Aprende a programar con estos cursos gratuitos de Google y gana hasta 3.000 dólares al mes

Los programadores ya no son solo requeridos por empresas de tecnología, sino también en otros sectores de ventas y marketing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender a programar se ha convertido en una habilidad crucial para acceder a mejores oportunidades laborales. Ya no es solo un recurso valioso para ingenieros de software, sino una herramienta que abre puertas a diversos sectores, como el marketing digital y la inteligencia artificial. Ante este crecimiento, grandes compañías como Google han puesto a disposición cursos gratuitos para ayudar a cualquier persona, independientemente de su experiencia previa, a sumergirse en el mundo de la programación.

Además, la popularidad de plataformas como YouTube ha permitido que miles de personas adquieran conocimientos de forma gratuita y desde la comodidad de sus hogares.

Esta es una oportunidad para conseguir empleos en los que paguen entre 600 dólares mensuales a los más nuevos, hasta 3.000 dólares para quienes tengan más experiencia y el país desde donde se trabaje.

Cursos gratuitos de Google para aprender a programar

Google ha lanzado una serie de cursos gratuitos para aquellos interesados en aprender programación y otras habilidades tecnológicas. Esta iniciativa está diseñada para ser accesible desde cualquier lugar, permitiendo que personas con o sin experiencia previa puedan adquirir conocimientos valiosos sin costo alguno.

Uno de los cursos es el Google Data Analytics Professional Certificate, que está dirigido a quienes desean adentrarse en el campo del análisis de datos, una de las áreas más demandadas en la actualidad. Para aquellos interesados en la gestión de proyectos, el curso Agile Project Management ofrece una introducción a las metodologías ágiles, que son ampliamente utilizadas en el desarrollo de software y gestión de equipos.

Para quienes buscan iniciarse en la programación, el curso Programming for Everybody es una excelente opción. Este curso está diseñado específicamente para principiantes y se basa en el aprendizaje del lenguaje de programación Python, uno de los más utilizados en el desarrollo de software y ciencia de datos. Para quienes ya tienen conocimientos básicos y desean profundizar en Python, el Crash Course on Python ofrece una formación intensiva que cubre los aspectos fundamentales de este lenguaje.

Por último, el Google Advanced Data Analytics Capstone está destinado a aquellos que ya tienen experiencia en análisis de datos y buscan adquirir habilidades más avanzadas para mejorar su perfil profesional. Estos cursos ofrecen la ventaja de estar diseñados por expertos en el campo, garantizando que los contenidos estén alineados con las demandas actuales del mercado.

Inscribirse en estos cursos es sencillo. Solo se requiere una buena conexión a Internet y algo de tiempo libre para comenzar a aprender. Los interesados pueden registrarse a través de la página oficial de Google o a través de Coursea.

Cinco canales de YouTube para aprender a programar desde cero

Además de los cursos de Google, YouTube es una opción para quienes buscan aprender programación de manera autodidacta. A continuación, presentamos cinco de los mejores canales en español que ofrecen contenido gratuito y accesible para todos los niveles.

FaztTech: este canal está lleno de tutoriales sobre programación y desarrollo web. Desde conceptos básicos hasta temas avanzados, FaztTech ofrece contenido claro y conciso para quienes desean empezar o profundizar sus conocimientos en el mundo del software. Midudev: ideal para aprender lenguajes como JavaScript, React, Node.js y más. Midudev es un canal popular entre aquellos que buscan tutoriales especializados y explicaciones detalladas sobre las tecnologías más demandadas en el desarrollo web. AlexCG Design: pensado para principiantes, este canal es perfecto para quienes quieren aprender HTML, CSS y la creación de páginas web. AlexCG Design ofrece un enfoque práctico y fácil de seguir, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes empiezan desde cero. Jonmircha: con un estilo minimalista y accesible, Jonmircha enseña desarrollo web a través de tutoriales sobre HTML, CSS y JavaScript. Es un recurso ideal para quienes desean aprender de manera estructurada y sin complicaciones. MoureDev: este canal ofrece transmisiones en directo y tutoriales sobre desarrollo de software y aplicaciones web, Android e iOS. MoureDev utiliza lenguajes como Python, Kotlin y Swift, y es un excelente recurso para quienes desean aprender a programar aplicaciones móviles.

Cuánto dinero gana un programador en la actualidad

La demanda de programadores ha crecido exponencialmente en los últimos años, y con ello, los salarios de estos profesionales han alcanzado cifras competitivas en diversos países, especialmente en Latinoamérica.

En Colombia, un programador de software puede ganar en promedio 5.970.000 pesos colombianos al mes, lo que equivale a aproximadamente 1.500 dólares. Según Glassdoor, un programador con más experiencia puede ganar entre 7.000.000 y 10.405.635 COP, mientras que aquellos especializados en Inteligencia Artificial pueden llegar a percibir hasta 12.005.854 COP mensuales. Las ciudades con más vacantes en tecnología son Bogotá, que concentra el 73% de las ofertas, seguida de Medellín y Cali.

En Argentina, los salarios para un programador junior oscilan entre 300 y 600 dólares al mes, dependiendo de la empresa y la especialización. A medida que los programadores ganan experiencia y cambian de trabajo, pueden obtener incrementos salariales significativos. De hecho, es común que los programadores cambien de empleo cada 6 meses o 1 año para mejorar su remuneración.

Mientras que en España, según datos de SalaryExplorer, los programadores pueden ganar entre 2.760 y 4.290 euros al mes, dependiendo de la experiencia y especialización. También hay que tener en cuenta que tener conocimientos en lenguajes como JavaScript, Java y C++ ayuda a aumentar las opciones de encontrar empleo.