Glosario de tecnología: diferencias entre eléctrico y electrónico

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Diferencias entre eléctrico y electrónico

La diferencia entre eléctrico y electrónico es que el primero hace referencia a la electricidad y el segundo a la electrónica.

Aunque lo anterior está muy claro, hay que empezar la casa por los cimientos.

A continuación, vamos a explicar la diferencia entre eléctrico y electrónico de una manera más detallada.

¿Cuál es la principal diferencia entre eléctrico y electrónico?

Supongamos que tenemos dos dispositivos. Uno es eléctrico y otro es electrónico.

El dispositivo eléctrico convierte la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, una estufa que enchufamos a la electricidad convierte energía eléctrica en calor.

Por su parte, un dispositivo eléctrico tiene como tarea controlar el flujo de electrones.

Así pues, lo eléctrico controla el flujo de electrones y la electrónica es la técnica mediante la que dirige los esfuerzos de esos electrones para realizar una tarea concreta.

Muy bien, ¿y qué es un electrón? Una parte que tienen los átomos y que, en palabras muy sencillas, hace posible que exista la electricidad en el universo.

8 diferencias entre eléctrico y electrónico

Aunque hemos comentado la principal diferencia entre eléctrico y electrónico, hay muchas más. A continuación te mostramos 8 más para que entiendas el concepto totalmente:

Los dispositivos eléctricos tienen cables que están compuestos por materiales como el cobre o el aluminio. Mientras que los dispositivos electrónicos utilizan materiales semiconductores.

Los dispositivos eléctricos trabajan, sobre todo, con corriente alterna. Sin embargo, los dispositivos electrónicos lo hacen con continua.

El voltaje de los dispositivos eléctricos es alto, mientras que el de los electrónicos es bajo.

Por su parte, al estar compuestos por materiales como el cobre o el aluminio, la conductividad de los dispositivos eléctricos es alta. Al contrario, la conductividad de los dispositivos electrónicos es baja.

Además, por norma general, los dispositivos eléctricos consumen más energía que los electrónicos.

Los dispositivos eléctricos no alteran ni modifican los datos. Los dispositivos electrónicos sí.

Aunque no siempre es así, los dispositivos eléctricos suelen ser más peligrosos debido a los efectos que puede tener un cortocircuito.

Un ventilador, una estufa o un generador son ejemplos de dispositivos eléctricos. Mientras que un transistor o un microcontrolador son ejemplos de dispositivos electrónicos.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

