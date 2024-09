Por qué usar agua caliente en la lavadora y con qué tipo de ropa es ideal

El uso de temperatura alta es ideal para ciertas prendas y para el cuidado de la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar la ropa es una de esas tareas cotidianas que parecen sencillas, pero la realidad es que el proceso implica más consideraciones de las que solemos tener en cuenta. Desde el tipo de detergente hasta el tipo de lavado, todo juega un papel clave en la limpieza eficiente de nuestras prendas. Entre estos factores, uno de los más importantes es la temperatura del agua, especialmente el uso de agua caliente.

Este aspecto, a menudo subestimado, puede marcar la diferencia en la eliminación de manchas difíciles, la desinfección de la ropa y el mantenimiento de la lavadora.

Ventajas del uso de agua caliente en el lavado

Uno de los mayores beneficios de lavar con agua caliente es su eficacia en la limpieza. Cuando el agua alcanza temperaturas superiores a los 60 °C, es capaz de eliminar bacterias, gérmenes y otros microorganismos que no se erradican fácilmente con agua fría.

Esto es especialmente importante en épocas como el invierno, cuando las personas están más expuestas a virus y gérmenes que pueden adherirse a la ropa de uso frecuente, como abrigos y suéteres. Además, el agua caliente disuelve mejor el detergente, lo que ayuda a que el jabón penetre profundamente en las fibras y facilite la eliminación de manchas difíciles.

Otro punto a favor del agua caliente es su capacidad para eliminar residuos orgánicos. Si tienes mascotas, sabes lo complicado que puede ser remover el pelo y los malos olores que quedan en la ropa. El uso de agua caliente no solo ayuda a deshacerte de estos residuos, sino también de los ácaros y el polvo que pueden acumularse en telas gruesas como toallas o ropa de cama.

Qué tipo de ropa debe lavarse con agua caliente

No todas las prendas se benefician del agua caliente. De hecho, algunas telas pueden dañarse si son expuestas a temperaturas demasiado altas. Sin embargo, hay ciertos tipos de ropa que requieren o al menos se benefician significativamente de los ciclos de lavado con agua caliente.

Las prendas más recomendadas para lavar a altas temperaturas incluyen:

Ropa de cama : sábanas, fundas de almohadas y mantas acumulan una gran cantidad de ácaros y bacterias que solo se eliminan de manera eficaz con agua caliente.

Toallas : estas suelen retener humedad y malos olores, además de bacterias que pueden proliferar en tejidos gruesos.

Telas blancas y gruesas : el agua caliente ayuda a mantener su color y eliminar manchas profundas que suelen acumularse con el uso frecuente.

Prendas de trabajo pesado: aquellas expuestas a suciedad intensa, como las de trabajadores de construcción o fontanería, se limpian mejor con agua caliente.

Es importante destacar que prendas más delicadas, como la seda o la lana, no deben lavarse con agua caliente, ya que pueden encogerse o dañarse. También se debe evitar usar agua caliente en ropa de colores oscuros, porque estas prendas pueden desteñirse con mayor facilidad.

La importancia del cuidado de la lavadora con agua caliente

El uso de agua caliente no solo beneficia a la ropa, sino también a la propia lavadora. A medida que lavamos ropa a temperaturas bajas, es común que se acumulen residuos de detergente, suavizante y suciedad en el tambor de la máquina. Estos residuos, con el tiempo, pueden generar malos olores, reducir la eficacia de los ciclos de lavado y hasta dañar el electrodoméstico.

El técnico que realizó el mantenimiento de mi lavadora me explicó que, al no usar altas temperaturas con regularidad, la lavadora no tiene la oportunidad de autolimpiarse adecuadamente. Esto favorece la acumulación de residuos en el tambor, afectando tanto la limpieza de la ropa como el funcionamiento del electrodoméstico.

Por esta razón, muchos fabricantes recomiendan usar el programa de limpieza del tambor con cierta periodicidad, o al menos realizar lavados ocasionales a temperaturas de 60 °C o más, lo que ayuda a mantener el tambor libre de suciedad.

En lavadoras más modernas, estos programas de limpieza del tambor suelen activarse automáticamente después de varios ciclos de lavado a baja temperatura, indicando que es momento de limpiar el interior. Sin embargo, si usas ciclos a temperaturas más altas de vez en cuando, podrías reducir la necesidad de usar estos programas de autolimpieza.