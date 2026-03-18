Economía

Paso a paso, cómo pedir en Anses la ayuda económica para personas sin trabajo y quiénes pueden hacerlo

Las personas que perdieron su empleo formal pueden gestionar un respaldo financiero estatal siguiendo una serie de requisitos y pasos definidos por la administración previsional

Guardar
Los trabajadores desocupados que cumplen
Los trabajadores desocupados que cumplen los requisitos pueden iniciar la gestión de la Prestación por Desempleo a través del sitio web oficial de Anses o en sus oficinas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda una ayuda económica a las personas que se quedaron sin empleo formal. Esta asistencia estatal tiene por objetivo acompañar a quienes ya no cuentan con ingresos, hasta que logren reincorporarse al mercado laboral. El mecanismo se conoce como Prestación por Desempleo y se encuentra disponible para trabajadores despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por razones externas, siempre que estén contemplados en la legislación vigente.

Quiénes pueden solicitar la ayuda económica

El beneficio se dirige principalmente a dos grupos. Por un lado, abarca a trabajadores en relación de dependencia que se encuentran amparados por la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013 y que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por circunstancias ajenas a su voluntad. Por otro, incluye a quienes se desempeñaron en el sector de la construcción bajo el Régimen Nacional de la Construcción Ley N° 25.371, en caso de despidos sin justa causa o por finalización de obra.

Para acceder a la prestación, los empleados permanentes deben haber trabajado y realizado aportes al menos seis meses en los últimos tres años previos a la desvinculación. Los trabajadores eventuales y de temporada pueden solicitar la ayuda si trabajaron menos de doce meses en los últimos tres años y acumularon más de noventa días de empleo en el año previo a la interrupción del vínculo laboral.

El monto y la cantidad de cuotas –entre dos y doce– dependen de los ingresos y los meses aportados durante el período evaluado. Además, las personas mayores de 45 años pueden cobrar el beneficio por seis meses adicionales.

Documentos necesarios para iniciar el trámite

Para avanzar con la solicitud, es imprescindible reunir la documentación requerida por Anses:

  • DNI, original y copia.
  • Comprobante de desempleo, original y copia, que puede variar según el motivo de la desvinculación.

Los comprobantes válidos según cada caso son:

  • Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
  • Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
  • Resolución del contrato por denuncia fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
  • No renovación de contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.
  • Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta o partida de defunción.
  • Cese por enfermedad o accidente: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a la situación de salud.
La ayuda económica de Anses
La ayuda económica de Anses se deposita en una caja de ahorro especial, con opción a retirar el dinero por ventanilla o con tarjeta de débito

El paso a paso para realizar la gestión

El trámite puede concretarse en forma virtual o presencial y está disponible para todos los trabajadores que reúnan los requisitos. El proceso se desarrolla así:

1. Reunir la documentación

  • Juntar el DNI y la constancia de desempleo, según corresponda al caso particular.

2. Acceder al sitio web oficial de Anses

  • Ingresar al portal digital del organismo.
  • Seleccionar el apartado “Atención Virtual”.
  • Ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no se tiene clave, se puede crear en el momento.

3. Presentar la documentación

  • Adjuntar los archivos digitales exigidos.
  • Completar los datos requeridos en la plataforma.

4. Finalizar la gestión online

  • Confirmar la solicitud y aguardar la notificación de avance por parte de Anses.

Alternativa presencial

  • Solicitar un turno previo en una oficina de Anses.
  • Llevar la documentación original y copia en la fecha asignada.
El cronograma de pagos de
El cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo varía según la terminación del DNI y se actualiza cada mes (Facebook)

Cómo se cobra la prestación

La Anses habilita una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para depositar la prestación. El primer cobro puede realizarse por ventanilla bancaria en la sucursal asignada, donde además se entrega la tarjeta de débito para futuras extracciones en cajero automático.

En caso de que el solicitante ya cobre alguna otra prestación del organismo en una cuenta bancaria, esa misma cuenta se utilizará para la acreditación. Quienes tengan una cuenta particular pueden solicitar que el banco la modifique para ser usada como Cuenta de la Seguridad Social.

