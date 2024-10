Mensajes desconocidos y estafas, entre las preocupaciones de los usuarios de WhatsApp

En WhatsApp existe el cifrado de extremo a extremo, pero los usuarios creen que Meta toma sus datos. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La cantidad de usuarios en WhatsApp también genera que la aplicación sea un blanco atractivo para ciberdelincuentes, lo que genera preocupaciones entre quienes usan la aplicación día a día. Un estudio reciente revela las percepciones de los usuarios sobre la seguridad en WhatsApp y destaca los riesgos más comunes que enfrentan al usar la plataforma.

All About Cookies realizó una encuesta a 1.000 adultos en Estados Unidos para encontrar esas preocupaciones más importantes, y encontró que las estafas y mensajes de desconocidos están en los primeros lugares. Algo que va de la mano de las constantes noticias de intentos de robos por suplantación de identidad y falsas ofertas de trabajo.

Riesgos más comunes en WhatsApp

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es la frecuencia con la que se enfrentan a situaciones problemáticas en la plataforma. Según el estudio, el 74% de los encuestados informó haber recibido solicitudes de mensajes de personas desconocidas, lo que constituye el riesgo más frecuente.

Asimismo, el 67% de los usuarios afirmó haber recibido mensajes de spam o estafas, mientras que un 60% reportó la recepción de enlaces sospechosos o maliciosos. Estos riesgos no solo son molestos, sino que también representan una amenaza a la seguridad personal y a la integridad de los dispositivos. Las estafas más comunes pueden incluir intentos de suplantación de identidad, fraudes que buscan robar datos personales o incluso la instalación de malware.

Otro aspecto relevante es la inclusión no solicitada en grupos de chat desconocidos, experimentada por el 46% de los usuarios. Esta situación puede ser utilizada para la distribución masiva de spam o para difundir enlaces de phishing, lo que aumenta el riesgo de caer en una estafa.

Opiniones divididas sobre la seguridad de WhatsApp

A pesar de las preocupaciones existentes, los usuarios tienen opiniones diversas respecto a qué tan seguro es WhatsApp en comparación con los mensajes de texto tradicionales. De acuerdo con el estudio, el 22% de los encuestados considera que WhatsApp es más seguro que los SMS, principalmente debido a la encriptación de extremo a extremo que protege las conversaciones.

Este cifrado asegura que solo el remitente y el receptor puedan leer los mensajes, y no terceras partes, incluyendo la propia WhatsApp o su empresa matriz, Meta.

No obstante, una mayor proporción de usuarios, el 53%, cree que WhatsApp es igual de seguro que los mensajes tradicionales. Por otro lado, un 26% opina que WhatsApp es menos seguro, lo que pone de manifiesto la desconfianza de un segmento significativo de la población hacia la plataforma.

Las razones detrás de esta percepción incluyen la frecuencia de mensajes no deseados y el hecho de que, a pesar del cifrado, Meta recopila ciertos datos de los usuarios, lo que podría comprometer la privacidad.

Este último punto es uno de los centros de la controversia entre usuarios. Según el estudio, el 58% de los usuarios cree que Meta recopila y utiliza su información, y esta práctica no es bien recibida. Solo un 23% indicó que la recopilación de datos no les preocupa, mientras que un 19% no cree que Meta recopile su información.

Esta inquietud se acentúa con la práctica de compartir ciertos datos, como el número de teléfono o las interacciones con negocios, entre WhatsApp y otras plataformas de Meta, lo que puede abrir la puerta al uso de la información con fines publicitarios o de marketing.

Para algunos usuarios, el hecho de que Meta tenga acceso a los datos compartidos en WhatsApp representa un riesgo significativo para la privacidad, especialmente en un contexto donde los incidentes de seguridad y las filtraciones de datos son cada vez más comunes. Aunque Meta ha aclarado que los mensajes están encriptados y que no puede acceder al contenido de las conversaciones, el intercambio de metadatos y otra información genera preocupación entre quienes valoran la protección de su privacidad.

Cómo protegerse en WhatsApp

A pesar de los riesgos, existen formas de mejorar la seguridad en WhatsApp y reducir las probabilidades de ser víctima de una estafa o de perder la privacidad. Una medida recomendada es activar la verificación en dos pasos, lo que añade una capa extra de protección al requerir un código PIN adicional para acceder a la cuenta.

También se aconseja ajustar las configuraciones de privacidad para limitar quién puede ver la foto de perfil, la última vez que el usuario estuvo en línea o la información de estado.

El uso de funciones como mensajes temporales también puede contribuir a proteger la información, ya que permite que los mensajes se borren automáticamente después de un tiempo establecido. Además, habilitar el Touch ID o el Face ID para desbloquear la aplicación añade un nivel adicional de seguridad física para el acceso.