Cómo saber si tu celular emite un alto nivel de radiación y que tu vida no está en riesgo

Los teléfonos móviles emiten radiación no ionizante, que no tiene la potencia para alterar el ADN según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radiación emitida por los teléfonos móviles ha sido objeto de discusión durante años. La preocupación de si estos dispositivos pueden causar daño a nuestra salud, especialmente en lo que respecta a tumores cerebrales y otros efectos a largo plazo, sigue siendo un tema de debate.

Sin embargo, informes de expertos, como la Sociedad Americana Contra El Cáncer, coinciden en que, en general, el uso de teléfonos inteligentes no representa un riesgo inmediato para la salud, siempre y cuando se tomen ciertas precauciones.

Qué tan peligrosa es la radiación producida por los celulares

Cuando hablamos de radiación emitida por un celular, nos referimos principalmente a las ondas de radiofrecuencia, que son una forma de radiación no ionizante. A diferencia de la radiación ionizante (como los rayos X o los rayos ultravioleta), que sí tiene la capacidad de alterar el ADN y potencialmente causar cáncer, la radiación no ionizante es mucho menos potente.

Por tanto, no tiene la capacidad de causar daño directo al ADN. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación de los teléfonos móviles no es suficiente para modificar las estructuras moleculares de nuestras células de forma inmediata.

El OnePlus 5T tiene un SAR de 1,68, mientras que el Samsung Galaxy Note 8 emite menos radiación con un SAR de 0,17. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la preocupación sobre sus efectos a largo plazo ha llevado a que científicos, médicos y organismos reguladores sigan investigando estos posibles vínculos. Según Gayle Woloschak, decana asociada y profesora de radiología en la Universidad Northwestern, “no se ha visto ningún daño al ADN provocado por el uso del celular”.

Aunque la incertidumbre persiste debido a la naturaleza continua de la exposición y a la falta de estudios concluyentes que muestren efectos negativos claros.

Cómo se mide la radiación de tu celular

El valor que mide la cantidad de radiación que un celular emite hacia el cuerpo humano se llama SAR (Tasa de Absorción Específica). Este valor indica cuánta energía es absorbida por el cuerpo por cada kilogramo de peso al usar el dispositivo. Los celulares modernos están diseñados para mantenerse dentro de un límite de SAR considerado seguro.

De acuerdo con las regulaciones internacionales, el límite máximo permitido para que un teléfono sea considerado seguro es de 2 vatios por kilogramo.

Expertos recomiendan usar auriculares o el altavoz durante llamadas para reducir la exposición a la radiación del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todos los teléfonos emiten la misma cantidad de radiación. Algunos modelos tienen un SAR más alto que otros, y es posible verificar estos valores para saber si un dispositivo emite más o menos radiación que otro.

Es importante destacar que muchos usuarios no suelen consultar esta información, pero hoy día es bastante fácil acceder a ella. Los fabricantes deben informar a los organismos reguladores de cada país sobre el SAR de sus productos, y plataformas como la web de la BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) permiten a los consumidores conocer el SAR de su dispositivo ingresando el modelo.

Es seguro usar un celular con alto nivel de radiación

A pesar de que el límite de 2 vatios por kilogramo está establecido como un umbral seguro, muchos expertos sugieren que, si tu dispositivo supera este valor, sería recomendable tomar precauciones adicionales. Aunque aún no hay evidencia concluyente de que la radiación de los celulares cause cáncer o daño directo a la salud, se pueden implementar medidas para minimizar la exposición.

La recomendación principal de los especialistas es mantener una distancia prudente entre el dispositivo y el cuerpo, sobre todo durante llamadas largas. Usar auriculares o activar el altavoz son prácticas que permiten reducir la cantidad de radiación absorbida. Además, se recomienda evitar llevar el celular en el bolsillo cerca del cuerpo, ya que esto aumenta la exposición directa a las ondas.

El uso prolongado de teléfonos móviles se vincula con problemas como trastornos del sueño, no directamente con su radiación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué efectos puede tener la radiación de los celulares a largo plazo

El uso prolongado de los teléfonos móviles ha sido asociado con varios problemas de salud, como trastornos del sueño, aumento del estrés y dolores musculares. No obstante, estos efectos no se relacionan directamente con la radiación, sino con el comportamiento que involucra el uso excesivo del dispositivo. Los expertos afirman que no hay pruebas sólidas que demuestren que el uso de un celular cause efectos graves como cáncer.

Según Howard Fine, director del Centro para Tumores Cerebrales en el Centro Médico Weill Cornell, “la radiación de los teléfonos inteligentes se clasifica como radiación no ionizante, lo que significa que no tiene la potencia suficiente para causar este nivel de daño”. Sin embargo, algunos estudios han sugerido una pequeña asociación entre el uso del celular y los tumores cerebrales, aunque la mayoría de estos estudios han sido criticados por su falta de precisión y confiabilidad.

En cualquier caso, lo más sensato es seguir las recomendaciones de los expertos, que proponen un uso moderado y consciente del celular para minimizar cualquier riesgo potencial, aunque este riesgo no esté completamente demostrado.