Compatibilidad con otras asignaciones

El cobro del beneficio es compatible con otras asignaciones familiares, tales como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

Fechas de pago

El calendario de pagos para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI:

  • Terminados en 0 y 1: 20 de marzo.
  • Terminados en 2 y 3: 25 de marzo.
  • Terminados en 4 y 5: 26 de marzo.
  • Terminados en 6 y 7: 27 de marzo.
  • Terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

Consideraciones especiales

La documentación a presentar se ajusta al motivo de la desvinculación laboral. En los casos de quiebra o concurso, es necesario acercar documentación certificada por el síndico y/o ejemplares oficiales. Para contratos a plazo fijo no renovados, se solicita la copia del contrato vencido. Si el empleador fallece, se requiere el acta de defunción. Cuando la desvinculación se relaciona con enfermedad o accidente, el interesado debe sumar el certificado médico correspondiente.

Temas Relacionados

AnsesDesempleoÚltimas NoticiasTrámite

Últimas Noticias

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU benefició a Argentina y suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo

La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido presentado por el Gobierno argentino y ordenó detener de forma temporal todos los procesos judiciales relacionados con el caso YPF, hasta que se resuelva la apelación central por la expropiación de la petrolera

Juicio por YPF: la Justicia

La venta de motos 0 km apunta a marcar un nuevo récord y llegar a las 80.000 unidades en marzo

Febrero fue el mejor segundo mes desde 2018 y el mes actual ya lo supera 6% tras dos semanas de operaciones. Se profundiza la diferencia con el mercado de autos

La venta de motos 0

Mercados: sube la Bolsa, caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos

El ascenso del petróleo impulsa a las acciones ligadas a la energía y el S&P Merval gana 1,1%. La aversión al riesgo en el exterior afecta a los títulos públicos

Mercados: sube la Bolsa, caen

El precio del petróleo se dispara 5% ante una nueva escalada bélica en Medio Oriente

El barril de crudo Brent supera los USD 108 por primera vez desde 2022 tras los ataques al yacimiento South Pars de Irán. En lo que va del año asciende 75%. Teherán amenazó instalaciones energéticas en la región

El precio del petróleo se

Quebró uno de los restaurantes más emblemáticos de la City porteña

Ubicado en pleno microcentro, sufrió el golpe de un contexto de caída del consumo y reconversión de la zona. El local tenía más de un siglo de historia

Quebró uno de los restaurantes
DEPORTES
Boca Juniors cambió su escudo

Boca Juniors cambió su escudo en las redes sociales: la explicación sobre una decisión que generó debate

La lista de cuatro candidatos que tiene en carpeta San Lorenzo para reemplazar a Damián Ayude como DT

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La preocupación del Chelsea por el efecto dominó que podría desencadenar la hipotética salida de Enzo Fernández

Mike Tyson impulsa el boxeo amateur en Estados Unidos con un torneo para jóvenes promesas

TELESHOW
Catherine Fulop se sinceró sobre

Catherine Fulop se sinceró sobre su rol como abuela de Gia: “Hoy se cría a los hijos de otra manera”

La palabra de Roberto Pettinato sobre el juicio que enfrenta Felipe: “Tenemos una condena social”

Juana Viale y Luciano Cáceres sorprenden con un proyecto juntos: cómo será el filme que indaga el universo swinger

María Fernanda Callejón habló tras el cruce con Cinthia Fernández: “Fue absolutamente vergonzante”

Abrazos, promesas y dedicatorias: así festejaron Ian Lucas y La Reini el paso a la final de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Operativo militar en área natural

Operativo militar en área natural protegida de Ecuador destruyó campamentos de minería ilegal

Cuba, Spotify, libertad y salud mental: las opiniones de Joan Manuel Serrat en Mendoza

Al menos ocho muertos en una acción policial antidrogas en favelas de Río de Janeiro

Una reconocida automotriz retira más de 48.000 autos por riesgo de incendio en el motor por cableado defectuoso

Una ola de calor histórica en el suroeste de Estados Unidos rompe récords y afecta a millones de personas