Tecno

Crean un robot del tamaño de una zapatilla capaz de limpiar derrames de petróleo

El dispositivo utiliza un sistema de filtrado inspirado en erizos de mar que permite separar el crudo del agua sin químicos

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Crean robot que puede ayudar
Crean robot que puede ayudar a limpiar derrames de petróleo. (Universidad RMIT)

Investigadores de la Universidad RMIT desarrollaron un prototipo robótico compacto capaz de limpiar derrames de petróleo en zonas de difícil acceso, como manglares y puertos industriales.

El dispositivo, de tamaño similar al de una zapatilla, fue diseñado para complementar las tareas de limpieza tradicionales y ofrecer una respuesta más rápida y precisa ante emergencias ambientales.

El robot, conocido como “Electronic Dolphin”, incorpora un sistema de filtrado y bombeo que permite succionar hidrocarburos sin necesidad de utilizar productos químicos.

El material del minirobot petrolero
El material del minirobot petrolero es reutilizable. (Universidad RMIT)

Esta característica lo posiciona como una alternativa más sostenible frente a los métodos convencionales, que suelen implicar el uso de sustancias potencialmente dañinas para los ecosistemas.

De acuerdo con los investigadores, el objetivo no es reemplazar a las grandes embarcaciones utilizadas en la limpieza de vertidos, sino trabajar en conjunto con ellas. En ese sentido, el líder del proyecto, Ataur Rahman, explicó que la intención es aportar soluciones ágiles en entornos donde los equipos tradicionales no pueden operar con eficacia.

Uno de los principales diferenciales del dispositivo es su capacidad de desplazamiento en superficies acuáticas complejas. Gracias a su diseño hidrodinámico y su tamaño reducido, puede moverse con facilidad en áreas de baja profundidad o con obstáculos naturales, como raíces de manglares, donde el acceso suele ser limitado.

Está inspirado en el cuerpo
Está inspirado en el cuerpo de un delfín para mayor agilidad sobre el agua. (Universidad RMIT)

El funcionamiento del robot se basa en un sistema de filtrado inspirado en la morfología de los erizos de mar. Este diseño incorpora un recubrimiento microscópico con estructuras punzantes que generan pequeñas bolsas de aire en la superficie del material.

Como resultado, el dispositivo adquiere propiedades superhidrofóbicas —que repelen el agua— y oleofílicas —que atraen el petróleo—, lo que le permite separar ambos líquidos de manera eficiente.

Durante las pruebas de laboratorio, el prototipo alcanzó una tasa de recuperación de aproximadamente 2 mililitros por minuto, con una pureza superior al 95%. Si bien se trata de un volumen reducido en comparación con las operaciones industriales, los investigadores destacan que su valor radica en la precisión y en su capacidad de actuar en zonas críticas donde otros sistemas no pueden intervenir.

El pequeño robot usa un
El pequeño robot usa un material filtrante basado en la morfología de los erizos de mar. (Universidad RMIT)

Otro aspecto relevante es que el material filtrante es reutilizable, lo que permite extender la vida útil del dispositivo y reducir costos operativos. Además, al evitar la saturación con agua, el sistema puede mantener ciclos de trabajo más prolongados sin perder eficiencia.

El robot puede ser controlado de forma remota, lo que facilita su despliegue en situaciones de emergencia. Esta característica resulta clave en escenarios donde el acceso humano puede ser peligroso o inviable, como derrames recientes o áreas contaminadas.

La innovación se enmarca en una creciente necesidad de desarrollar tecnologías más efectivas para mitigar el impacto ambiental de los derrames de petróleo, uno de los problemas más persistentes en los ecosistemas marinos. Eventos de este tipo pueden afectar gravemente la flora y la fauna, además de generar consecuencias económicas para comunidades costeras.

El minirobot puede ser operado
El minirobot puede ser operado a distancia. (Universidad RMIT)

En ese contexto, soluciones como este minirobot buscan ofrecer herramientas complementarias que permitan actuar con mayor rapidez y precisión. Aunque aún se encuentra en fase experimental, su desarrollo abre la puerta a nuevas aplicaciones en el ámbito de la limpieza ambiental.

Los investigadores señalan que el siguiente paso será optimizar su rendimiento y evaluar su implementación en escenarios reales. También se estudia la posibilidad de desplegar múltiples unidades de manera simultánea, lo que permitiría aumentar la capacidad de respuesta en situaciones de gran escala.

Este avance refleja una tendencia más amplia en la robótica: el desarrollo de dispositivos especializados, pequeños y adaptables, diseñados para resolver problemas específicos en entornos complejos. En el caso del “Electronic Dolphin”, su potencial radica en su capacidad para llegar donde otros sistemas no pueden, contribuyendo a una gestión más eficiente de los desastres ambientales.

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