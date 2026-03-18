Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni para la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026

*El informe sobre la próxima convocatoria de Scaloni

Luego de la cancelación de la Finalissima que iban a disputar la selección argentina y su par de España en Qatar por el conflicto en Medio Oriente, y que generó la reacción de las federaciones de ambos países, el equipo que dirige Lionel Scaloni confirmó que jugará un amistoso en La Bombonera a modo de despedida antes de jugar el Mundial 2026. El 31 de marzo, la Albiceleste recibirá a Guatemala en lo que podría ser la última presentación antes del primer partido por la fase de grupos de la Copa del Mundo.

En este escenario, el DT campeón del mundo está en definiciones sobre la última lista antes de dar la nómina de 26 jugadores que defenderán el título de Qatar 2022 y la convocatoria podría tener dos sorpresas. Según explicó Diego Monroig en ESPN, Scaloni junto al cuerpo técnico están en pleno seguimiento del presente de Tomás Palacios y Nicolás Capaldo.

“Hubo contacto entre Capaldo y el jugador. Está atravesando un dolor abdominal. Y también siguen a Tomás Palacios, al chico de Estudiantes”, dijo el periodista que cubre el día a día de la Selección y Boca Juniors. Justamente, el ex volante del Xeneize, que se fue del club al RB Salzburgo en 2021, fue adquirido por el Hamburgo de la Bundesliga a mediados del año pasado. En lo que va de la temporada 2025/2026, el mediocampista disputó 21 partidos en los que anotó un gol y dio una asistencia entre el máximo certamen del fútbol en el país teutón y la Copa de Alemania.

Nicolás Capaldo (REUTERS/Annegret Hilse)

Por su parte, Palacios es una de las gratas sorpresas en lo que va del Torneo Apertura. El defensor, que mide 1.95 metros y cuyo pase pertenece al Inter de Milán, llegó a préstamo a Estudiantes de La Plata y en sus primeros ocho encuentros con la camiseta del Pincha ya le dio un status para que Scaloni y compañía lo sigan con atención como una variable en la defensa del combinado argentino. El juvenil de 22 años, que disputó ocho partidos y fue amonestado en tres ocasiones en lo que va del campeonato, también puede jugar de lateral derecho en caso que sea necesario.

Surgido en las divisiones menores de Talleres de Córdoba, Palacios salió a préstamo a Independiente Rivadavia en la campaña 23/24 y luego fue vendido al club de Lautaro Martínez, que luego lo prestó al Monza en Italia hasta que recaló en Estudiantes.

Hay que mencionar que todavía no está confirmado si habrá otro encuentro en suelo argentino además del de Guatemala. Scaloni deberá dar una pre lista de entre 30 y 35 futbolistas el 11 de mayo y el 1 de junio deberá informar la nómina final de 26 jugadores para la cita mundialista.

El futbolista Tomás Palacios controla el balón con precisión durante un partido de Estudiantes de La Plata

En las últimas horas, AFA oficializó la despedida de en la cancha de Boca Juniors. La última vez que la selección argentina jugó en La Bombonera fue el 19 de noviembre de 2024, cuando superó 1-0 a Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. Esa cita se sumó a las 36 presentaciones de la Albiceleste en ese estadio desde su primer partido en 1956, con solo tres derrotas. Entre las caídas figuran un 4-3 contra Francia en un amistoso de 1971, un 3-1 ante Alemania en 1977, y la más reciente ante Uruguay en 2023, dentro de la clasificación para este Mundial.

El estadio ubicado en Brandsen 805 ya fue escenario de la despedida previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018. En esa ocasión, la selección argentina goleó 4-0 a Haití ante un lleno total, con Messi como figura tras anotar tres tantos y Sergio Agüero sellando la goleada en el segundo tiempo, rememora Infobae. Aquella jornada incluyó homenajes a los campeones mundiales de 1978 y 1986, así como un reconocimiento a Javier Mascherano por haber alcanzado 143 partidos internacionales.

Además de su valor simbólico, La Bombonera está embarcada en un proceso de ampliación como confirmó el presidente Juan Román Riquelme, mientras la selección opta por regresar a este recinto antes de viaje a Estados Unidos para jugar el Mundial. Hay que mencionar que el Monumental no es opción porque por las próximas semanas estará ocupado por los recitales que dará la histórica banda de rock ACDC.

La Copa del Mundo comenzará oficialmente el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El debut de Argentina será el 16 de junio a las 22:00 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, correspondiente al Grupo J. Los siguientes partidos serán el 22 de junio, a las 14, contra Austria en el Dallas Stadium, y el 27 de junio a las 23 frente a Jordania en la misma sede estadounidense, todos horario de Argentina.