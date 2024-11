Glosario de tecnología: qué significa Cibernética

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Cibernética

La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y control que existen entre las computadoras y los seres humanos, analizando cada aspecto y mecanismo de éste.

Esta ciencia se originó en el año 1942 debido a una idea sobre el intercambio de información entre fisiólogos y técnicos en mecanismos de control. Luego de eso, 5 años después, se propuso el nombre de cibernética por Norbert Wiener, quien fue uno de los principales fundadores.

La etimología del término viene del griego kybernetes , la cual significa timonel. Por lo tanto, se podría decir que la cibernética es la ciencia que lleva el mando. Viéndolo de esta forma, estos mandos no son más que aquellos elementos de carácter electrónico que en conjunto con los mecanismos de psicología de los seres humanos permiten observar y regular la comunicación entre ambos, involucrando también el aspecto económico y social.

Elementos de estudio de la cibernética

El principal análisis de la cibernética se ha basado en los reguladores encontrados en la biología.

El sistema nervioso cuenta con dos sistemas de regulación: neuro-endocrinas y osmo-receptores. La primera se encarga del equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema endocrino y la segunda se basa en el receptor sensorial que se puede encontrar en el hipotálamo.

Ambos reguladores, como su nombre lo indica, tienen la finalidad de regular todo nuestro sistema interno. Este sistema nervioso cuenta con unos circuitos que son constantemente comparados con los circuitos computacionales.

Esta similitud hace que el estudio de la cibernética se profundice, indagando sobre la estrecha relación que hay entre las máquinas y el cerebro humano.

Estructura de la cibernética

Debido a que los estudios de la cibernética son bastante amplios se creó una estructura para realizar una investigación más detallada. Este orden fue propuesto por Georg Klaus y se divide en 5 teorías:

Teoría de sistema: Es el estudio de la cibernética en relación a las ciencias sociales.

Es el estudio de la cibernética en relación a las ciencias sociales. Teoría de la Información: Esta está más relacionada al tratamiento electrónico.

Esta está más relacionada al tratamiento electrónico. Teoría del control: En este se estudia a profundidad los métodos de mecanismos para el gobierno y las estructuras físico-biológicas.

En este se estudia a profundidad los métodos de mecanismos para el gobierno y las estructuras físico-biológicas. Teoría de los Juegos Estratégicos: Esta teoría fue elaborada para estudiar los programas de simulación.

Esta teoría fue elaborada para estudiar los programas de simulación. Teoría de los algoritmos : Aquí se estudia las formulaciones del lenguaje ordinario en relación a las de un lenguaje más riguroso.

Relación entre la cibernética y la robótica

A menudo se suele confundir la robótica con la cibernética. Sin embargo, la robótica forma parte de los métodos de estudio de la cibernética. Como concepto breve, la robótica es la encargada de crear mecanismos de control, mientras que la cibernética se encarga de estudiar esos mecanismos.

Además, es preciso mencionar que de esos estudios surgió el término cyborg, lo que amplió el campo a conceptos como la biónica y la inteligencia artificial.

A pesar de todos los estudios realizados todavía no existe un acercamiento que compruebe que una máquina pueda imitar por completo el pensamiento humano, ya que los circuitos nerviosos del cerebro son bastantes complejos de analizar. Sin embargo, estas investigaciones no se detienen, contando ahora con más instrumentos para llevar sus estudios a cabo.

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.