Glosario de tecnología: qué significa Telégrafo

Qué es Telégrafo

El telégrafo es un dispositivo eléctrico que se encarga de enviar y recibir mensajes de texto por medio del código morse y señales que son emitidas de forma eléctrica.

Esto significa que las señales eléctricas son las protagonistas del telégrafo. Este dispositivo, por lo general, utiliza como lenguaje el código morse, el cual envía y recibe la información de caracter en caracter diversas palabras.

Historia del telégrafo

El origen del telégrafo viene de las primeras conexiones que se hicieron por medio de extensiones de hilo de hierro y de acero. Estas consistieron de pruebas que se dieron en diversas partes de Europa.

Las pruebas consistían en ver el movimiento de los objetos mientras recibían una descarga eléctrica con varias intensidades. No obstante, estas pruebas no tuvieron éxito comercial y no fue hasta 1844 que se inventó por primera vez el telégrafo.

Por consecuencia se envió el primer telegrama tomando en cuenta el alfabeto creado por el inventor norteamericano Samuel Finley Breese Morse, siendo su apellido por el cual se nombró el código.

De igual forma Morse junto a otros científicos de la época crearon los primeros dispositivos de transmisión, los cuales evolucionaron hasta lo que son hoy en día.

¿Cómo funciona el telégrafo?

La funcionalidad del telégrafo se da por medio de dos señales eléctricas, una corta conocida como punta y una larga conocida como raya. Estas señales, como mencionamos anteriormente representan al código morse, el cual cada letra es el resultado de una combinación de estas señales.

Estos mensaje se transmiten por los impulsos eléctricos que circulan por un cable único y, además, para emitir estas señales se hace uso de la pulsación de un conmutador o interruptor, los cuales se conforman por un electroimán.

Evolución del telégrafo

El telégrafo fue evolucionando en el tiempo. Por esa razón hemos clasificado los telégrafos que más han impactado. Estos son los siguientes:

Fue inventado por el científico Pavel Schilling en el año 1832. Fue electromagnético y el emisor poseía un tablero de 16 teclas en blanco y negro, similar a las de un piano. Dichas teclas se encargaban de enviar los caracteres.

Por parte del receptor, contenía seis galvanómetros (dispositivo capaz de indicar las corrientes eléctricas) de agujas suspendidas por hilos de seda para indicar de formar visual sobre los caracteres enviados.

Luego, las sñales eran decodificadas de acuerdo a una tabla desarrollada por el mismo inventor.

Telégrafo de Gauss y Weber

Este fue creado por el matemático, físico y astrónomo Johann Carl Friedrich Gauss y el profesor Wilhelm Eduard Weber en el año 1831. El receptor consistía en los movimientos de una barra la cual se desplazaba por medio del campo magnético.

De lado del transmisor se necesitaba un generador magnetoeléctrico y un cambiador de polaridad, que en unión con dos hilos con el recepto lograba formar un código.

Telégrafo Elderton

El creador fue David Alter y se le conoce como al primer telégrafo eléctrico de américa en Elderton Pensilvania, justo un año antes que la creación de Samuel Morse.

A pesar de haber plasmado su idea, nunca popularizó su creación, por lo que no se tomó como el inicio oficial.

Telégrafo Morse

Es el telégrafo más conocido y por el cual inició el popular código morse. Este telégrafo se difundió muy rápido luego del envío del primer telegrama en el año 1844.

Telégrafo de Cooke y Wheatstone

Fue el primer telégrafo eléctrico comercial y fue creado por William Fothergill Cooke y Charles Wheatstone, unos inventores británicos, los cuales crearon de un sistema que no poseía los signos de puntuación, las minúsculas y las siguientes letras: C, J, Q y Z, lo cual generaba errores en la escritura.

Telégrafo de Baudot

Contenía un sistema impresor en cinta el cual poseía caracteres alfabéticos con sincronía entre el emisor y el receptor. Además, una de sus grandes ventajas es que podía lograr hasta 6 comunicaciones por medio de un solo conductor.

Teletipo

Este dispositivo tiene mucha similitud con una máquina de escribir y, además, posee teclado alfanumérico, por lo que puede redactar mensajes más comprensibles. De igual forma, también permite recibir mensajes de punto a punto que se unen por un cable de telégrafo.

