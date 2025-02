Si tienes un celular Xiaomi que se descarga muy rápido, este ajuste solucionará el problema

Xiaomi implementa una función para optimizar la batería en su sistema operativo HyperOS 2. (REUTERS/Priyanshu Singh)

Para aquellos usuarios que tienen un teléfono Xiaomi que se descarga más rápido de lo normal, la empresa ha implementado una característica que puede cambiar esta situación a través de una actualización en el sistema operativo, HyperOS 2

Esta modificación se lanzó sin ser parte de un anuncio grande, por lo que fue descubierta por la página XiaomiTime y ya está llamando la atención de los usuarios, quienes están reportando mejoras en la duración de la batería de sus celulares.

Cómo es la nueva función que mejora el rendimiento de la batería

HyperOS 2, la nueva versión del sistema operativo, busca mejorar la experiencia de sus usuarios a través de una actualización que optimiza el rendimiento general del dispositivo e incorpora novedades como la opción de actualizar el firmware de la batería.

Según la información descubierta, esta nueva función permite a los usuarios actualizar específicamente el firmware de la batería de su dispositivo, algo que hasta ahora no había sido posible.

La novedad permite actualizar el firmware de la batería sin necesidad de instalar un sistema operativo completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo interesante de esta solución es que no requiere de una actualización completa del sistema operativo, lo que significa que la empresa puede lanzar parches específicos para corregir fallos en la gestión de la batería sin tener que esperar a una actualización mayor.

Esto se traduce en una mayor eficiencia energética y en una autonomía más optimizada, algo que todos los usuarios desean, especialmente aquellos con smartphones de generaciones anteriores o de gama media.

Cómo funciona la actualización del firmware de la batería

El firmware de la batería es un componente crucial en la gestión de la energía del dispositivo. Controla aspectos tan importantes como la temperatura de la batería, los algoritmos de carga y otros parámetros que afectan su rendimiento.

Anteriormente, los fallos en la gestión de la batería solo podían corregirse a través de una actualización del sistema operativo completo. Ahora, con HyperOS 2, Xiaomi ha dado un paso adelante permitiendo que estas actualizaciones se realicen de manera independiente, específicamente en la batería.

El firmware de la batería regula la temperatura, algoritmos de carga y otros parámetros clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, si la empresa detecta algún error o alguna ineficiencia en el funcionamiento de la batería, puede lanzar un parche de firmware para solucionarlo rápidamente. Los usuarios ya no tendrán que esperar a una nueva versión del sistema operativo para recibir mejoras en la autonomía de su dispositivo.

Esto puede ser especialmente útil después de grandes actualizaciones del sistema operativo, que a veces pueden generar problemas inesperados en la gestión de la batería.

Además, al mejorar los algoritmos de carga y el control sobre el consumo de energía, Xiaomi podría optimizar la autonomía de la batería de manera más efectiva, al tiempo que ofrece informes detallados sobre el nivel de batería y el consumo de energía, lo que permite a los usuarios tener un control más preciso de la duración de la carga.

Cómo activar la función de actualización de la batería

La buena noticia es que activar esta función es sencillo y no requiere de conocimientos técnicos avanzados. A continuación, te explicamos los pasos para verificar si tu dispositivo es compatible con esta nueva función y cómo activarla:

Actualizar el firmware permite corregir errores de batería rápidamente sin grandes actualizaciones. (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Abre los Ajustes de tu dispositivo. Baja hasta la sección ‘Batería’. Accede a ‘Funciones adicionales’. En este apartado, encontrarás varias opciones que ayudan a gestionar la batería de forma más eficiente. Aquí es donde aparecerá la nueva opción para actualizar el firmware de la batería. Haz clic sobre ‘Actualizaciones de firmware’. Si hay alguna actualización pendiente para la batería, aparecerá aquí. Solo tendrás que hacer clic en el botón para que el dispositivo busque e instale la actualización. Reinicia el dispositivo. Después de instalar la actualización, es recomendable reiniciar el móvil para asegurarte de que todos los cambios se apliquen correctamente. Usa el dispositivo como de costumbre. Después de la actualización, verifica si la autonomía de la batería mejora, ya que algunos usuarios han reportado una mejora notable en el rendimiento energético de sus teléfonos.

Este proceso es rápido y no debería tomar más de 60 segundos. En caso de que no haya actualizaciones disponibles en este apartado, no te preocupes, no es necesario instalar HyperOS 2.0 para disfrutar de esta función. Con la versión anterior también podrás acceder a la opción de actualizar el firmware de la batería, siempre que tu dispositivo sea compatible.