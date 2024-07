Mr. Beast quiere ser el primer presidente de Estados Unidos influencer: este es su plan

Mr. Beast quiere ser presidente de Estados Unidos. (Instagram: Mr. Beast)

Mr. Beast, el reconocido creador de contenido con más de 300 millones de suscriptores en YouTube, compartió en X (antes Twitter) su deseo por ser presidente de Estados Unidos.

“Si bajamos la edad para postularse a la presidencia, entraré en la carrera”, dijo en una publicación que acumula 626 mil ‘me gusta’.

Según la página oficial de La Casa Blanca, la edad mínima para presidente de este país es 35 años. Mr. Beast tiene 26 años. “Podemos retomar esto en 15 años, cuando tenga la edad suficiente para postularme”, afirmó el creador de contenido. El usuario alexsalvinews le corrigió: “Tendrás edad suficiente dentro de 9 años.”

Asimismo, el famoso youtuber indicó que si fuera presidente “siempre haría del pueblo estadounidense su prioridad número uno”. “Pediría asesoramiento a expertos de izquierda y derecha y trataría de encontrar el punto medio que sea mejor para Estados Unidos”, agregó.

El creador de contenido manifestó su deseo de ser presidente de Estados Unidos. (X: Mr. Beast)

Cómo sería Mr. Beast como presidente de Estados Unidos

Mr. Beast dijo que como presidente se enfocaría en la unidad nacional, priorizando siempre al pueblo estadounidense sin importar las líneas partidarias.

En X señaló que buscaría asesoramiento de expertos de ambos lados del espectro político para resolver problemas, intentando encontrar un equilibrio que beneficie a Estados Unidos.

“No sería comprable, no me importaría hacer cosas solo porque mi partido dice que debería hacerlo, y me concentraría en unir al país en lugar de dividirlo”, indicó. Sin embargo, mencionó que esta visión podría hacerse realidad en 15 años, cuando tenga la edad suficiente para postularse.

Mr. Beast tiene más de 300 millones de suscriptores en YouTube. (Instagram: Mr. Beast)

El artista Jaye Cane respondió la publicación de Mr. Beast con “deberías ser presidente”. Por otro lado, Kody Wayne quien dice ser artista en su descripción de X dijo “Sólo porque seas rico no significa que estés calificado para ser un líder.”

Quién es Mr. Beast

Mr. Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un reconocido creador de contenido en YouTube, empresario y filántropo estadounidense.

Nacido el 7 de mayo de 1998, se ha destacado por sus videos de desafíos extremos, donaciones caritativas y actos de filantropía masiva. Su canal de YouTube, uno de los más populares a nivel mundial, cuenta con 306 millones de suscriptores y 55.466.114.638 visualizaciones.

Mr. Beast es conocido por su enfoque innovador en la creación de contenido, a menudo gastando grandes sumas de dinero en sus videos para captar la atención y entretener a su audiencia. Además, ha lanzado varias iniciativas empresariales, incluyendo la cadena de hamburguesas MrBeast Burger y una marca de chocolates llamada Feastables.

El video en el que Mr. Beast recreó el juego del calamar es el más popular de su canal. (YouTube: Mr Beast)

Cuál es el video de YouTube más popular de Mr. Beast

El video de Mr. Beast titulado “El Juego del Calamar en la Vida Real por $456,000″ es uno de sus proyectos más ambiciosos y el más popular. Tiene 638.083.615 visualizaciones.

Publicado en noviembre de 2021, este video recrea los desafíos y escenarios de la serie surcoreana ‘El Juego del Calamar’ de Netflix, en la que los participantes compiten en juegos infantiles con consecuencias mortales para ganar un gran premio en efectivo.

El creador de contenido tiene 26 años. (Instagram/@mrbeast)

En la versión de Mr. Beast, 456 participantes compiten en una serie de desafíos inspirados en los juegos de la serie, pero sin riesgos reales, con el objetivo de ganar un premio de 456.000 dólares.

El segundo video con más visualizaciones del canal de Mr. Beast es “El Último en Salir del Círculo Gana $500,000″, que cuenta con 460.196.562 visualizaciones y fue publicado en agosto de 2021. Mr. Beast invita a un grupo de participantes a competir en un desafío simple pero extremadamente difícil: permanecer dentro de un gran círculo dibujado en el suelo durante el mayor tiempo posible.

El desafío pone a prueba la resistencia física y mental de los concursantes, ya que deben enfrentar condiciones incómodas y la monotonía de permanecer en un área limitada por un período prolongado.