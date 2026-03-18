Refinería en Uruguay: Frigerio advirtió que “la gente no va a ir a bañarse frente a un complejo industrial”

Frigerio advirtió que si no se logra un acuerdo diplomático, Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional contra la instalación de la refinería

Entre Ríos busca frentar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos en Paysandú frente a Colón, sobre el Ríos Uruguay. El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que de ser necesario, la provincia recurrirá a la Justicia internacional. En diálogo con Infobae Al Mediodía, el mandatario afirmó que la medida busca proteger el turismo y el empleo local.

“No estamos en contra de las inversiones, si cumplen los mínimos requisitos de impacto ambiental. Queremos traer inversiones para Entre Ríos. Lo que no podemos aceptar es que este tipo de inversiones industriales, que generan humo y en algunos casos mal olor, se hagan frente a nuestras playas, las más concurridas de nuestra provincia. No tiene sentido, no tiene lógica. Por eso pedimos enfáticamente la relocalización de esta planta, si es que finalmente se concreta”, dijo contundente Frigerio.

El proyecto está a cargo de la empresa HIF Global. Se trata de una planta de hidrógeno y combustibles sintéticos en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón y las playas más visitadas de la provincia. Aún no cuenta con fecha de inicio ni definición ambiental.

El mandatario entrerriano confirmó que reclamó ante Uruguay y la Cancillería argentina por la localización del proyecto. “Ya tuve tres viajes a Uruguay, me junté con el presidente, con el canciller, con los ministros de Industria y de Ambiente uruguayos, intentando que entiendan que lo que estamos pidiendo tiene lógica y está vinculado al sentido común”, sostuvo Frigerio.

Según precisó, la ubicación frente a Colón afectaría la actividad turística en la zona. “La gente no va a concurrir a bañarse a una playa en frente de un complejo industrial. No ocurre en ningún lugar del mundo eso. Desde el sentido común y la lógica les decimos: relocalicen la planta, háganla en otro lugar, conformen un polo industrial que no esté necesariamente afectando nuestra mano de obra, nuestra generación de empleo”.

Las playas de Colón, principales destinos turísticos de Entre Ríos, podrían verse afectadas por la cercanía de un complejo industrial y la preocupación ambiental

El gobierno provincial espera los resultados de los estudios de impacto ambiental encargados en Uruguay. “Todavía no conocemos el resultado de ese impacto ambiental. Lo estamos esperando para ver qué acción tomamos a partir de tomar conocimiento de ese estudio”, detalló Frigerio. Y confirmó que insistirá en la vía diplomática, pero no descartó acudir a la justicia si no obtiene respuestas satisfactorias.

Al mismo tiempo, el funcionario subrayó que el reclamo no se opone al desarrollo productivo. “No estamos discutiendo inversiones. Por supuesto, tienen que pasar por el tamiz de un estudio de impacto ambiental y cuidar nuestro río. No creemos que haya una contradicción entre la inversión y el cuidado del ambiente. Yo estoy trabajando para que vengan inversiones importantes a mi provincia. Pero insisto, esas inversiones no tienen que ir en detrimento del trabajo ya establecido en la región”.

Frigerio remarcó que la discusión gira en torno al turismo y el empleo local. Y aseguró que la experiencia del conflicto por la planta de Botnia en Fray Bentos, durante 2005, motiva la decisión de anticipar los reclamos: “Cuando yo digo no quiero otro Botnia, no quiero seguir este tema de atrás como ocurrió en aquel momento. Nosotros desde el año pasado estamos atrás de este tema, ayudados y acompañados por el Gobierno nacional”.

En este sentido reconoció el acompañamiento del Ejecutivo nacional y pidió que las inversiones no impliquen la destrucción de fuentes laborales locales. “No puede estar obligada una inversión a destruir otra. Una generación de empleo, a destruir generación de empleo del otro lado de la costa. Nosotros nos oponemos a eso”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rechazó la ubicación de la refinería de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, Uruguay, por su impacto potencial en el turismo

Inversiones, ambiente y demanda de reglas claras

Entre otras cosas, sostuvo que trabajan en futuras inversiones. “Nosotros desde este lado del río estamos trabajando, invirtiendo millones y millones de dólares en plantas de tratamiento de efluentes cloacales en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Colón. Y también lo vamos a hacer en Concordia. Esperemos que los uruguayos hagan lo mismo”.

De forma continuar, el mandatario atribuyó la falta de inversiones en Argentina a problemas estructurales. “Esas inversiones todavía no vienen a la Argentina porque hemos hecho las cosas muy mal durante muchísimos años en nuestro país”.

Y aseguró: “En la medida en que tengamos un camino largo, haciendo las cosas bien, respeto a las leyes, respeto a la propiedad privada, tengamos un Estado que no te mata con los impuestos, que tenga estabilidad de precios, seguramente estas inversiones empiecen a venir a la Argentina”.

Seguridad, justicia y prioridades para Entre Ríos

Frigerio también abordó la seguridad en la provincia. “Tomamos la decisión política de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los narcotraficantes no entren en Entre Ríos o que si entran, se sientan muy incómodos. Hemos tenido más decomisaciones de droga en estos dos años que en el pasado, muchísimo más. Acá los narcos están muy incómodos y eso es una muy buena noticia para nuestras familias”.

El gobernador sostuvo que la provincia enfrenta desafíos en materia laboral, educativa y sanitaria. “Estamos trabajando después de décadas de abandono, intentando arreglar los caminos que encontramos destruidos. Lo mismo con las escuelas, los hospitales. La calidad de la educación, la calidad de la salud”.

Al cierre de su intervención, Frigerio se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Uruguay por la relocalización del proyecto industrial. “Creo que va a primar el sentido común. Nosotros no estamos en contra de las inversiones. Queremos que las inversiones se hagan del lado uruguayo, que por supuesto empiecen a hacerse también del lado entrerriano. Pero no puede haber una inversión obligada a destruir otra”, subrayó.

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