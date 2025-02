YouTube cumple 20 años: esta es la emocionante historia de la plataforma de videos de Google

YouTube empezó como un proyecto experimental de tres ex empleados de PayPal. REUTERS/Dado Ruvic

En 2025, YouTube celebra su 20º aniversario, marcando dos décadas de influencia en la forma en que consumimos y compartimos videos.

Desde sus comienzos como un proyecto experimental de tres ex empleados de PayPal, hasta convertirse en la plataforma de video más popular y transformadora del mundo, YouTube ha redefinido el entretenimiento, la información y la interacción social a través de sus videos.

Tanto así que el actual CEO de esta plataforma de Google, Neal Mohan señaló que “YouTube es la nueva televisión”. Esto debido a que los televisores se han convertido en el principal dispositivo para ver YouTube en Estados Unidos en términos de tiempo de reproducción.

El primer video de YouTube que se subió a YouTube es el de una persona en un zoológico. (YouTube)

Según datos de la plataforma, los usuarios consumen más de 1.000 millones de horas diarias de contenido en televisores.

“Pero la ‘nueva’ televisión no se parece a la ‘antigua’. Es interactiva e incluye contenido como Shorts (sí, la gente los ve en la televisión), podcasts y transmisiones en vivo, junto con deportes, comedias y programas de entrevistas que la gente ya ama”, explica Mohan.

Cómo fueron los inicios de YouTube

En febrero de 2005, tres ex empleados de PayPal —Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim— adquirieron el dominio www.youtube.com, dando inicio a una de las plataformas más influyentes de la historia de Internet.

El primer video que se subió a YouTube se titula "Me at the zoo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, no fue hasta dos meses después que los usuarios pudieron comenzar a subir videos, lo que marcó el verdadero comienzo de la historia de YouTube. El primer video, titulado “Me at the zoo”, fue subido por Karim el 23 de abril de 2005.

En el clip de solo 19 segundos, Karim se presenta frente a los elefantes en el Zoológico de San Diego y comenta sobre la longitud de las trompas de estos animales. Hoy, este video sigue siendo un hito en la historia de la plataforma.

En los primeros años, YouTube creció rápidamente, pero el verdadero auge llegó en 2006. En ese año, la plataforma experimentó un aumento de casi 400% en usuarios, alcanzando los 20 millones. Sin embargo, la compañía enfrentaba un gran reto: no generaba ingresos. Este potencial comercial llamó la atención de Google, que adquirió YouTube en octubre de 2006 por 1,650 millones de dólares.

Yuya fue una de las primera youtubers reconocidas en Latinoamérica. Foto: Instagram/@yuyacst

El año 2010 marcó un hito importante para la plataforma al transformarse también en una plataforma de streaming.

En 2011, la plataforma dio un paso más con el lanzamiento de YouTube Live, una herramienta de transmisión en vivo. La plataforma no solo se limitó al entretenimiento, sino que comenzó a forjar una nueva categoría de creadores de contenido. A medida que más personas compartían sus experiencias, desde videojuegos hasta tutoriales de belleza, surgió una nueva figura: el youtuber.

En Latinoamérica, figuras como Yuya, Hola soy Germán y en España, Rubius empezaban a dar los primeros pasos.

El fenómeno del Gangnam Style de PSY

En 2012, YouTube alcanzó un nuevo hito con el fenómeno viral de ‘Gangnam Style’ de Psy. Este videoclip, que parodiaba la vida lujosa y excéntrica del distrito de Gangnam en Seúl, Corea del Sur, se convirtió en el primer video en superar el mil millón de visitas, marcando un cambio en la historia de la plataforma.

Su éxito fue tal que el icónico “baile del caballo” se apoderó de las redes sociales y los medios de comunicación.

El video de Gangnam Style fue uno de los primeros fenómenos virales a nivel mundial. (YouTube)

Años recientes en YouTube

En 2022, la plataforma definió como una de sus tendencias clave la creación de comunidad y participación activa. Esto se refleja en su impulso hacia los Shorts, videos verticales de corta duración, formato ha sido tan exitoso que YouTube lo ha integrado dentro de su modelo de monetización.

El futuro de YouTube se ve marcado por su continua adaptación a las nuevas tendencias y tecnologías como la inteligencia artificial.

“La IA forma parte de nuestro recorrido desde hace mucho tiempo, ayudándonos con tareas como potenciar las recomendaciones, generar subtítulos y ayudar a identificar y quitar contenido dañino. De cara al futuro, seguiremos invirtiendo en herramientas de IA que potencien a creadores y artistas a lo largo de su recorrido creativo”, afirmó Mohan.

De cara al futuro, la plataforma reafirma su compromiso de empoderar a los creadores, fortalecer las comunidades y redefinir la forma en que las personas se conectan, miran y escuchan contenido.

“Gracias a nuestra increíble comunidad por hacer de YouTube lo que es hoy. Estamos ansiosos por ver lo que crearemos juntos en los próximos 20 años”, concluyó Mohan.