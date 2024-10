Glosario de tecnología: qué significa Ad blocker

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Ad blocker

Un ad blocker es una herramienta que se instala en el navegador web con el fin de bloquear la visualización de anuncios publicitarios mientras se navega por internet. Esto permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de navegación más fluida, libre de contenido publicitario y molesto.

¿Estás cansado de ver anuncios publicitarios mientras navegas por la web? ¿Quieres evitar que tu experiencia de navegación sea interrumpida por contenido publicitario molesto? Si es así, un ad blocker podría ser la solución a tus problemas. Un ad blocker es una herramienta que se instala en el navegador web para bloquear la visualización de anuncios publicitarios durante tu visita a sitios web. Esto ayuda a los usuarios a navegar más rápido y con menos distracciones, permitiéndoles disfrutar de una experiencia mucho mejor.

En este artículo veremos cómo funcionan los ad blockers, los diferentes tipos que hay disponibles, cómo instalarlos y configurarlos correctamente, el impacto que tienen en los medios y el tema de la privacidad en línea. Al final del artículo tendrás toda la información necesaria para decidir si quieres utilizar o no un ad blocker en tu navegador.

Cómo funcionan los ad blockers

Los ad blockers son herramientas creadas para bloquear los anuncios publicitarios, impidiendo que aparezcan en la pantalla. Esto se logra mediante el uso de algoritmos y configuraciones específicas en nuestro navegador o dispositivo. Funcionan evitando que los anuncios se descarguen automáticamente cuando visitamos una página web o aplicación.

Cómo funcionan estas herramientas:

Primero, el ad blocker identifica los elementos publicitarios presentes en una página web o aplicación. Esto se logra comparando el contenido con su base de datos, la cual contiene scripts y códigos asociados a anuncios publicitarios.

Luego, bloquea los elementos detectados para impedir su descarga e integración con la página web o aplicación. Esto significa que los usuarios no verán ni recibirán información de los anuncios bloqueados por el ad blocker.

Finalmente, algunas herramientas también permiten personalizar la configuración para permitir determinados anuncios mientras se bloquean otros, dependiendo del criterio particular del usuario.

En resumen, los ad blockers nos permiten navegar libres de molestias publicitarias sin comprometer la velocidad y rendimiento de nuestro dispositivo o navegador web mientras visitamos sitios webs y utilizamos apps en línea.

Tipos de ad blockers

Existen diferentes tipos de ad blockers.

Ad blockers basados en la nube . Estos bloquean los anuncios antes de que lleguen a tu computadora o dispositivo móvil. Esto significa que los anuncios nunca llegan al equipo, lo que reduce la carga del sistema y mejora la eficiencia de su conexión a Internet.

. Estos bloquean los anuncios antes de que lleguen a tu computadora o dispositivo móvil. Esto significa que los anuncios nunca llegan al equipo, lo que reduce la carga del sistema y mejora la eficiencia de su conexión a Internet. Bloqueadores de contenido basados en la PC . Estas herramientas se instalan directamente en el equipo y analizan el contenido entrante para identificar cualquier elemento que sea considerado un anuncio indeseable. Los ad blockers basados en la PC también pueden bloquear imágenes, JavaScript y otros elementos publicitarios.

. Estas herramientas se instalan directamente en el equipo y analizan el contenido entrante para identificar cualquier elemento que sea considerado un anuncio indeseable. Los ad blockers basados en la PC también pueden bloquear imágenes, JavaScript y otros elementos publicitarios. Bloqueadores de contenido basados en el navegador . Estas herramientas bloquean anuncios y otros elementos publicitarios directamente desde el navegador web sin necesidad de instalar software adicional. Algunos navegadores incluyen esta característica por defecto, como Chrome, Firefox y Safari; otros ofrecen extensiones específicas para bloquear los anuncios indeseables.

. Estas herramientas bloquean anuncios y otros elementos publicitarios directamente desde el navegador web sin necesidad de instalar software adicional. Algunos navegadores incluyen esta característica por defecto, como Chrome, Firefox y Safari; otros ofrecen extensiones específicas para bloquear los anuncios indeseables. Bloqueadores basados en DNS . Estas herramientas trabajan a través del sistema de servidor DNS (Domain Name System) para prevenir que los usuarios tengan acceso a sitios web con contenido publicitario no deseado o malicioso. Los bloqueadores DNS generalmente funcionan bien con todos los dispositivos conectados a un mismo router o red Wi-Fi doméstica, lo que les permite proteger varios dispositivos simultáneamente sin necesidad de configuración individual para cada uno.

. Estas herramientas trabajan a través del sistema de servidor DNS (Domain Name System) para prevenir que los usuarios tengan acceso a sitios web con contenido publicitario no deseado o malicioso. Los bloqueadores DNS generalmente funcionan bien con todos los dispositivos conectados a un mismo router o red Wi-Fi doméstica, lo que les permite proteger varios dispositivos simultáneamente sin necesidad de configuración individual para cada uno. Bloqueadores avanzados . Estas herramientas utilizan técnicas avanzadas para identificar patrones específicos dentro del tráfico entrante y bloquear automáticamente los archivos e información relacionada con la publicidad no deseada antes de que llegue al equipo del usuario final. Algunos programas antivirus también incluyen esta función como parte del paquete total de seguridad proporcionado por ellos mismos.

