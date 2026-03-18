Crimen y Justicia

Qué se sabe de los jubilados de Chubut desaparecidos hace 5 meses: los familiares piden que no dejen de buscarlos

Desde octubre del año pasado que no hay rastros de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales. El Gobierno ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por datos de cada uno de ellos

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Los jubilados Pedro Kreder y
Los jubilados Pedro Kreder y Juana Inés Morales, desaparecidos desde octubre del año pasado

La desaparición de la pareja de jubilados Pedro Kreder y Juana Inés Morales mantiene en vilo a la provincia de Chubut desde hace más de cinco meses. Su paradero sigue siendo un misterio y pese a los grandes operativos que se llevaron adelante desde entonces, aún no se sabe nada. La angustia crece y la familia le pide al gobierno de la provincia que no deje de buscarlos.

Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de Kreder en Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, dominio NSP-455, con cúpula color champagne, rumbo a la localidad de Camarones. La última conexión de sus teléfonos móviles se registró ese mismo día a las 9:53 horas, momento desde el cual se desconoce su paradero.

El 17 de octubre, la camioneta fue hallada a seis kilómetros de la costa, en una zona conocida como “Zanjón de Visser”, a quince kilómetros de la Ruta Nacional 3, completamente cerrada, sin ocupantes y con los objetos personales de ambos en su interior. La investigación contempla tres hipótesis: ausencias voluntarias, desaparición por un evento accidental o desaparición como consecuencia de un hecho delictivo.

El gobierno nacional ofrece una
El gobierno nacional ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan hallar a los jubilados

La incertidumbre domina a sus familiares, quienes aún esperan respuestas concretas sobre el paradero de la pareja. La investigación, que se mantiene abierta desde el hallazgo de la camioneta, no ha logrado aportar indicios materiales ni avances significativos, lo que profundiza el desconcierto de sus allegados.

Al cumplirse cinco meses de la desaparición y frente al silencio oficial, Natalia, prima de Juana expresó en medio locales desgarrador testimonio donde describió lo que vive su familia: “Es un dolor que no se puede explicar. Son cinco meses de no saber nada de ellos, de despertarse cada día con la misma pregunta. Queremos que la justicia se mueva, que nos den una respuesta“.

“No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos”, sentenció Natalia. En esa línea, la hija de Juana, Aldana Botha, compartió varios posteos dedicados su madre en su cuenta de Facebook donde pidió justicia por su mamá.

“Gracias siempre a todos los que la nombran!! No se olviden de su nombre Juana Morales, no se olviden de lo que pasa en Comodoro Rivadavia”, dijo. “Que nadie se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas”, agregó.

La Justicia de Chubut mantiene abiertas varias líneas investigativas. Se llevan a cabo rastrillajes terrestres en zonas remotas con la ayuda de perros especializados y drones, y se analiza la información de celdas telefónicas y cámaras de seguridad de rutas aledañas. A pesar de estos esfuerzos, hasta el momento no se han encontrado indicios claros sobre el destino de Kreder y Morales.

El gobierno nacional ofrece 5
El gobierno nacional ofrece 5 millones por cada uno de los jubilados

La prima de Juana manifestó: “No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos”.

“No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia... Que nadie se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas! Basta de mirar para otro lado... Ya son 5 meses sin mi mamá Juana también... y no me dan respuestas de nada”, agregó Aldana.

En ese sentido, las familias solicitan que tanto los organismos provinciales como los nacionales publiquen de forma clara el estado actual de la investigación e incluyan una línea de tiempo accesible a la investigación.

También demandan la difusión de acciones que permitan agilizar tanto las pericias como el análisis de rastros digitales, y piden que las instituciones respondan por la ausencia de información, ya que, según señalan, esta situación extiende el sufrimiento.

Por ahora, la investigación oficial se apoya en tres pilares: el análisis tecnológico de dispositivos móviles y cámaras, los rastrillajes en distintas y la toma de declaraciones a vecinos y conocidos para reconstruir los momentos previos a la desaparición.

En diciembre, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el ofrecimiento de una recompensa de $5 millones por cada uno de los jubilados desaparecidos en la provincia del Chubut.

Las Fuerzas Federales de Seguridad deberán distribuir y exhibir los afiches correspondientes a la recompensa en todas sus formas. Quienes posean información relevante pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

La recompensa aún sigue vacante y las familias esperan.

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