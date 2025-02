Glosario de tecnología: qué es y para qué sirve el Bluetooth

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

El Bluetooth es una tecnología que permite la transferencia de información entre dispositivos de forma inalámbrica.

La conexión que se produce es de corto alcance, por lo que los dispositivos se deben encontrar, por lo general, a menos de diez metros aproximadamente.

¿Qué es el Bluetooth?

Bluetooth es un sistema que tiene como objetivo conectar diferentes dispositivos para que puedan intercambiar información entre ellos. Dicha conexión se produce sin la necesidad de ningún cable, esta característica es considerada su principal ventaja. Por otro lado, hay que destacar que no es necesaria una conexión a internet para poder transferir información.

Historia del Bluetooth

La historia del Bluetooth data del año 1994, fecha en la aparece por primera vez este tipo de tecnología. Fue desarrollado por Japp Haarsten y Sven Mattinson.

El origen de su nombre, trata de hacer honor al rey vikingo, Harald Bluetooth, el cual logró unificar el reino danés y noruego.

Tras el éxito experimentado, diferentes empresas tecnológicas decidieron sumarse para investigar esta tecnología y poder explotar todas sus posibilidades. Es entonces cuando se crea el Bluetooth Special Interest Group (SIG), una agrupación de 9000 empresas sin ánimo de lucro que persigue mejorar este sistema.

¿Cómo funciona el Bluetooth?

Esta tecnología utiliza ondas de radio UHF en las bandas ISM con una frecuencia entre 2,402 GHz y 2,48 GHz. A través de ellas se envían datos y voz sin la necesidad de que los dispositivos se encuentren alineados.

En función del tipo de dispositivo, el alcance de las ondas de radio puede ser desde 1 metro hasta 100 metros.

La mayoría de los dispositivos que se utilizan en el día a día tienen un alcance máximo de 10 metros.

Versiones de Bluetooth

La tecnología Bluetooth se ha ido actualizando con el paso del tiempo, logrando cada vez mayor velocidad de transferencia y mejores prestaciones. A continuación, dejamos un listado con las diferentes versiones y su año de lanzamiento:

Bluetooth 1.0A y 1.0B – 1999

Bluetooth 1.1 – 2001

Bluetooth 1.2 – 2003

Bluetooth 2.0 + EDR – 2004

Bluetooth 2.1 + EDR – 2007

Bluetooth 3.0 + HS – 2009

Bluetooth 4.0 – 2010

Bluetooth 4.1 – 2013

Bluetooth 4.2 – 2014

Bluetooth 5.0 – 2016

Bluetooth 5.1 y 5.2 – 2019

Dispositivos Bluetooth

Hoy en día es muy común encontrar dispositivos inalámbricos que disponen de una conexión Bluetooth para poder incrementar sus funcionalidades o que directamente necesitan este tipo de tecnología para poder ser utilizados.

En lo que sigue, exponemos un resumen de algunos de los más destacables:

Teléfonos móviles, tabletas u ordenadores : Todo este tipo de dispositivos incluyen el Bluetooth para poder transmitir y recibir información de otros sistemas.

Periféricos : La mayoría de ratones, teclados o auriculares hoy en día funcionan gracias a una conexión Bluetooth. Esta conexión permite el emparejamiento con aquellos dispositivos encargados de enviar o recibir la información de los periféricos.

Vehículos : Los coches o patinetes eléctricos incluyen ya una conexión Bluetooth para poder reproducir música u obtener información del vehículo, entre otras muchas funcionalidades.

Maquinaria : Existen diferentes máquinas en la producción industrial que cuentan con esta tecnología para comunicarse con otros dispositivos.

Ventajas de Bluetooth

La tecnología Bluetooth disfruta multitud de ventajas:

Conectividad sin necesidad de ningún cable.

Sencillez a la hora de establecer una conexión.

Permite una adecuada velocidad de intercambio de información.

Sus últimas versiones optimizan bastante el consumo de batería.

Está incorporado en la mayoría de dispositivos móviles.

Desventajas de Bluetooth

Entre las desventajas de este sistema de intercambio de información podemos destacar las siguientes:

Alcance relativamente corto. Por lo que es necesario que los dispositivos se encuentren en un radio inferior a 100 metros, en función de la versión de Bluetooth que incorporen.

La seguridad también es una de sus principales desventajas. Esto, ya que es un sistema bastante vulnerable y accesible para aquellas personas que desean causar algún daño o robo de información.

No es un sustituto de internet, es una alternativa muy limitada.

En conclusión, el Bluetooth es un sistema que permite el intercambio de información entre dispositivos de forma ágil y sencilla. No es necesario hacer uso de ningún cable para poder ejecutar la conexión.

