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María Fernanda Callejón habló tras el cruce con Cinthia Fernández: “Fue absolutamente vergonzante”

La actriz hizo un balance sobre la tensión vivida al aire con la bailarina y reflexionó sobre la necesidad de mantener un ambiente sano en el estudio

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Maria Fernanda Callejón hablo sobre la discusion al aire con Cinthia Fernández (Video: La mañana con Moria. El Trece)

Las repercusiones del reciente conflicto en el programa La Mañana con Moria continúan generando debate en el ambiente televisivo. El episodio, que involucró a Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón en una acalorada discusión, desembocó en una reflexión pública de la actriz sobre los límites personales y el clima laboral, además de su agradecimiento explícito al conductor interino Federico Seeber por su intervención en un momento de máxima tensión.

El miércoles por la mañana, Callejón se refirió por primera vez al episodio que la tuvo como protagonista. Reconoció el impacto emocional que le generó la situación y señaló la importancia de resguardar su bienestar y el del equipo. Su agradecimiento fue directo hacia el conductor: “Me hiciste un gran favor en ir al corte, en lo personal, y creo que también a la gente. La gente mira este programa para divertirnos y te agradezco eso”.

También compartió su perspectiva sobre el ambiente en el ciclo y el efecto que tuvo el escándalo en la audiencia. Resaltó que el programa busca ser un espacio de entretenimiento y que situaciones de violencia verbal afectan tanto al equipo como a quienes siguen la transmisión. “La polémica sobre si estuviste bien o mal es contrafáctica. Con respecto a lo demás, hace tres años y medio hay un clima de difamación. Lo de ayer fue absolutamente vergonzante. Este es un equipo maravilloso y la verdad es que el límite se vio ayer, cuando uno te agrede”.

En plena emisión, las panelistas terminaron a los gritos mientras desde el programa fueron a un abrupto corte (La Mañana con Moria – El Trece)

En una intervención donde primó la sinceridad, Callejón subrayó que episodios como el vivido exponen las dificultades de mantener siempre la armonía en un entorno sometido a la exposición pública. “Uno no es la mejor versión de uno las 24 horas del día. Agradezco todo lo que se dijo estas últimas 24 horas, sobre todo de las calumnias e injurias. Va a estar todo bien. Voy a cumplir 60 años en junio, no voy a sacar ahora el currículum, pero respetame al menos como mujer, quiero vivir en un clima armónico, como todos necesitamos hoy, con vínculo sano, ojalá se pueda”.

La intervención funcionó como un llamado de atención sobre los límites del debate televisivo y el derecho a preservar la dignidad y el respeto mutuo, tanto entre compañeros como frente al público.

El episodio que derivó en las declaraciones de Callejón ocurrió el martes durante la emisión en vivo de La Mañana con Moria. La discusión se originó en el contexto de una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, cuyo tema principal era la causa judicial que enfrenta el abogado con su expareja, Daniela Vera Fontana.

La panelista contó que fue lo que sucedió luego del corte (Video: Intrusos-América TV)

La tensión fue en aumento a medida que avanzaba la charla. Aunque existe una medida cautelar que prohíbe detallar el contenido de la causa, la confrontación se intensificó cuando Cinthia exigió a Castillo que mostrara el acuerdo firmado para clarificar la situación. Este pedido desató una escalada de gritos y acusaciones cruzadas entre Fernández y Callejón, que rápidamente excedió el marco de una discusión televisiva habitual.

Federico Seeber, conductor interino a cargo del ciclo por la ausencia de Moria Casán —quien se encuentra en Chile presentando su obra—, se vio obligado a intervenir. La transmisión fue interrumpida abruptamente con un corte comercial, en un intento de frenar la escalada de violencia verbal y evitar que la situación se desbordara en pantalla.

La determinación de interrumpir el programa fue uno de los puntos más comentados tras el incidente. El propio periodista explicó luego: “Salimos en cadena nacional”, aludiendo a la magnitud que había adquirido el conflicto en vivo. Su accionar generó opiniones encontradas: mientras algunos espectadores valoraron que priorizara la moderación y el orden, otros consideraron que cortar la pelea fue un error desde el punto de vista televisivo, ya que la confrontación había captado la atención del público.

La panelista defendió a su
La panelista defendió a su pareja, Roberto Castillo, en medio de la causa con su ex (Instagram)

La causa judicial que enfrenta Roberto Castillo con su expareja agregó un nivel de complejidad a la discusión. La existencia de una medida cautelar impedía abordar detalles específicos, lo que generó frustración tanto en los protagonistas como en los panelistas. Este trasfondo legal condicionó el desarrollo de la entrevista y contribuyó al ambiente de tensión que se vivió en el estudio.

El pedido de Cinthia Fernández para que Castillo exhibiera el acuerdo firmado buscaba arrojar luz sobre las acusaciones, pero terminó siendo el disparador de la confrontación con Callejón. La presencia de restricciones judiciales evidenció cómo los límites legales pueden afectar la dinámica en programas en vivo, especialmente cuando los temas personales e institucionales se entrecruzan.

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