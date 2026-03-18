Una ola de calor histórica en el suroeste de Estados Unidos rompe récords y afecta a millones de personas

La ola de calor en California, Arizona y Nevada afecta a más de 20 millones de personas con temperaturas récord para el mes de marzo, según el NWS. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Una ola de calor ha establecido nuevos récords de temperatura en el suroeste de Estados Unidos desde el lunes 16 de marzo de 2026, afectando a más de 20 millones de personas en California, Arizona y Nevada, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agencia federal, y el Centro de Pronóstico de FOX Weather. El fenómeno, que se presenta en pleno marzo, ha llevado los termómetros hasta 35°C por encima de los valores habituales para la época, generando advertencias por calor extremo en todo el sur de California y otras zonas del desierto.

De acuerdo con el blog especializado Weather West y el NWS, ciudades como Palm Springs, Los ángeles y Las Vegas han registrado máximas inéditas para marzo, con valores superiores a los 38°C (100 °F). Las autoridades han emitido alertas para residentes y turistas, mientras que el Centro de Predicción Climática, organismo del NWS, anticipa que la ola podría extenderse durante toda la semana y romper hasta 1.000 récords diarios y mensuales en todo el oeste del país.

Según el medio ambiental Inside Climate News, este episodio se produce tras el invierno más cálido registrado en la región, lo que redujo significativamente la acumulación de nieve en las montañas y ha agravado las perspectivas de sequía, disponibilidad de agua y riesgo de incendios forestales para los próximos meses.

Ciudades más afectadas por la ola de calor

Palm Springs, Mission Viejo, Los ángeles y Las Vegas se encuentran entre las localidades que han superado máximas históricas para el mes de marzo, según el NWS y el Centro de Pronóstico de FOX Weather. El martes 17 de marzo, la estación de Palm Springs reportó 42°C (108°F), igualando el récord nacional para marzo, establecido en Río Grande City (Texas) en 1954 y en Falcon Dam (Texas) en 2020. Los ángeles alcanzó 37,7°C (100°F), superando la marca de 1879 para el mes.

En Las Vegas, el termómetro marcó por primera vez en marzo los 37,8°C (100°F), rompiendo el récord anterior de 33,8°C (93°F). Phoenix también estuvo cerca de igualar su máxima histórica, de acuerdo con el NWS.

El Centro de Pronóstico de FOX Weather informó que al menos 57 récords diarios se quebraron solo el martes en el sur de California y Oregón. La tendencia se espera que continúe durante el resto de la semana.

El fenómeno del domo de calor bloquea los sistemas fríos y mantiene temperaturas de hasta 35°C por encima de lo habitual en el suroeste de Estados Unidos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Causas y magnitud de la ola de calor

Según el Centro de Predicción Climática, organismo del NWS, y el blog especializado Weather West, la causa principal de la ola de calor es la formación de un domo de calor, un sistema de alta presión que atrapa aire cálido y lo comprime contra la superficie. Esta estructura bloquea el paso de sistemas fríos y genera aumentos sostenidos en la temperatura.

El climatólogo Daniel Swain, de la Universidad de California, indicó a Weather West: “se trata de un evento inusual para el mes de marzo, por la intensidad y la duración previstas”. Swain puntualizó que “algunas localidades podrían registrar una semana completa de temperaturas récord, algo extremadamente raro para la primavera”.

El NWS especificó que las temperaturas están entre 20 y 35 grados por encima del promedio para la época, con máximas que han superado los 38°C (100 °F) en varias ciudades. Este fenómeno ha generado advertencias por calor extremo para más de 20 millones de personas en California y Arizona, con posibles impactos sobre la salud, el suministro de agua y la infraestructura energética.

Pronóstico y récords previstos

El Centro de Pronóstico de FOX Weather y el NWS anticipan que la ola de calor se mantendrá hasta el sábado 21 de marzo, con máximas excepcionales en ciudades del sur de California, Nevada y Arizona. Las proyecciones apuntan a que podrían superarse hasta 1.000 récords diarios y mensuales en toda la región, según estimaciones de autoridades meteorológicas.

El Centro de Pronóstico de FOX Weather notificó: “El calor no cederá tras el fin de semana, y en algunas zonas se podrían encadenar hasta siete días de temperaturas récord”. El NWS mantiene alertas de calor extremo y ha recomendado a la población limitar la exposición al sol, mantenerse hidratada y prestar atención a grupos vulnerables como personas mayores y niños.

Impactos sobre la nieve, el agua y los incendios

El invierno 2025-2026 fue el más cálido en la historia reciente del oeste de Estados Unidos, según el blog especializado Weather West y el NWS. Como consecuencia, la acumulación de nieve en las montañas de California y Nevada quedó muy por debajo del promedio. El episodio actual de calor extremo está acelerando el deshielo y reduciendo aún más la reserva natural de agua que abastece a la región durante la primavera y el verano.

El Centro de Predicción Climática, organismo del NWS, advirtió que “la desaparición temprana de la nieve podría adelantar la temporada de incendios forestales hasta seis semanas”. La profesora Rong Fu, de la Universidad de California en Los ángeles, declaró a Inside Climate News que “los episodios de calor extremo en primavera aumentan la evaporación y comprometen la disponibilidad de agua en los meses más secos”.

La cuenca del río Colorado, que abastece a más de 40 millones de personas, enfrenta un descenso significativo en sus reservas hídricas, según el NWS. Las autoridades de California y Nevada han planteado la posibilidad de implementar restricciones en el consumo de agua y han alertado sobre un aumento en el riesgo de incendios debido a la mayor sequedad del terreno.

Las autoridades pronostican la ruptura de hasta 1.000 récords diarios y mensuales de temperatura durante la ola de calor, que se extenderá hasta el sábado. (REUTERS/Craig Hudson)

Medidas de las autoridades y efectos en la población

El NWS y los departamentos de salud estatales mantienen activas advertencias y alertas por calor extremo en el sur de California, Arizona y Nevada. Las ciudades de Los ángeles, Phoenix y Las Vegas se encuentran bajo advertencias desde el miércoles, según el Centro de Pronóstico de FOX Weather.

Las autoridades locales han reforzado las campañas informativas para prevenir golpes de calor y problemas de salud asociados. El Departamento de Salud Pública de California instó a la población a “evitar actividades físicas intensas durante las horas centrales del día y a utilizar centros de enfriamiento públicos en caso de no disponer de aire acondicionado en el hogar”.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco recordó que “las playas pueden resultar peligrosas por la baja temperatura del agua y la fuerza de las corrientes”, recomendando no nadar en zonas sin guardavidas.

Cambios en la vida cotidiana y escenarios a futuro

La ola de calor ha generado cambios en las rutinas diarias en todo el suroeste de Estados Unidos. Algunos distritos escolares adelantaron el cierre de actividades, mientras que eventos deportivos y actividades al aire libre fueron reprogramados o suspendidos, de acuerdo con reportes del NWS y FOX Weather.

El adelantamiento del deshielo y la reducción de la nieve en las montañas anticipan una temporada de incendios más prolongada, con impactos directos sobre la agricultura, el turismo y el consumo de agua en grandes ciudades. El Centro de Pronóstico de FOX Weather y el NWS sostienen que el episodio actual podría convertirse en referencia para futuros eventos de calor extremo durante la primavera, en línea con las proyecciones de cambio climático para el oeste de Estados Unidos.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno y ajustando sus recomendaciones a la población, mientras se mantiene la expectativa sobre el impacto a medio plazo en los recursos naturales y la infraestructura regional.