede resultar en una mejora notable en la velocidad de carga de las páginas web.

Esta simple configuración elimina fallas frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, desactivar o eliminar extensiones que no se utilicen frecuentemente contribuirá a optimizar tanto la velocidad de navegación como el rendimiento del dispositivo en general.

Qué actividades consumen más ancho de banda

Es otro factor determinante en la velocidad de internet. Actividades como la transmisión de videos en alta resolución, las descargas de archivos grandes o las videollamadas simultáneas pueden saturar la conexión y ralentizar la navegación.

Para evitar este tipo de problemas, es crucial gestionar adecuadamente el uso de estos recursos. Limitar el número de dispositivos conectados a la red y priorizar las tareas que requieren mayor velocidad puede ser una solución eficaz.

En algunos casos, restringir el uso de aplicaciones que demandan un alto ancho de banda, como las plataformas de streaming en 4K, durante ciertos períodos del día, puede mejorar la velocidad de internet para tareas cotidianas.