Descarga WhatsApp de manera segura en tu teléfono móvil y evita el robo de cuentas

La plataforma puede ser suplantada para engañar a los usuarios. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

La popularidad de WhatsApp como herramienta de comunicación ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que ha captado la atención de ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de sus usuarios mediante diversos tipos de estafas y ataques cibernéticos.

Desde intentos de phishing hasta el robo de cuentas, los delincuentes han desarrollado métodos cada vez más atractivos para explotar las vulnerabilidades de quienes utilizan la plataforma.

Una de las principales amenazas es el acceso no autorizado a cuentas personales, que pone en riesgo tanto la privacidad como la seguridad de la información almacenada en los dispositivos. Para evitar caer en estas trampas y mantener la integridad de la cuenta, hay que seguir recomendaciones al descargar WhatsApp en Android e iPhone.

Dónde descargar de manera segura WhatsApp

En Android la fuente oficial es Google Play Store. (Foto: Freepik)

El primer paso para asegurar la integridad de una cuenta de WhatsApp es descargar la aplicación únicamente desde fuentes oficiales. En Android, la tienda oficial es Google Play Store, mientras que en iPhone, la descarga debe realizarse a través de la App Store.

Hay que evitar utilizar sitios web de terceros, incluso si prometen versiones “mejoradas” o “premium” de la aplicación, porque estas pueden contener malware o software malicioso diseñado para robar datos personales y credenciales de acceso a información financiera.

Asimismo, antes de proceder a la descarga, se debe verificar que el desarrollador sea “WhatsApp LLC” en ambas plataformas. Esto confirma que proviene del desarrollador legítimo y no de una fuente potencialmente maliciosa.

Además, leer las reseñas y verificar el número de descargas y las calificaciones puede ayudar a identificar posibles imitaciones de la aplicación que buscan engañar a los usuarios.

Cómo proteger una cuenta de WhatsApp

La app cuenta con opciones de seguridad para distintos ciberataques. (Foto: Getty Images)

Una de las mejores formas de proteger una cuenta de WhatsApp después de la instalación es habilitar la verificación en dos pasos. Esta función agrega una capa adicional de seguridad al requerir un código PIN de seis dígitos cada vez que se registra el número de teléfono en la aplicación. Estos son los pasos a seguir:

Abrir WhatsApp e ir a “Configuración”.

Seleccionar “Cuenta” y luego “Verificación en dos pasos”.

Dar clic en “Activar” y establecer un código PIN.

Con esta medida se puede evitar que terceros accedan a una cuenta incluso si consiguen el código de verificación de seis dígitos inicial. Asimismo, uno de los métodos más comunes de fraude es el uso de mensajes engañosos que fingen ser de WhatsApp, solicitando un código de verificación.

Es importante saber que WhatsApp nunca pedirá el código de verificación en un mensaje o llamada. Si se recibe un mensaje de este tipo, se debe ignorar y no compartir el código con nadie, ni siquiera con contactos conocidos.

Cómo mantener actualizada la aplicación de WhatsApp

Es esencial no contar con una versión desactualizada de la app. (Foto: Shutterstock)

Tener la versión más reciente de WhatsApp es esencial para proteger una cuenta. Las actualizaciones no solo incluyen nuevas funciones, sino también parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades. En Android, se puede activar la actualización automática en la Play Store siguiendo estos pasos:

Abrir Google Play Store y buscar “WhatsApp”.

Clic en los tres puntos en la parte superior derecha y dar “Activar actualización automática”.

Por su parte, en iPhone, hay que ir a la App Store, buscar “WhatsApp” y verificar que la opción de actualización automática está habilitada en “Configuración” > “App Store” > “Actualizaciones automáticas”.

Por qué no hay que descargar aplicaciones desconocidas

Las amenazas cibernéticas están aumentando por el desconocimiento del modus operandi de ataque. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es común que algunos usuarios descarguen aplicaciones de terceros que prometen mejorar la experiencia de uso de WhatsApp. Sin embargo, estas apps pueden representar un riesgo significativo de seguridad porque pueden solicitar permisos para acceder a datos sensibles en su dispositivo.

Se debe evitar aplicaciones como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que no solo no cuentan con los términos de servicio de WhatsApp, sino que también pueden servir como puerta de entrada para ciberataques.

También, si alguna vez se recibe un mensaje de WhatsApp informando que el número está registrado en otro dispositivo sin la autorización, se debe cerrar sesión desde la opción “Configuración” > “Dispositivos vinculados”.

Si ya no se tiene acceso a la cuenta, es importante contactar con el soporte técnico de WhatsApp y proporcionar toda la información posible para recuperar el control.