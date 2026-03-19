Da saltos y galopa: así es el primer caballo robot que puede ser usado hasta por niños

DEEP Robotics presentó un robot cuadrúpedo inspirado en caballos, capaz de desplazarse en terrenos complejos.

La empresa DEEP Robotics presentó un innovador robot cuadrúpedo con forma de caballo que combina diseño biónico y capacidades avanzadas de movilidad, pensado tanto para aplicaciones industriales como para usos más accesibles.

Basado en la plataforma Lynx M20 Pro, el dispositivo destaca por su capacidad de desplazarse en terrenos complejos, realizar saltos y soportar cargas significativas, lo que lo convierte en una de las propuestas más llamativas del sector robótico actual.

A diferencia de otros robots cuadrúpedos de apariencia técnica, este modelo adopta una estética inspirada en caballos reales, con extremidades que simulan pezuñas y proporciones que replican el movimiento natural.

Presentan un nuevo tipo de robot con forma de caballo. (DEEP Robotics)

Este enfoque no es únicamente visual: el diseño busca mejorar la estabilidad y la interacción con distintos tipos de superficie, además de acercar la tecnología a un público más amplio.

El robot pesa alrededor de 30 kilogramos y mide cerca de medio metro de altura. Está diseñado para transportar hasta 50 kilogramos de carga y puede alcanzar velocidades de hasta 18 kilómetros por hora, aunque los desarrolladores recomiendan operar a ritmos más moderados para garantizar un desplazamiento seguro y estable. Estas características lo posicionan como una herramienta versátil para múltiples escenarios.

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para operar en entornos exigentes. El robot cuenta con certificación IP66, lo que significa que puede funcionar sin inconvenientes bajo condiciones adversas como lluvia, polvo o barro.

El robot caballo está diseñado para desplazarse por caminos complejos. (DEEP Robotics)

Esta resistencia lo hace apto para tareas en sectores como la construcción, la minería o misiones de rescate, donde la movilidad en terrenos irregulares es clave.

En el plano tecnológico, el dispositivo integra sistemas avanzados de percepción y navegación. Utiliza sensores LiDAR de 96 líneas que le permiten generar un mapa tridimensional del entorno en tiempo real, combinado con tecnología SLAM (localización y mapeo simultáneos).

Gracias a estas herramientas, el robot puede detectar obstáculos, planificar rutas y desplazarse de forma autónoma con una visión de 360 grados.

El robot caballo puede pese 30 kilos y puede cargar hasta 50 kilos. (DEEP Robotics)

Además, incorpora sistemas de control de movimiento basados en inteligencia física, lo que le permite ejecutar acciones complejas como saltar, girar o adaptarse dinámicamente a superficies inestables. Esta capacidad de respuesta es fundamental para su desempeño en escenarios donde los robots tradicionales podrían perder el equilibrio o quedar inutilizados.

Otro elemento relevante es su autonomía. El robot funciona con baterías intercambiables en caliente, lo que permite reemplazarlas sin apagar el sistema. Con una duración aproximada de hasta tres horas por carga, puede operar durante periodos prolongados sin interrupciones, una ventaja clave en aplicaciones profesionales.

Más allá de su rendimiento técnico, este desarrollo refleja una tendencia creciente en la industria: la evolución hacia robots con formas más biónicas y reconocibles.

Los robots caballo pueden correr y galopar, como lo haría uno real. (DEEP Robotics)

Según la propia DEEP Robotics, el objetivo es no solo mejorar la funcionalidad, sino también generar una mayor conexión con los usuarios, transformando estas máquinas en elementos más cercanos y comprensibles.

El precio del dispositivo parte de los 50.000 dólares, lo que lo ubica en un segmento premium. Si bien está orientado principalmente a usos industriales y profesionales, su diseño y capacidades también lo convierten en un atractivo para exhibiciones tecnológicas y demostraciones públicas. Incluso se plantea su uso en entornos educativos o recreativos, donde podría interactuar con personas bajo condiciones controladas.

Este caballo robótico se suma a una nueva generación de máquinas que buscan ir más allá de la automatización tradicional. Con una combinación de movilidad avanzada, inteligencia artificial y diseño inspirado en la naturaleza, el desarrollo de DEEP Robotics anticipa un futuro donde los robots no solo ejecuten tareas complejas, sino que también formen parte de la vida cotidiana de manera más integrada.