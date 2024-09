Cinco aplicaciones de citas ideales para geeks y amantes a la ciencia ficción

Los amantes a los videojuegos, anime y demás, suelen buscar personas con gustos similares para poder ampliar sus conocimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar el amor nunca ha sido fácil, pero para los geeks y los fanáticos de la ciencia ficción, la tarea puede parecer aún más complicada. La pasión por el anime, los videojuegos, las convenciones de cómics o las películas de ciencia ficción no siempre es comprendida por todos, lo que hace que las citas tradicionales no sean siempre efectivas para encontrar a esa persona especial que comparta tus intereses.

Afortunadamente, en la era digital, existen aplicaciones de citas diseñadas para conectar a personas con intereses específicos, lo que incluye a los geeks. A continuación, te presentamos cinco de las mejores aplicaciones de citas para los amantes de la ciencia ficción, cada una con sus propios detalles y características que las hacen ideales para este tipo de personas.

Aplicaciones de citas para geeks y amantes a los videojuegos

OkCupid

OkCupid ha ganado una gran popularidad entre los geeks por varias razones. Aunque no es una aplicación exclusiva para este nicho, su enfoque en la compatibilidad intelectual y sus detallados cuestionarios la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una pareja que comparta sus intereses específicos.

Esta plataforma te permite responder preguntas relacionadas con tus hobbies, como el anime, los juegos de mesa o tus preferencias en la ciencia ficción, lo que facilita encontrar a alguien con quien puedas hablar durante horas sobre tu saga favorita de Star Wars o debatir sobre cuál es el mejor videojuego de la serie Pokémon.

Lo que realmente destaca a OkCupid es su capacidad para conectar a personas que valoran la compatibilidad intelectual por encima de las apariencias superficiales. Gracias a sus amplios cuestionarios y la posibilidad de personalizar tu perfil con detalles de tus pasatiempos más geek, puedes asegurarte de que las personas con las que coincides realmente entienden y comparten tus pasiones. Además, su base de usuarios es enorme y diversa, lo que aumenta las posibilidades de encontrar a alguien que se ajuste a tus intereses.

Match

Aunque Match no es una aplicación gratuita, su inversión vale la pena si estás buscando una relación seria con alguien que comparta tus intereses geek. Esta plataforma es conocida por su extensa base de usuarios y su enfoque en las relaciones a largo plazo.

La aplicación permite a los usuarios destacar sus intereses específicos mediante un sistema de etiquetas, por lo que si eres un fanático de los cómics, un cosplayer habitual o un gamer empedernido, puedes asegurarte de que estos aspectos de tu personalidad sean visibles para posibles coincidencias.

Además, Match ofrece un cuestionario detallado al registrarse que ayuda a personalizar las recomendaciones de pareja, lo que aumenta las posibilidades de encontrar a alguien compatible en términos de valores y pasiones.

Hinge

Hinge es la aplicación perfecta para aquellos geeks jóvenes que buscan algo más moderno y menos serio que Match pero con un enfoque igualmente detallado en la compatibilidad. Con un diseño fresco y la opción de incluir videos en el perfil, esta aplicación permite a los usuarios mostrar su lado más geek de manera creativa.

Los prompts o preguntas de perfil son una característica destacada de la aplicación, ya que permiten a los usuarios hablar sobre sus intereses de manera que fomentan la conversación. Puedes responder a preguntas como “¿Cuál es tu videojuego favorito?”, o “¿Qué superpoder elegirías?”, lo que hace más probable que conectes con alguien que realmente te entienda.

Además, fomenta las conexiones significativas al limitar la cantidad de coincidencias que puedes tener al mismo tiempo, lo que te anima a concentrarte en las conversaciones que ya has iniciado en lugar de acumular coincidencias sin sentido.

happn

Si alguna vez has visto a alguien en una convención o en una tienda de cómics y te has lamentado de no haber tenido la oportunidad de hablarle, happn es la aplicación para ti. Esta plataforma utiliza la ubicación de tu teléfono para mostrarte otros usuarios con los que te has cruzado en la vida real, ofreciéndote una segunda oportunidad para conectar con ellos. Esta aplicación es ideal para aquellos geeks que creen en los encuentros casuales y prefieren una experiencia de citas que se sienta un poco más orgánica y menos dependiente del algoritmo.

Aunque happn no tiene tantos filtros como otras aplicaciones, su enfoque en los encuentros en la vida real la convierte en una opción única para los geeks que quieren conocer a alguien que frecuenta los mismos lugares que ellos. Ya sea en una convención de anime o en una tienda de videojuegos, la app puede ayudarte a encontrar a esa persona especial que comparte tus rutinas e intereses.

EliteSingles

Para aquellos geeks que también son profesionales exigentes y valoran la inteligencia tanto como sus pasatiempos, EliteSingles es la mejor opción. Esta aplicación se enfoca en conectar a personas con un alto nivel educativo y un fuerte enfoque en sus carreras, lo que la convierte en el lugar perfecto para científicos, ingenieros, y otros profesionales que también son apasionados de la ciencia ficción, la tecnología, o los videojuegos.

La aplicación utiliza un detallado test de personalidad para emparejar a sus usuarios, analizando aspectos como la apertura a nuevas experiencias y la consciencia. Esta profundidad en el proceso de emparejamiento asegura que las coincidencias sean realmente compatibles en varios niveles, no solo en los intereses geek.