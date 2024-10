Falla mundial en X: La red social de Musk se enloqueció y nos puso a celebrar el Año Nuevo

Usuarios de X reportan fallas relacionadas con la visualización de publicaciones en la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

X (anteriormente Twitter) está experimentando un fallo que ha sido reportado por algunos usuarios en la propia plataforma. El problema consiste en que ciertas publicaciones en el inicio aparecen vacías y con una fecha de publicación del 31 de diciembre de 1969.

En los últimos días varios usuarios han comentado este error en X, en ocasiones con tono humorístico.

Un usuario escribió: “Según X estoy en pleno 31 de diciembre de 1969. Celebrando el fin de año, manifestando a que 1970 sea lleno de bendiciones”.

Varios usuarios han reportado este error en el transcurso de los últimos días. (X)

Cabe aclarar que este fallo no significa que no se puede acceder a la plataforma, si no que es un problema de configuración interna con fecha y horarios. Algo que confirmamos al ingresar en DownDetector, un servicio que permite a los usuarios reportar fallos en plataformas como X, donde no hay información de fallas para acceder o caída del servicio.

Las publicaciones relacionadas con este error en X empezaron a surgir a partir del 16 de octubre de 2024. Varios usuarios compartieron su confusión, comentando que inicialmente pensaron que sus dispositivos móviles habían fallado al mostrar fechas incorrectas, mientras algunos acompañaban sus quejas con críticas como “pésimo servicio”.

Otros usuarios optaron por tomarse la situación con humor, burlándose del fallo al preguntar a sus seguidores si también habían “viajado al pasado”, en referencia a la fecha de 31 de diciembre de 1969 que aparecía en las publicaciones.

Algunos usuarios han aprovechado para burlarse del error de la red social. (X)

Hasta el momento, X no ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre esta anomalía, que implica tanto la aparición de publicaciones vacías como la extraña fecha de publicación.

Por qué el 31 de diciembre del 1969 en X

Las publicaciones que aparecen con fechas inusuales, como el 31 de diciembre de 1969, suelen estar relacionadas con un problema técnico.

Esta fecha, en particular, es conocida como la “fecha de inicio” (epoch) para muchos sistemas Unix, donde el tiempo comienza a contar desde el 1 de enero de 1970. Si un dato no tiene una marca de tiempo válida o si hay un error al recuperar la fecha, puede mostrarse incorrectamente como esa fecha.

Esto puede suceder por diferentes razones, como problemas en la configuración de la base de datos, errores en la programación o fallos al cargar los datos.

Cómo corregir este error de X

Es recomendable desinstalar la aplicación y volver a instalarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para corregir el error de las fechas incorrectas en las publicaciones de X, es importante que el usuario primero se asegure de estar utilizando la última versión de la aplicación, ya que muchos errores se solucionan con actualizaciones.

También debe revisar la configuración de fecha y hora en su dispositivo, garantizando que esté correctamente ajustada. Si el problema persiste, sería recomendable reportar el incidente a X a través de la sección de ayuda o soporte dentro de la aplicación. Limpiar la caché de la app puede ser otra opción, ya que a veces esto resuelve problemas de visualización.

En caso de que nada funcione, desinstalar y reinstalar la aplicación podría ser una solución efectiva. Si el problema es general y afecta a más usuarios, lo mejor será esperar a que el equipo de X lo solucione.

Qué pasa con los perfiles bloqueados en X

Elon Musk anunció un cambio en la función de bloqueo en la red social X. Con esta actualización, los usuarios bloqueados podrán seguir viendo las publicaciones públicas de quienes los bloquearon, aunque no podrán interactuar con ellas de ninguna manera.

Elon Musk cambió las reglas de juego para perfiles bloqueados. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

El objetivo de este cambio es aumentar la transparencia en las interacciones dentro de la plataforma, aunque también podría reducir el nivel de privacidad que los usuarios tenían al bloquear a alguien, ya que las personas bloqueadas ahora podrán acceder a contenido que antes les estaba restringido.

Antes de este cambio, el bloqueo era una herramienta completa que impedía al usuario bloqueado ver cualquier contenido, interacción o información del perfil de quien lo había bloqueado, garantizando mayor privacidad y seguridad al evitar interacciones no deseadas o abusivas.

Con la nueva política, aunque los usuarios bloqueados no podrán dar “me gusta”, responder ni compartir las publicaciones, sí tendrán acceso a todo el contenido público de aquellos que los bloquearon.

El propósito de esta modificación, según X, es permitir que los usuarios bloqueados revisen si han sido mencionados en publicaciones con posibles fines maliciosos, dándoles la oportunidad de conocer si están siendo atacados o difamados.