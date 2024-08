Glosario de tecnología: cuáles son las competencias digitales

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Competencias digitales

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

Las competencias digitales no son más que un grupo de técnicas e información que garantizan el uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Estas tecnologías tienen la capacidad de procesar, almacenar, desarrollar y compartir información multimedia con la finalidad de cumplir un objetivo en específico.

En el caso de las competencias digitales, el principal objetivo es agrupar las habilidades y herramientas que se emplean por medio de estas tecnologías.

Herramientas utilizadas

Entre las herramientas y habilidades que se deben adquirir para el desarrollo de las competencias digitales son:

El uso correcto de los dispositivos electrónicos tales como el ordenador personal, portátil, tablets o teléfonos inteligentes.

La búsqueda, recopilación y reconstrucción de información plasmada en diversos formatos. Un ejemplo es la migración de las bibliotecas originales a las bibliotecas digitales.

Implementación de programas de ofimática tales como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones y mucho más.

La difusión de proyectos presentados en varios formatos tales como texto, imágenes e incluso audios.

La comunicación mediante los correos electrónicos y las aplicaciones de mensajería instantánea.

Plataformas donde se permite la colaboración tales como los blogs, podcasts, los wikis, entre otros.

El uso correcto de las redes sociales y otras aplicaciones.

Áreas de las competencias digitales

De acuerdo a lo mencionado anteriormente. Todas estas herramientas y habilidades se deben tomar en cuenta en 5 áreas claves para su desarrollo. Estas son las siguientes:

La información, alfabetización y el tratamiento de datos. Este se encarga de identificar, localizar, recuperar, organizar, analizar y almacenar la información digital, así como su finalidad e importancia.

La comunicación y colaboración. Se refiere a la comunicación que se da en los entornos digitales tales como, compartir recursos en línea, conectar y colaborar con otras personas por medio de las herramientas mencionadas anteriormente, interacción y participación de las comunidades para crear una conciencia intercultural.

La creación de contenido digital. Trata sobre la creación y edición de diversos contenidos de multimedia para integrar los conocimientos y crear nuevamente contenidos previos.

La seguridad. Este punto se refiere a la protección personal y de datos, así como la identidad digital, el uso de esta seguridad y el uso seguro y sostenible.

La resolución de problemas. La identificación sobre las necesidades y los recursos digitales para tomar las decisiones que llevarán a la elección de las mejores herramientas digitales. Todo esto se hace de acuerdo a la necesidad de resolver un problema o actualizar la competencia propia y de otros.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.