Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Top 10 animes más vistos

1.- Makeine: Too Many Losing Heroines!

Chicas que no lograron conquistar los corazones de las personas que les gustaban: protagonistas perdedoras, es decir, “Makeines”. Anna Yanami, una chica que adora la comida y la clásica amiga de la infancia. Lemon Yakishio, una chica repleta de energía y muy divertida. Chika Komari, una chica tímida y asustadiza. ¡Una refrescante historia de juventud que nos muestra el lado perdedor del amor con unas protagonistas algo cuestionables! ¡Pierdan y brillen, chicas!

2.- Days with My Stepsister

Alisa es una princesa solitaria de la Academia Privada Serien que posee una belleza medio rusa con el pelo plateado (Facebook Crunchyroll)

Cuando su padre se casa de nuevo, Yuta Asamura comienza a compartir techo con su nueva hermanastra, Saki Ayase, quien es la chica más linda de todo su curso. Estando ambos muy afectados por los recientes divorcios de sus padres, prometen mantener cierta distancia. Sin embargo, lo que comienza siendo respeto, pronto se convierte en algo más gracias a las experiencias que comparten. ¿Es admiración, amor filial o algo más?

3.- OSHI NO KO S2

Oshi no Ko (Crunchyroll)

Impulsado por la venganza, Aqua se adentra en el mundo del espectáculo junto a su hermana gemela, Ruby. Mientras Ruby sigue los pasos de su madre para convertirse en una ídolo, Aqua se une a una famosa compañía de teatro con la esperanza de descubrir pistas sobre la identidad de su padre.

4.- Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Alisa es una princesa solitaria de la Academia Privada Serien que posee una belleza medio rusa con el pelo plateado (Facebook Crunchyroll)

Alya es una estudiante recién transferida que disfruta de tener buenas calificaciones y mucha popularidad en su nueva preparatoria, aunque lo habitual es que luzca muy fría. No suele hablar nunca con un compañero de clase muy estudioso llamado Kuza Masachika, y cuando lo hace, es para decirle algún halago en ruso. Lo que ella no sabe es que Kuze entiende el ruso, aunque hace ver que no. ¡Comprobemos hasta dónde llega esta curiosa historia de amor!

5.- Pseudo Harem

Eiji Kitahama se une un club de teatro soñando con tener una historia como en sus mangas favoritos (Facebook Crunchyroll)

Eiji Kitahama se une al club de teatro soñando con tener un harén como los de su manga favorito. Rin Nanakura, una chica de un curso inferior, se enamora de Eiji y va cambiando de personalidad hasta encontrar una que enamore al chico. Eso sí, haga lo que haga, hay algo que no cambia: que cada vez está más enamorada de Eiji. ¿Conseguirá decirle la verdad y ser ella misma?

6.- 2.5 Dimensional Seduction

Okumura, presidente del club de manga de su escuela, prefiere al personaje 2D Liliel a las chicas reales. Cuando Ririsa, una entusiasta del cosplay y fan de Lilliel, se une al club y le pide a Okumura que sea su fotógrafa, la línea entre 2D y 3D se difumina.

7.- Wistoria: Wand and Sword

Will es un chico muy trabajador que se inscribe en una academia de magia con la esperanza de convertirse en un gran hechicero. Por desgracia, su plan tiene un fallo crítico: que no tiene la capacidad de usar magia. Las miradas de desprecio de sus compañeros e instructores hacen que Will se desanime en ocasiones, pero sigue adelante con una fuerza de voluntad inquebrantable. No puede usar una varita, pero puede blandir su espada en su intento por llegar a lo más alto de un mundo dominado por la magia. Solo necesita creer en sus propios puntos fuertes y recordar la promesa que le hizo a alguien muy importante para él.

8.- SHOSHIMIN: How to become Ordinary

Kobato decide convertirse en un ciudadano honrado tras vivir una dura experiencia conocida como “trabajo de sabiduría”. Hace un pacto con Osanai, una compañera de clase con el mismo objetivo, y su plan es empezar la preparatoria de forma que tengan una vida tranquila. Sin embargo, sin saber por qué, a su alrededor no dejan de producirse hechos inexplicables y desastres. ¿Podrán Kobato y Osanai llevar las vidas tranquilas y pacíficas que tanto desean?

9.- ATRI -My Dear Moments-

En un futuro próximo, un repentino e inexplicable aumento del nivel del mar sumergió bajo el agua la mayor parte de la civilización humana. Natsuki Ikaruga, un joven que perdió a su madre y una pierna en un accidente unos años antes, decide abandonar desilusionado la ciudad y lo dura que es la vida allí para regresar a su hogar natal, casi sumergido por el mar. Sin familia, lo único que le queda es lo que le dejó su madre, que era oceanóloga: un barco, un submarino y una gran cantidad de deudas. Su única esperanza de recuperar los sueños para el futuro que perdió es aprovechar la oportunidad que le ofrece una recaudadora de deudas muy sospechosa llamada Catherine. Con ella partirá a buscar las ruinas inundadas del laboratorio de su abuela para así dar con el tesoro que dicen que dejó allá. Sin embargo, lo que encuentran no es un cofre repleto de dinero o de joyas, sino una extraña chica dormida en un ataúd en el fondo del mar: Atri. Atri es un robot, pero su aspecto y su capacidad para expresar emociones haría creer a cualquiera que es un ser humano más. En agradecimiento por su salvamento, declara algo ante Natsuki.

10.- The Elusive Samurai

Año 1333, el shogunato de Kamakura se desmorona. Ashikaga Takauji, uno de los vasallos de confianza del shogunato, lo traiciona y organiza una rebelión. Hojo Tokiyuki, heredero legítimo, logra huir de la masacre junto a un sacerdote sintoista llamado Suwa Yorisige y llega hasta Kamakura. Tokiyuki, convertido en fugitivo para poder seguir con vida, pone en marcha un plan para recuperar lo que le corresponde por derecho.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

Una industria en crecimiento

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.