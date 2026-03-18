Política

Refinería en Uruguay: Frigerio advirtió que “la gente no va a ir a bañarse frente a un complejo industrial”

El gobernador de Entre Ríos rechazó la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a Colón, y pidió su relocalización por el impacto que podría tener en el turismo y el empleo; además, no descartó recurrir a la Justicia internacional si no hay acuerdo

Guardar
Frigerio advirtió que si no se logra un acuerdo diplomático, Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional contra la instalación de la refinería

Entre Ríos busca frentar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos en Paysandú frente a Colón, sobre el Ríos Uruguay. El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que de ser necesario, la provincia recurrirá a la Justicia internacional. En diálogo con Infobae Al Mediodía, el mandatario afirmó que la medida busca proteger el turismo y el empleo local.

“No estamos en contra de las inversiones, si cumplen los mínimos requisitos de impacto ambiental. Queremos traer inversiones para Entre Ríos. Lo que no podemos aceptar es que este tipo de inversiones industriales, que generan humo y en algunos casos mal olor, se hagan frente a nuestras playas, las más concurridas de nuestra provincia. No tiene sentido, no tiene lógica. Por eso pedimos enfáticamente la relocalización de esta planta, si es que finalmente se concreta”, dijo contundente Frigerio.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El proyecto está a cargo de la empresa HIF Global. Se trata de una planta de hidrógeno y combustibles sintéticos en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón y las playas más visitadas de la provincia. Aún no cuenta con fecha de inicio ni definición ambiental.

El mandatario entrerriano confirmó que reclamó ante Uruguay y la Cancillería argentina por la localización del proyecto. “Ya tuve tres viajes a Uruguay, me junté con el presidente, con el canciller, con los ministros de Industria y de Ambiente uruguayos, intentando que entiendan que lo que estamos pidiendo tiene lógica y está vinculado al sentido común”, sostuvo Frigerio.

Según precisó, la ubicación frente a Colón afectaría la actividad turística en la zona. “La gente no va a concurrir a bañarse a una playa en frente de un complejo industrial. No ocurre en ningún lugar del mundo eso. Desde el sentido común y la lógica les decimos: relocalicen la planta, háganla en otro lugar, conformen un polo industrial que no esté necesariamente afectando nuestra mano de obra, nuestra generación de empleo”.

Las playas de Colón, principales
Las playas de Colón, principales destinos turísticos de Entre Ríos, podrían verse afectadas por la cercanía de un complejo industrial y la preocupación ambiental

El gobierno provincial espera los resultados de los estudios de impacto ambiental encargados en Uruguay. “Todavía no conocemos el resultado de ese impacto ambiental. Lo estamos esperando para ver qué acción tomamos a partir de tomar conocimiento de ese estudio”, detalló Frigerio. Y confirmó que insistirá en la vía diplomática, pero no descartó acudir a la justicia si no obtiene respuestas satisfactorias.

Al mismo tiempo, el funcionario subrayó que el reclamo no se opone al desarrollo productivo. “No estamos discutiendo inversiones. Por supuesto, tienen que pasar por el tamiz de un estudio de impacto ambiental y cuidar nuestro río. No creemos que haya una contradicción entre la inversión y el cuidado del ambiente. Yo estoy trabajando para que vengan inversiones importantes a mi provincia. Pero insisto, esas inversiones no tienen que ir en detrimento del trabajo ya establecido en la región”.

Frigerio remarcó que la discusión gira en torno al turismo y el empleo local. Y aseguró que la experiencia del conflicto por la planta de Botnia en Fray Bentos, durante 2005, motiva la decisión de anticipar los reclamos: “Cuando yo digo no quiero otro Botnia, no quiero seguir este tema de atrás como ocurrió en aquel momento. Nosotros desde el año pasado estamos atrás de este tema, ayudados y acompañados por el Gobierno nacional”.

En este sentido reconoció el acompañamiento del Ejecutivo nacional y pidió que las inversiones no impliquen la destrucción de fuentes laborales locales. “No puede estar obligada una inversión a destruir otra. Una generación de empleo, a destruir generación de empleo del otro lado de la costa. Nosotros nos oponemos a eso”.

El gobernador de Entre Ríos,
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rechazó la ubicación de la refinería de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, Uruguay, por su impacto potencial en el turismo

Inversiones, ambiente y demanda de reglas claras

Entre otras cosas, sostuvo que trabajan en futuras inversiones. “Nosotros desde este lado del río estamos trabajando, invirtiendo millones y millones de dólares en plantas de tratamiento de efluentes cloacales en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Colón. Y también lo vamos a hacer en Concordia. Esperemos que los uruguayos hagan lo mismo”.

De forma continuar, el mandatario atribuyó la falta de inversiones en Argentina a problemas estructurales. “Esas inversiones todavía no vienen a la Argentina porque hemos hecho las cosas muy mal durante muchísimos años en nuestro país”.

