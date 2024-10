En qué momentos deberías mentir en internet para evitar estafas, fraudes y otras amenazas

Esta herramienta es esencial pero no es totalmente segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el entorno digital actual, la privacidad ha pasado de ser un derecho implícito a convertirse en un recurso escaso y altamente valorado. Cada interacción en línea, ya sea mediante redes sociales, compras o navegación, deja un rastro de información personal que puede ser explotado de diversas formas, no siempre en beneficio del usuario.

En este contexto, surge la necesidad de considerar estrategias de protección ante las constantes amenazas en Internet. Una de estas estrategias, que puede parecer controvertida, es la alteración o modificación de ciertos datos personales o mentir.

Lejos de ser una acción malintencionada, en algunos casos puede ser la forma más eficaz de salvaguardar la seguridad personal ante fraudes, estafas, y otros peligros en la web.

Por qué no hay que revelar información personal en internet

Cada día se ofrece información y fotos en distintas aplicaciones que pueden ser usadas con fines criminales. (Foto: Freepik)

La seguridad en internet es una preocupación que no deja de crecer. Con el incremento de los ciberdelitos, proteger la información personal se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios.

Se calcula que cada año millones de personas son víctimas de algún tipo de fraude digital. Ya sea a través del robo de identidad, intentos de phishing o el uso inadecuado de datos personales, los riesgos están siempre presentes.

Es en este contexto que se debe reevaluar la idea de siempre ser completamente veraz en la red. Aunque la honestidad es un valor esencial en la vida cotidiana, en el mundo digital puede ser contraproducente en ciertas situaciones.

Guardar la compostura al revelar datos como el nombre o claves de acceso es una medida que se debe implementar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen momentos en los que mentir o, mejor dicho, proporcionar datos falsos o alterados, puede ser una herramienta legítima para protegerse de las amenazas cibernéticas.

Cuándo se debe mentir en internet

Una de las áreas más críticas en las que se recomienda ser cauteloso con la información proporcionada es al crear cuentas en sitios web o redes sociales. Cuando una plataforma solicita datos como el nombre completo, fecha de nacimiento o dirección, es esencial valorar si realmente se necesita proporcionar estos datos con exactitud.

Si el sitio no es de confianza, ofrecer una fecha de nacimiento incorrecta o usar un nombre alternativo puede ser una estrategia útil para mantener la privacidad. Esta práctica no solo reduce el riesgo de robo de identidad, sino que también limita la cantidad de información que puede ser recopilada sobre el usuario para fines publicitarios o de seguimiento.

Delincuentes pueden imitar páginas reales para robar información. (Foto: Freepik)

Del mismo modo, al rellenar formularios en línea que no son estrictamente confidenciales, como los de encuestas o plataformas de servicios gratuitos, es preferible no proporcionar información sensible.

Muchos de estos sitios recopilan datos para venderlos a terceros, lo que abre la puerta a posibles fraudes o ataques personalizados. Al alterar ciertos datos, el usuario puede minimizar el rastro que deja en la red y disminuir el riesgo de ser blanco de problemas.

Cómo evitar riesgos al usar una red social

Las redes sociales son uno de los espacios donde se comparte información personal de manera masiva. Con frecuencia, los usuarios publican detalles sobre su vida cotidiana, desde eventos importantes hasta información aparentemente inofensiva como la ubicación o los gustos personales.

Estas plataformas son un lugar donde se suele comunicar muchos datos sensibles. (Foto: Freepik)

Sin embargo, esta práctica facilita a los estafadores y ciberdelincuentes la creación de perfiles detallados de sus posibles víctimas, lo que incrementa el riesgo de que se usen esos datos para intentos de phishing, o para el robo de identidad.

Para protegerse, es recomendable no solo limitar lo que se comparte públicamente, sino también, considerar la posibilidad de alterar o inventar ciertos detalles en las plataformas que no son de total confianza.

Hay que evitar usar la verdadera fecha de nacimiento o el nombre completo puede hacer que los ciberdelincuentes tengan más dificultades para realizar intentos de acceso a cuentas personales o cometer otros delitos.