Instalación y configuración de ad blockers

Instalar y configurar un bloqueador de anuncios es una excelente forma de mejorar la seguridad y privacidad en línea. Muchas veces, los usuarios no son conscientes de los riesgos que conlleva tener publicidad en la web. Por eso, instalar un bloqueador de anuncios es importante para garantizar la protección de los datos personales y evitar malware, phishing y otros delitos cibernéticos.

A continuación encontrará información útil sobre cómo instalar y configurar un bloqueador de anuncios:

Selecciona el Ad Blocker adecuado . Hay muchas opciones disponibles en el mercado, así que asegúrate de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Lee comentarios e investiga antes de tomar tu decisión.

. Hay muchas opciones disponibles en el mercado, así que asegúrate de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Lee comentarios e investiga antes de tomar tu decisión. Instala el Ad Blocker . Descarga e instala el software desde la tienda oficial o desde la página web del desarrollador del programa. Sigue las instrucciones paso a paso para completar la instalación correctamente.

. Descarga e instala el software desde la tienda oficial o desde la página web del desarrollador del programa. Sigue las instrucciones paso a paso para completar la instalación correctamente. Configura las opciones del Ad Blocker . Cada bloqueador ofrece diferentes opciones para personalizar tu experiencia en línea, así que revisa cuidadosamente cada menú para asegurarte de tener activadas todas las funcionalidades necesarias para proteger tus datos personales y navegar sin problemas por Internet.

. Cada bloqueador ofrece diferentes opciones para personalizar tu experiencia en línea, así que revisa cuidadosamente cada menú para asegurarte de tener activadas todas las funcionalidades necesarias para proteger tus datos personales y navegar sin problemas por Internet. Activa el filtro anti-malware .hay algunos bloqueadores que incluyen un filtro anti-malware integrado, así que activa esta característica para prevenir infecciones por malware mientras navegas por Internet.

.hay algunos bloqueadores que incluyen un filtro anti-malware integrado, así que activa esta característica para prevenir infecciones por malware mientras navegas por Internet. Utiliza herramientas avanzadas si lo deseas . Algunas herramientas avanzadas como los filtros anti-phishing te ayudan a mantener tu equipo libre de intentos maliciosos o fraudulentos por parte de terceros, así como protegerte contra amenazas en línea comunes tales como virus informáticos o ransomware. Establece estas herramientas según sea necesario para obtener la mejor protección posible mientras navegas por Internet.

Impacto de los ad blockers en los medios

El uso de ad blockers, también conocidos como bloqueadores de anuncios, está aumentando rápidamente en todo el mundo. Esto ha tenido un gran impacto en los medios, ya que muchas compañías dependen de la publicidad para generar ingresos.

Los medios se han visto obligados a modificar su modelo de negocio para adaptarse al cambiante panorama tecnológico. En lugar de depender exclusivamente del modelo tradicional basado en la publicidad, muchas empresas ya están experimentando con nuevas formas de monetización como el micropago, las suscripciones y las donaciones. Estas soluciones permiten a las compañías obtener ingresos sin necesidad de mostrar anuncios intrusivos e invadir la experiencia del usuario.

Además, los medios también están explorando nuevos formatos publicitarios que no bloquean los ad blockers. Los formatos emergentes como los anuncios nativos y el marketing basado en contenido ofrecen una alternativa atractiva a la publicidad intrusiva tradicional. Estas formas más sutiles son menos propensas a ser bloqueadas por los ad blockers y pueden ayudar a las empresas a recuperar parte del dinero perdido debido al uso generalizado de ad blockers.

Por último, hay un creciente interés por parte de los medios por encontrar nuevas formas creativas para atraer a sus lectores sin saturarlos con anuncios o descuidar su experiencia como usuario. Algunas compañías han optado por monetizar su contenido ofreciendo versiones mejoradas y personalizadas de sus productos digitales con funciones premium pagadas o servicios premium exclusivamente disponibles para suscriptores pagados.

En resumen, el avance tecnológico ha cambiado drásticamente el panorama publicitario y es necesario que los medios se adapten rápidamente si quieren sobrevivir en este entorno cada vez más competitivo. Para ello es necesario explorar nuevos formatos publicitarios menos intrusivos como así también nuevas fuentes alternativas de monetización que no dependan exclusivamente de la publicidad tradicional para generar ingresos.

Ad blockers y privacidad en línea

Los ad blockers son herramientas creadas para bloquear los anuncios en línea. Esto significa que los usuarios no tendrán que ver anuncios mientras navegan por la web, mejorando su experiencia general con una navegación más rápida y libre de distracciones. Además, estas herramientas también ayudan a aumentar la privacidad en línea al evitar el seguimiento de los usuarios por parte de las empresas publicitarias a través de los anuncios.

Los ad blockers funcionan bloqueando los contenidos específicos asociados con la publicidad, como scripts, cookies y otros elementos relacionados con la publicidad. Esto impide que las empresas publicitarias rastreen la actividad del usuario o muestren anuncios personalizados según sus intereses o preferencias. Al utilizar un ad blocker, puede evitar que su información sea recopilada por terceros sin su consentimiento.

Además, algunos ad blockers también incluyen características adicionales para ayudar a proteger su privacidad en línea. Por ejemplo, muchos bloqueadores ofrecen funciones como el cifrado de datos y el bloqueo de rastreadores externos para prevenir el seguimiento sin autorización. También hay algunos ad blockers disponibles que proporcionan alertas sobre sitios web potencialmente peligrosos para ayudarle a mantenerse seguro en línea.

Por qué aprender términos de tecnología

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.