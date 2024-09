Por qué es bueno eliminar Meta AI de WhatsApp

Su aparición trajo algunas ventajas pero también dudas sobre el control de la interacción en la plataforma. (Foto: Infobae)

En los últimos meses, Meta AI ha comenzado a insertarse de manera silenciosa en WhatsApp, generando una ola de inquietudes entre los usuarios preocupados por su privacidad y control sobre sus interacciones.

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, ha desarrollado esta herramienta de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, proporcionando respuestas rápidas, traducciones y recomendaciones. Sin embargo, para muchos usuarios, esta integración se siente más como una invasión que como una mejora.

Meta AI se identifica en WhatsApp con un discreto icono de círculo azul, pero su presencia ha sido motivo de controversia. Pese a que la empresa promociona la herramienta como una manera de facilitar la comunicación, la realidad es que muchos se sienten incómodos con el nivel de control que ceden sobre sus datos personales y conversaciones.

Por qué puede preocupar la IA de WhatsApp

En la aplicación se envían información delicada que debe permanecer segura. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

El principal punto de preocupación es la privacidad. WhatsApp ha sido, históricamente, una de las plataformas de mensajería más populares a nivel global, en parte gracias a su sistema de cifrado de extremo a extremo que prometía mantener las conversaciones privadas y seguras.

No obstante, la llegada de Meta AI plantea dudas sobre el tratamiento de los datos porque tiene la capacidad de acceder a grandes cantidades de información personal, lo que muchos usuarios consideran problemático.

Aunque Meta asegura que los datos utilizados por la IA están protegidos y se usan únicamente para mejorar la funcionalidad de la aplicación, la falta de transparencia sobre cómo se procesan y almacenan estos datos ha generado cierta desconfianza.

Por qué se habla de una invasión de Meta AI en WhatsApp

Meta ha sido criticada por usar datos almacenados por sus usuarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Otro aspecto que ha causado molestia entre los usuarios es la forma en que Meta AI fue implementado sin previo aviso. Muchos notaron su presencia cuando apareció el icono de la IA, sin haber recibido ninguna notificación previa sobre la actualización o las nuevas funciones.

Esta falta de transparencia ha alimentado el rechazo. Algunos usuarios consideran que deberían tener la opción de decidir si desean utilizar o no esta herramienta, en lugar de verla insertada sin su consentimiento.

Por otro lado, aunque es posible minimizar la interacción con Meta AI, el control sobre su desactivación es limitado. Si bien existen métodos para reducir su presencia en las conversaciones, no hay una opción clara para eliminar por completo la funcionalidad del chatbot en todas las cuentas.

Cómo limitar el impacto de Meta AI en WhatsApp

Este chatbot no se puede eliminar para siempre de la app. (Foto: Meta)

A pesar de la falta de una opción para deshabilitar completamente Meta AI, hay algunos pasos que los usuarios pueden seguir para minimizar su impacto en sus conversaciones.

Uno de los métodos más simples es eliminar la conversación con Meta AI. Aunque hacerlo no garantiza que los datos desaparezcan de los servidores de Meta, sí elimina cualquier rastro de la IA en el dispositivo del usuario.

Para lograrlo, solo es necesario abrir WhatsApp, localizar la conversación con Meta AI, mantener presionado el chat y seleccionar “Eliminar chat”. Puede que esta acción no borra completamente la información almacenada por Meta, es una forma de limpiar el historial en el teléfono.

Otras medidas adicionales en WhatsApp

Algunos usuarios pueden optar por desactualizar la aplicación, aunque esto puede traer problemas de seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Otro método para evitar la interacción con la inteligencia artificial es simplemente no mencionarla. Meta AI se activa en los chats únicamente cuando se menciona explícitamente “@MetaAI”.

Si los usuarios evitan usar esta etiqueta en sus conversaciones, la presencia del chatbot se reduce considerablemente. Aunque este método no ofrece una solución definitiva, es una forma efectiva de mantener la IA a distancia.

Asimismo, algunos usuarios han adoptado instalar versiones anteriores de WhatsApp que no incluyen Meta AI. No obstante, esta alternativa es arriesgada y no recomendable por los problemas de seguridad que implica.

Las versiones anteriores de la aplicación no reciben actualizaciones de seguridad, lo que deja a los usuarios vulnerables a posibles ataques o vulnerabilidades. Además, también se perderían funciones nuevas y mejoras introducidas en las versiones más recientes de WhatsApp.