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Abrazos, promesas y dedicatorias: así festejaron Ian Lucas y La Reini el paso a la final de MasterChef Celebrity

Surgieron de las redes sociales y conquistaron al exigente público televisivo. Sus reacciones antes del paso decisivo

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La emoción de Ian Lucas al confirmar su paso a la final de Masterchef

Después de más de cien emisiones, MasterChef Celebrity entró en su fase decisiva y la emoción se traslada más allá de la pantalla. Los dos finalistas, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, celebraron su llegada a la última instancia no solo en el estudio de televisión, sino también en sus redes sociales, donde el impacto se multiplica entre sus seguidores.

Ambos compartieron sus sentimientos en Instagram apenas se confirmó su clasificación. La reacción fue inmediata y cargada de agradecimiento y entusiasmo. Ian Lucas publicó un video en el que, visiblemente conmovido, expresó: “¡Estamos en la final, carajo! ¡Vamos!“. Y dejó una dedicatoria especial a sus seguidores: “Esto es todo de ustedes por creer en mí. Los que creyeron desde el principio y los que se fueron sumando, los amo. Dejé la vida para estar ahí, así que les pido mañana el aguante. Por favor, los amo, es toda de ustedes. Estoy más que feliz, gracias por cumplirme el sueño una vez más. Y ahora, dejar la vida en la final”.

El abrazo de Ian Lucas
El abrazo de Ian Lucas y La Reini Gonet al consagrarse finalisatas de MasterChef Celebrity

El mensaje del joven se acompañó de imágenes donde se lo ve abrazando a Sofía Gonet en el set, ambos cubiertos con sus delantales blancos de finalistas y con la emoción visible en el cuerpo. La instantánea refleja la tensión y la descarga emocional de una competencia que exige concentración y talento hasta el último minuto.

Por su parte, Sofía “La Reini” Gonet optó por compartir una fotografía junto a Ian y una imagen oficial que la declara finalista del certamen. En su mensaje, dejó claro el esfuerzo realizado: “El verdadero persevera y triunfarás. ¡Gracias a mis asesores! y a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla, les prometo la mejor final de la historia. Los amo”. Esta publicación sumó cientos de comentarios de seguidores que celebraron su avance y destacaron su actitud durante toda la temporada.

Sofía "La Reini" Gonet, finalista
Sofía "La Reini" Gonet, finalista de MasterChef Celebrity, posa contenta tras asegurar su lugar en la gran final del certamen culinario

La semifinal fue una de las más complejas del ciclo. Los cuatro aspirantes —Ian, La Reini, Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín— se enfrentaron a una consigna técnica que elevó la dificultad: replicar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Este plato demandó precisión absoluta, gestión del tiempo y la capacidad de mantener la calma en medio de la presión.

Los jurados no hicieron concesiones y cada error podía significar la eliminación. La atmósfera en el estudio era tensa y los participantes debieron apoyarse en su experiencia acumulada a lo largo de la competencia. La destreza de Ian y Sofía para superar este reto fue clave en su avance a la instancia final.

El escrito de Ian Lucas
El escrito de Ian Lucas al confirmarse que estará en la final

La gran final, programada para dos noches consecutivas, propone un desafío inédito. Cada finalista deberá diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos, en el que cada plato esté conectado por un hilo conductor que represente su identidad culinaria. El jurado evaluará no solo la técnica y el sabor, sino también la creatividad, la coherencia conceptual y la solidez de la ejecución bajo presión.

El evento suma un componente emocional extra: la presencia de familiares, excompañeros y figuras que acompañaron a los finalistas a lo largo de su recorrido. Esta dinámica otorga un clima particular a la definición, reforzando los vínculos y el apoyo recibido fuera de cámara. La expectativa es alta y la audiencia se mantiene expectante ante la promesa de una final que, según Sofía, será “la mejor de la historia”.

Ian Lucas y La Reini,
Ian Lucas y La Reini, sonrientes y vistiendo sus delantales blancos de MasterChef, celebran como finalistas del popular concurso de cocina. (Adrian Díaz)

De esta manera, las redes sociales se convierten en el espacio donde los finalistas reafirman el lazo con su público, agradecen el apoyo constante y comparten la emoción de haber alcanzado el último peldaño en el reality culinario más visto del país. La interacción directa con los seguidores aporta una dimensión personal a la competencia, extendiendo la experiencia televisiva al plano digital y creando una comunidad que acompaña y celebra cada paso de sus referentes.

Ambos aspirantes llegan a la definición con el respaldo de una audiencia que se expresó masivamente en redes, acompañando cada etapa del certamen y sosteniendo el clima de expectativa para la final. El desenlace, atravesado por la destreza técnica y la emoción colectiva, quedará en manos de los dos protagonistas que lograron no solo superar las pruebas del jurado, sino también conquistar el corazón del público.

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