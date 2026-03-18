Cuba, Spotify, libertad y salud mental: las opiniones de Joan Manuel Serrat en Mendoza

El cantautor catalán Serrat compartió pensamientos y opiniones frente a periodistas de Mendoza y una audiencia local admirada

El fin de semana “Serrat en Mendoza” lo tuvo todo: música, recuerdos, sonrisas, emoción y una sucesión de homenajes a su vida y obra que el cantautor catalán se llevó de la ciudad capital de la provincia cuyana.

En ese contexto, el el Auditorio Ángel Bustelo fue el escenario donde Joan Manuel Serrat ofreció un conversatorio que reflejó su esencia y pensamiento. Tras recibir el Doctorado Honoris Causa, el artista participó de una entrevista abierta conducida por los periodistas locales Andrés Gabrielli, Carlos Hernández, Sergio Gras, Antonella Punzino y la profesora honoraria de la UNCuyo Jovita Kemelmajer. Las preguntas permitieron al público apreciar la lucidez y el carisma de Serrat, quien repasó los momentos más importantes de su de su trayectoria en un ambiente cargado de admiración.

Estos son algunos de los tramos más interesantes de las respuestas de Joan Manuel Serrat en Mendoza.

Leonardo Padura y Cuba

Existe una muy buena relación con Leonardo Padura. Él viaja con mucha asiduidad a España y participa en muchos grupos de literatura. Es un hombre sumamente activo, muy cariñoso y de fácil hablar. Es muy agradable estar con él porque es muy entretenido. Estos días, especialmente por la situación que está viviendo Cuba, pienso más en él y trato más de acercarme a esta realidad tremenda que está pasando esta tierra querida y entrañable. Veremos cómo desemboca, porque realmente no se ven muy bien caminos para que pueda haber alguna salida que mejore el cada día del pueblo cubano.

Joan Manuel Serrat sonríe con su medalla de Honoris Causa en el acto realizado por Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza

La canción popular y los poetas

Ha costado mucho que el mundo universitario y togado se acordara de la música popular, de la poesía popular, de la canción popular. Ha hecho falta que entraran generaciones nuevas que han vivido con este mundo popular para que todo esto fuera más cercano. Es extraordinario. La poesía y la canción han vivido siempre muy unidas. Cuando la canción empezaba a ordenarse, al menos en lo que es la música medieval, todo empieza por los núcleos de poder: la Iglesia y la corte, los trovadores y los goliardos que surgen de las universidades de aquellos tiempos. Los trovadores eran gente instruida de dentro de la corte, y han trabajado mucho con la poesía.

Hasta mediados del siglo veinte es el momento en que existe una gran aportación y una gran incorporación del mundo de la poesía en la canción. Gente que escribía canciones empiezan a tener relaciones con poetas, tratando de hacer un tipo de canción que no se consolida hasta los años sesenta. Es entonces cuando los poetas se han incorporado como autores de letras de canciones, algunos voluntariamente y otros involuntariamente. Yo siempre he pensado que no sé qué pensará Antonio Machado, si es que tiene alguna manera de comunicarse... Debe estar alegrándose de ver lo que he hecho yo con sus poemas. No sé si estará de acuerdo. Tanto Miguel Hernández como Federico García Lorca estarían felices de estas cosas porque vivían, eran poesías... Machado también era un gran poeta, muy musical y con una educación muy musical. Su padre y su abuelo eran ya grandes profesores de Literatura y de cancionero popular. Pero yo no sé lo que pensaría él, porque era tan contundente como era. Hernández y Lorca estarían, no diría que de acuerdo, pero bueno, he tenido también la suerte de trabajar mucho con poetas vivos. Me alcanzó a trabajar con Galeano, y sobre todo con Mario Benedetti, con quien hicimos un gran trabajo.

Con Armando Tejada Gómez también tuve suerte, lo conocí cuando llegué a la Argentina en el año 69. Había toda una cantidad de pintores, escritores, periodistas, y a partir de ahí lo conocí y conocí a una serie de gente que trabajaron mucho dentro de la canción popular, haciendo un repertorio realmente maravilloso, creándolo a partir de una tradición y todo un mundo, pero sin unas grandes referencias literarias. Hay un gran cancionero folclórico argentino, con lo cual la palabra folclore se engrandece con esta obra.

La palabra ‘Libertad’

Yo compuse una canción, pero no la compuse con la pretensión de hacer un himno. La compuse como una manifestación personal. Puse música a aquel poema de Hernández porque estábamos en el año 1971. En España teníamos todavía muy instalado la dictadura, el franquismo. La evidencia prueba que no está desinstalado. En aquel momento, hacer un alegato por y para la libertad era bordear los caminos de las comisarías de Policía y el Tribunal de Orden Público. Ahora cualquiera bordea los caminos de la libertad y ya ven...