Y aseguró: “En la medida en que tengamos un camino largo, haciendo las cosas bien, respeto a las leyes, respeto a la propiedad privada, tengamos un Estado que no te mata con los impuestos, que tenga estabilidad de precios, seguramente estas inversiones empiecen a venir a la Argentina”.

Seguridad, justicia y prioridades para Entre Ríos

Frigerio también abordó la seguridad en la provincia. “Tomamos la decisión política de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los narcotraficantes no entren en Entre Ríos o que si entran, se sientan muy incómodos. Hemos tenido más decomisaciones de droga en estos dos años que en el pasado, muchísimo más. Acá los narcos están muy incómodos y eso es una muy buena noticia para nuestras familias”.

El gobernador sostuvo que la provincia enfrenta desafíos en materia laboral, educativa y sanitaria. “Estamos trabajando después de décadas de abandono, intentando arreglar los caminos que encontramos destruidos. Lo mismo con las escuelas, los hospitales. La calidad de la educación, la calidad de la salud”.

Al cierre de su intervención, Frigerio se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Uruguay por la relocalización del proyecto industrial. “Creo que va a primar el sentido común. Nosotros no estamos en contra de las inversiones. Queremos que las inversiones se hagan del lado uruguayo, que por supuesto empiecen a hacerse también del lado entrerriano. Pero no puede haber una inversión obligada a destruir otra”, subrayó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Planta Industrial PaysandúEntre RíosImpacto AmbientalTurismo RegionalInfobae Al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El gobierno de Trump felicitó a Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que el país encabece el mayor organismo internacional para el recuerdo del Holocausto. Por decisión de Javier Milei, la gestión estará a cargo del empresario Marcelo Mindlin, en coordinación con la Cancillería

El gobierno de Trump felicitó

Irónico respaldo de LLA al anuncio de Jorge Macri sobre créditos hipotecarios y nuevo pedido para eliminar el IVC

Desde la bancada libertaria recordaron que la propuesta es parte “de la agenda de Javier Milei”, aunque calificaron la medida como un proyecto “a medias tintas”. Desde el gobierno porteño aseguraron que “comenzó la campaña”

Irónico respaldo de LLA al

Imputaron a dos ex miembros de Camioneros por un fraude en Mar del Plata y el caso podría complicar a más dirigentes

La causa que lleva adelante el fiscal marplatense David Bruna involucró a Claudio Balazic y Paulo Villegas en la investigación de una presunta estafa de USD 10 millones en un hotel del gremio. El rol de Hugo Moyano en el caso

Imputaron a dos ex miembros

Preocupación en el Servicio Meteorológico por un plan de modernización con posibles despidos

El sindicato ATE denunció un inminente ajuste de cerca del 20% del personal. En el Ministerio de Defensa lo niegan, pero no descartan un ajuste en la nómina a futuro. Impulsan una digitalización de áreas y servicios

Preocupación en el Servicio Meteorológico

El espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel hará un acto en Lanús sin la presencia del pastor

Consolidación Argentina busca “convencer” al líder espiritual, quien se encuentra de gira, para que encabece la lista en 2027. A las 19 se reunirán para avanzar con una agenda federal

El espacio que impulsa la
DEPORTES
Boca Juniors cambió su escudo

Boca Juniors cambió su escudo en las redes sociales: la explicación sobre una decisión que generó debate

La lista de cuatro candidatos que tiene en carpeta San Lorenzo para reemplazar a Damián Ayude como DT

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La preocupación del Chelsea por el efecto dominó que podría desencadenar la hipotética salida de Enzo Fernández

Mike Tyson impulsa el boxeo amateur en Estados Unidos con un torneo para jóvenes promesas

TELESHOW
Catherine Fulop se sinceró sobre

Catherine Fulop se sinceró sobre su rol como abuela de Gia: “Hoy se cría a los hijos de otra manera”

La palabra de Roberto Pettinato sobre el juicio que enfrenta Felipe: “Tenemos una condena social”

Juana Viale y Luciano Cáceres sorprenden con un proyecto juntos: cómo será el filme que indaga el universo swinger

María Fernanda Callejón habló tras el cruce con Cinthia Fernández: “Fue absolutamente vergonzante”

Abrazos, promesas y dedicatorias: así festejaron Ian Lucas y La Reini el paso a la final de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Operativo militar en área natural

Operativo militar en área natural protegida de Ecuador destruyó campamentos de minería ilegal

Cuba, Spotify, libertad y salud mental: las opiniones de Joan Manuel Serrat en Mendoza

Al menos ocho muertos en una acción policial antidrogas en favelas de Río de Janeiro

Una reconocida automotriz retira más de 48.000 autos por riesgo de incendio en el motor por cableado defectuoso

Una ola de calor histórica en el suroeste de Estados Unidos rompe récords y afecta a millones de personas