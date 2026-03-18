América Latina

Al menos ocho muertos en una acción policial antidrogas en favelas de Río de Janeiro

La operacion lanzada por el batallón especial llevó a la muerte de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres

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Un autobús de transporte público
Un autobús de transporte público quedó completamente envuelto en llamas en una calle de Río de Janeiro, provocando una densa columna de humo y afectando la vegetación circundante

Al menos ocho personas murieron este miércoles durante una operación policial contra el narcotráfico en favelas del centro de Río de Janeiro, informó el Gobierno regional.

La acción lanzada por el batallón de operaciones especiales llevó a la muerte de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres.

El jefe de la Policía militarizada de Río de Janeiro, Marcelo Menezes, dijo durante una rueda de prensa que Jiló era responsable de secuestros y robos, así como de haber participado en el asesinato de un turista italiano que entró por error en una favela en 2016.

Otros seis muertos estaban vinculados al narcotráfico, mientras que un fallecido era un habitante del lugar que fue usado como rehén por los criminales y que terminó baleado, según las autoridades.

En respuesta a la muerte de Jiló, supuestos integrantes de la facción criminal incendiaron un autobús y usaron vehículos para bloquear varias calles.

La acción policial, en la que participaron más de 150 agentes, y la posterior reacción llevó al cierre de escuelas en la región y a la suspensión de líneas de autobús.

En octubre pasado, el Gobierno regional lanzó una criticada operación contra el narcotráfico que dejó 122 muertes, entre ellas las de cinco agentes.

La masacre de octubre de
La masacre de octubre de 2025 (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Las fuerzas especiales del Batalhão de Operações Especiais (Bope) desplegaron más de 150 agentes en seis comunidades, con patrulleros y vehículos blindados, como parte de una acción dirigida contra grupos narcotraficantes. La operación desató una oleada de violencia en la ciudad, donde cinco colectivos fueron tomados para formar barricadas y uno de ellos fue incendiado en la Avenida Paulo de Frontin, según datos de la empresa Rio Ônibus. Siete líneas modificaron recorridos, diez servicios de colectivos sufrieron interrupciones, siete escuelas suspendieron actividades y un centro de salud cerró sus puertas.

Durante los enfrentamientos, delincuentes ingresaron a una vivienda, tomando como rehenes a una pareja. “Buscábamos una solución pacífica, pero hubo disparos en la casa. El señor Leandro fue alcanzado en la cabeza”, explicó el comandante Marcelo Corbage. Su acompañante fue rescatada y permanece en estado de shock.

El Hospital Souza Aguiar recibió a diez personas heridas de bala. Ocho hombres llegaron sin vida; una mujer está hospitalizada en condición estable y un policía recibió atención médica por lesiones leves. La Policía Militar reportó el secuestro de armas y la detención de cuatro personas acusadas de disturbios.

Sobre Jiló, las autoridades detallaron que tenía antecedentes por tráfico de drogas, homicidio, secuestro y robo con diez órdenes de captura. También era investigado por el homicidio del turista italiano Roberto Bardella en 2016. Las investigaciones continúan y las autoridades se mantienen en alerta ante posibles reacciones de las organizaciones criminales.

(Con información de EFE)

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