Serrat subrayó la responsabilidad del Estado en la promoción y financiamiento de la cultura, sobre todo en sectores vulnerables

Cultura y Estado

El gobierno no ha cuestionado a ningún artista que piense como él. Alguien que le aplauda, alguien que piensa que puede cantar como canta, sin someterse a las consecuencias. ¿Tenemos Ministerio de Cultura? Pues no sé, esto es lo que pensará el Estado de la cultura. Esta política anarco-liberal neoconservadora, que no sé cómo definirla, lo que potencia es la desaparición del Estado, lo cual, siguiendo el camino lógico, le llevará a trabajar por la desaparición de los partidos políticos. Ir a caer en una situación donde el monopolio de pensamiento está asegurado.

¿Qué debe hacer la cultura? Trabajar, que es lo que ha hecho toda la vida, y sobre todo trabajar a partir de ellos mismos. No creo en la cultura subvencionada. Lo que sí creo es en la obligación de la administración pública de financiar aquellos espacios donde no se alcanzan a potenciarse por ellos mismos. A los marginados, a los pobres, a los enfermos, a los niños, a todos aquellos que necesitan que el Estado proteja para que tengan una posibilidad de reconducir sus vidas. Esto sí que creo y soy un ferviente defensor. Esto de que cada quien se las apañe es algo que no entiendo muy bien. El individualismo conduce a la soledad. Tú vales, tú funcionas, el mundo es tuyo. ¿Y los demás? Porque el mundo no está hecho de gente en el que todos valen. El mundo es una diversidad de tantísimas cosas que hay que tener mucho cuidado con todo esto. El Estado ha de preocuparse de sus obligaciones. Son muy claras las obligaciones del Estado.

Joan Manuel Serrat cantó "Serenata para la tierra de uno" en un concierto sinfónico-coral celebrado en su honor

Spotify y la industria musical

No soy partidario. Creo que Spotify es un tinglado que ya en su partida está montado por la misma empresa, por los grandes medios. Todos estos están ahí enganchados en Spotify. Los autores, que son los que tendrían que beneficiarse de un sistema así para comunicarse, estamos recibiendo realmente una mierda de... Yo ni me preocupo ya de lo que cobro de Spotify. Era fácil de responder. Usted piense una cosa: mire qué grandes artistas internacionales que ustedes conocen, estos ganan dinero. Los que ganan dinero, de verdad, están vendiendo su repertorio. ¿Por qué se cree que venden el repertorio? Para tocar caliente y ver. Si han de esperar una retribución a su obra a partir de sistemas de comunicación como este, ya ven que no va a llegar. Otra cosa es que todos nosotros tengamos Spotify. Yo no lo uso, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes lo tiene. No vengo aquí a hacer una campaña contra Spotify y menos por ser Spotify el sponsor del Fútbol Club Barcelona (risas).

Salud mental y responsabilidad social

Vivimos en un tiempo de grandes problemas, de que la gente está tocada, tocada de una manera u otra, y lo que va ocurriendo cada día hace que estemos todos más tocados. Afortunadamente, hay una mayor sensibilidad acerca de las enfermedades mentales y de los problemas mentales. No pasan solo por los psicólogos o los psiquiatras, sino por la visualización de cada día en la sociedad. En esto, en general, se ha mejorado. Es de las cosas que puedo decir que la humanidad, al menos el mundo occidental, ha mejorado mucho, tanto en el conocimiento de su existencia como de los métodos para trabajar a favor de las personas. Poco todavía, porque pienso que todavía hay gran dependencia de los fármacos en este sentido, más que de otras formas de hacer. La gente lo tiene muy complicado, porque con la vida cotidiana que tiene la gente, es muy difícil no estar cada día peor. Con los problemas que hay... Antes hablaba del individualismo, este fomento del sálvese quien pueda. En una sociedad del sálvese quien pueda, es muy difícil que una persona que no sea capaz de estar anclado de alguna forma para poder defenderse, por algún lado va a tener una afectación que le va a perjudicar muchísimo más. Por eso la sociedad tiene, tenemos gran responsabilidad en esto y los gobiernos y los Estados, muchísima responsabilidad si queremos tener una sociedad más sana.

Democracia y tolerancia

La intolerancia es el enemigo de todos. La intolerancia hace que una sociedad sea inhabitable. Si pensamos que vivimos en un sistema democrático para que todos estemos incluidos en un sistema donde es prioritaria la libertad, para que todo el mundo de los presentes pueda estar incluido, no se puede vivir sin que los valores del humanismo estén presentes, sin que haya democracia, sin que haya justicia, sin que haya respeto al pensamiento ajeno. No se puede. Una sociedad donde estos valores no sean práctica diaria, no sea algo que haya que ir conquistando todo el rato, sino que sean práctica diaria. Si no es así, realmente es un mundo invivible. Una sociedad que no sea democrática, libre y tolerante es invivible.

[Fotos: capturas de pantalla YouTube UNCuyo]