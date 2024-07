Google borrará estas aplicaciones en Play Store: cuáles son y por qué

Google Play Store quiere eliminar aplicaciones que potencialmente sean un peligro para la ciberseguridad de los usuarios. (Google)

En un esfuerzo por mejorar la seguridad y la calidad de su tienda de aplicaciones, Google ha anunciado una eliminación masiva de aplicaciones de baja calidad y spam en su Play Store. Esta medida, que se implementará a partir del 31 de agosto de 2024, forma parte de una serie de actualizaciones en las políticas de la empresa para asegurar que las aplicaciones disponibles en su plataforma cumplan con los estándares de funcionalidad y experiencia del usuario.

Aunque no se ha conocido un listado oficial de las apps que se verán afectadas por esta decisión, sí se relevaron las características que la compañía buscará en estas plataformas para empezar a borrarlas de la tienda digital de Android.

Motivos detrás de la eliminación masiva

Google ha estado trabajando continuamente para mejorar y actualizar sus servicios, con un enfoque particular en la seguridad de los dispositivos Android. En los últimos tiempos, la compañía ha identificado que una de las principales amenazas para la seguridad de sus usuarios proviene de las aplicaciones maliciosas disponibles en la Play Store.

Estas aplicaciones pueden parecer inofensivas al principio, pero muchas de ellas sirven como conducto para malware y otras amenazas que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos Android.

Para abordar este problema, Google ha introducido una nueva función en Android 15 llamada “detección de amenazas en vivo”. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial para analizar señales de comportamiento relacionadas con el uso de permisos sensibles y la interacción con otras aplicaciones y servicios.

Esta detección en tiempo real permitirá localizar rápidamente aplicaciones potencialmente peligrosas, mejorando así la capacidad de Google para eliminarlas de la Play Store de manera más eficaz.

Endurecimiento de las políticas de contenido en Play Store

Junto con la implementación de la detección de amenazas en vivo, Google ha actualizado sus políticas de spam y funcionalidad mínima para la Play Store. Estas nuevas políticas están diseñadas para garantizar que todas las aplicaciones disponibles en la tienda brinden una experiencia de usuario de alta calidad y no representen un riesgo para la seguridad de los dispositivos.

Según el comunicado de Google, las nuevas políticas se centran en dos áreas principales: funcionalidad mínima y funcionalidad rota. En términos sencillos, esto significa que Google eliminará aplicaciones que no sirven para nada o que están rotas y no funcionan correctamente.

Funcionalidad mínima

Google ha dejado claro que las aplicaciones con funcionalidad y contenido muy limitados no tienen cabida en la Play Store. Esto incluye aplicaciones que son esencialmente estáticas, como aquellas que solo muestran texto o archivos PDF, aplicaciones con muy poco contenido y que no brindan una experiencia atractiva al usuario, como las aplicaciones de un solo fondo de pantalla, y aquellas que literalmente no hacen nada.

La compañía ha especificado que este tipo de aplicaciones no cumplen con los estándares de calidad que se esperan de la Play Store y, por lo tanto, serán eliminadas.

Funcionalidad rota

Además de las aplicaciones con funcionalidad limitada, la compañía también eliminará aquellas apps que están rotas. Esto incluye plataformas que se cierran inesperadamente, se bloquean, no se instalan correctamente, no cargan o no responden adecuadamente.

Google ha estado trabajando para degradar estas aplicaciones con problemas a través de iniciativas como Vitals, pero ahora ha decidido que no quiere que estas apps permanezcan en su tienda. La eliminación mejorará la experiencia del usuario al reducir la frustración causada por aplicaciones que no funcionan correctamente.

La eliminación masiva de aplicaciones de baja calidad no es una iniciativa nueva para Google. En 2020, la compañía eliminó aplicaciones populares como Mitron y Remove China Apps debido a que violaban las políticas de spam y funcionalidad mínima de Google.

Ambas plataformas habían sido descargadas por millones de usuarios, pero fueron retiradas de la Play Store para proteger a los usuarios de posibles amenazas y mejorar la calidad de la tienda de aplicaciones.